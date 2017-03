Trùm FBI: Không Có Tin Obama Nghe Lén, Đang Điều Tra Người Của Trump Liên Hệ Với Nga; Trump Nói Vụ Trump Dính Với Nga Là Bịa Đặt...

WASHINGTON - 2 dân biểu đứng đầu 2 đảng tại ủy ban tình báo Hạ Viện, Devin Nunes và Sdam Schiff, tổ chức điều tra tin về nhóm thân cận ứng viên TT Donald Trump có liên lạc với viên chức Nga để gây ảnh hưởng cuộc tranh cử TT trong năm qua.Ủy ban cũng điều tra tố giác của TT Trump về Trump Tower bị chính quyền Obama nghe lén - các nhà lập pháp nghe điều trần của các giám đốc của FBI và NSA tại Capitol Hill vào sáng Thứ Hai.Moscow chối không gây ảnh hưởng bầu cử của Hoa Kỳ và TT Trump gọi cuộc điều tra là “trò săn tìm phù thủy trong trò chơi chính trị”. Trước ngày TT Trump tuyên thệ nhậm chức, cộng đồng tình báo đưa tin: tin tặc nhận lệnh từ Điện Kremlin tấn công các định chế chính trị Hoa Kỳ, gồm e-mail của ủy ban chấp hành trung ương đảng DC, ngầm gíup ông Trump thắng bà Clinton.Dân biểu CH Devin Nunes tuyên bố hôm chủ nhật: cho tới nay chưa thấy bằng chứng ông Trump tiếp tay tin tặc Nga – tuy nhiên dân biểu DC Adam Schiff nhận thấy có “bằng chứng tình cờ”, có bằng chứng cụ thể của gian dối, là đủ để điều tra. 2 viên chức cao cấp trong nội các Trump mắc vào các tố giác là cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn và bộ trưởng tư pháp Jeff Sessions có tiếp xúc với viên chức Nga – 2 ông này có liên lạc với ĐS Nga.Về chuyện chính quyền Obama nghe lén Trump Tower, TT Trump không trưng bằng chứng - trong thời gian sau đó, các viên chức Bạch Ốc “nói quanh” để tránh né các câu hỏi của truyền thông.Tuần qua, tham vụ báo chí Sean Spicer dẫn lời 1 cộng tác viên của Fox News tố cáo TT Obama nhờ tình báo Anh GCHQ nghe lén Trump Tower – ông Spicer và cố vấn an ninh quốc gia McMaster đã phải xin lỗi ….Giám đốc FBI James Comey xác nhận tại Hạ Viện sáng Thứ Hai: không thấy bằng chứng hậu thuẫn tố giác chính quyền Obama nghe lén Trump Tower.Ông Comey cho biết: FBI cũng điều tra từ Tháng 7 tin đoàn vận động tranh cử TT của tỉ phú Trump quan hệ với các viên chức Moscow trong khi Nga muốn gây ảnh hưởng bầu cử.Giám đốc FBI nhấn mạnh: điều tra còn tiếp diễn và là bảo mật, không thể công bố nhiều hơn về công việc đang làm.Giám đốc Comey xác nhận Nga muốn phá Hoa Kỳ và ứng viên Clinton trong khi giúp tỉ phú Trump thắng.Theo lời ông Comey, Putin rất ghét cựu ngoại truởng Clinton và thích ứng viên chống lại bà.Ông Comey khẳng định: TT không thể ra lệnh nghe lén bất cứ ai. Theo tin mới nhận từ Capitol Hill, thủ lãnh phe DC thiểu số tại Thượng Viện Chuck Schumer tuyên bố: TT Trump nợ quốc dân và cựu TT Obama không chỉ sự giải thích, mà bằng lời xin lỗi, nên nhận sai và không tái diễn.*TT Trump Phản Bác Tố Giác Quan Hệ Với Moscow Là “Tin Bịa Đặt”WASHINGTON - Twitter sáng Thứ Hai của TT Trump gọi các tố giác về quan hệ của ông với viên chức Nga là “tin bịa đặt” – ông Trump nói: đảng DC dựng tin về âm mưu gây ảnh hưởng của Nga để biện minh các thất bại trong chu kỳ tuyển cử 2016.Mặt khác, tỉ lệ cử tri hậu thuẫn TT Trump tiếp tục giảm sút – CNN đưa tin: thăm dò của Gallup ghi 37% công dân tán đồng TT Trump sau 2 tháng làm việc lãnh đạo hành pháp trong khi thành phần không chấp nhận chiếm 58%.Thăm dò gần đây nhất của Fox News là 43% ủng hộ và 51% phản đối so với thăm dò trước gồm 48% ủng hộ và 47% phản đối, là tiếp tục giảm uy tín.