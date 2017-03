Sẽ Có Nhiều Phố Tàu 2 Bên Bờ Sông Hồng; Hà Nội Tính Quy Hoạch, Biến 2 Bờ Sông Hồng Giống Như 2 Bờ Sông Tiền Đường, Hàng Châu

HANOI -- Nguy hiểm vô cùng tận: các quan chức thành phố Hà Nội muốn cho dựng lên nhiều Phố Tàu dọc hai bên bờ Sông Hồng.Báo Dân Trí ghi về một dự án quy hoạch mới hai bên bờ sông Hồng: Nhà tài trợ muốn thực hiện quy hoạch đô thị hai bên bờ sông Hồng (Hà Nội) như đô thị hai bên sông Tiền Đường, TP Hàng Châu (Trung Quốc).Bản tin DT kể rằng hồi cuối năm 2016, UBND TP Hà Nội đã thống nhất đề xuất 3 nhà đầu tư tổ chức phối hợp tài trợ kinh phí lập quy hoạch, mời các đơn vị tư vấn quốc tế có năng lực, có kinh nghiệm nghiên cứu lập quy hoạch đô thị hai bên bờ sông ở nhiều nước (sông Hàn - Hàn Quốc; sông Hoàng Phố, sông Thiên Tân - Trung Quốc…) tham gia lập quy hoạch hai bên bờ sông Hồng.Trong khi đó, bản tin RFA ghi nhận rằng Viện Thiết kế và Quy Hoạch thành phố Hàng Châu Trung Quốc được Hà Nội mời nghiên cứu lập qui hoạch hai bên bờ Sông Hồng.Đó là thông tin được truyền thông trong nước loan đi vào ngày 20 tháng 3. Theo đó Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có yêu cầu các đơn vị liên quan cung cấp hồ sơ, tài liệu, số liệu để nghiên cứu lập đồ án Quy hoạch hai bên bờ Sông Hồng.Tin cho biết Viện Thiết kế và Quy hoạch Thành phố Hàng Châu, Trung Quốc được mời tham gia nghiên cứu và lập qui hoạch 1/5000 cho đô thị hai bên Sông Hồng.Từ đầu tháng ba vừa qua, Viện Thiết kế và Quy hoạch Thành phố Hàng Châu, Trung Quốc đã làm việc với Bộ Nông nghiệp- Phát triển Nông thôn Việt Nam và Sở Nông nghiệp- Phát triển Nông thôn Hà Nội để làm rõ một số vấn đề liên quan. Trong đó đơn vị Trung Quốc yêu cầu cung cấp số liệu thủy văn, lưu lượng nước, mặt cắt ngang đê, số liệu quan trắc, khí tượng thủy văn…RFA ghi thêm:“Phía chính quyền Hà Nội đề nghị các cơ quan liên quan trong nước hoàn tất các hồ sơ để báo cáo trước ngày 25 tháng 3 tới đây.”Bản tin VnExpress cho biết rằng từ ngày 12 tháng 1/2017 Hà Nội đã trải thảm đỏ mời cán bộ TQ sang nghiên cứu.Bản tin nói:“Ngày 4/2, Geleximco cùng Viện Thiết kế và Quy hoạch thành phố Hàng Châu đã khảo sát thực địa dọc hai bên bờ sông Hồng, làm việc với Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội và đã được Sở bàn giao tài liệu lập quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000.Tiếp đó, ngày 1/3, Geleximco và đối tác Trung Quốc đã làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tại buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp, Viện Thiết kế và Quy hoạch thành phố Hàng Châu đề nghị được cung cấp số liệu thủy văn, lưu lượng nước, mặt cắt ngang đê, số liệu quan trắc, khí tượng thủy văn... và các tài liệu liên quan.Bộ Nông nghiệp đã hướng dẫn Geleximco liên hệ với UBND thành phố Hà Nội có ý kiến chính thức bằng văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Bộ Tài nguyên để được cung cấp các số liệu trên.Trước đó, ngày 12/1, UBND TP Hà Nội có thông báo giao Sở Quy hoạch Kiến trúc chủ trì tập hợp toàn bộ thông tin phục vụ nghiên cứu, lập đồ án Quy hoạch hai bên bờ sông Hồng.”Bản tin VnExpress cho biết việc lập đồ án quy hoạch hai bờ sông Hồng được UBND TP Hà Nội giao cho 3 nhà đầu tư, trong đó có Geleximco phối hợp tài trợ kinh phí. Tại văn bản rà soát tiến độ triển khai đồ án, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung khuyến khích nhà đầu tư mời các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm đã quy hoạch bờ sông trên thế giới như sông Hàn ở Hàn Quốc; sông Hoàng Phố, sông Thiên Tân ở Trung Quốc..., trên cơ sở đó, thành phố sẽ lựa chọn, quyết định ý tưởng khả thi trước ngày 30/3.Báo Thanh Niên cho biết một khía cạnh khác, rằng phải coi chừng an ninh quốc phòng.Bản tin TN viết:“Theo kiến trúc sư (KTS) Lê Công Sĩ, xét về nguyên tắc chung, đơn vị nào có năng lực thì ủng hộ. Tuy nhiên, năm ngoái Bộ NN-PTNT đặt vấn đề thực hiện dự án siêu thủy lộ kết nối sông Hồng trực tiếp với Trung Quốc đã bị phản đối về tính nhạy cảm an ninh. “Nên cân nhắc việc chỉ định đơn vị thiết kế của Trung Quốc tham gia thiết kế sông Hồng, nhất là khi sông Hồng lại kết nối trực tiếp với Trung Quốc, từ đó có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng”, KTS Lê Công Sĩ nói......GS-TS Vũ Trọng Hồng, Chủ tịch Hội Thủy lợi VN, đặt vấn đề: Số liệu liên quan về thủy văn, lưu lượng nước, mặt cắt ngang đê... ở bất kỳ dòng sông nào đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Đặc biệt ở khu vực trọng yếu như Hà Nội càng phải thận trọng. Bởi các số liệu này đụng chạm trực tiếp đến vấn đề phòng chống lũ, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Ở dòng sông lớn như sông Hồng và dự án liên quan trực tiếp đến khu vực Hà Nội càng phải xem xét thận trọng chứ không thể cung cấp cho bất cứ một đối tác nước ngoài nào.”Chưa nói tới an ninh quốc phòng, chỉ nói tới Phố Tàu mọc lên hai bên bờ Sồng Hồng là đã hại vô cùng tận rồi vậy.