PGHH Tôn Giáo Quần Chúng Tự Nguyện Khi Đức Thầy Vắng Mặt

Đồng đạo và quan khách trong ngày chức Lễ Kỷ Niệm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ Vắng Mặt tại Hội Quán PGHH Nam California 2017.

“Rán nghe lời dạy của Thầy,

Để Chừng đến việc kiếm Thầy không ra.”

“Đến Ngày mở hội quần tiên,

Thầy trò sẽ gặp nơi miền Hậu Giang.”

Quý đại diện PGHH đang làm lễ trước ngôi Tam Bảo trong ngày lễ Đức Thầy Vắng Mặt ngày 19-3-2017.

“Chim ô đà dựa cầu Ngân,

Người Xưa trở gót mấy lần ai hay.

Đời nầy chưa vẹn thảo ngay,

Thì là khó thấy mặt mày người xưa.

Dạy đời nào quản nắng mưa,

Ước mong bá tánh sớm ưa tu hành.”

“Ít lâu ta cũng trở về,

Khuyên cùng bổn-đạo chớ hề lãng-xao.

Trì lòng chớ có núng-nao,

Từ đây nhơn-vật mòn hao lần-lần.

Mấy lời nhắn lại ân-cần,

Bổn-đạo xa gần nghĩ cạn mới hay.

Tu trì nguyện ước cầu may,

Thượng-Nguơn hồi phục là ngày an cư.”

Ông Phan Thanh Nhàn nói về Ý Nghĩa Lễ Kỷ Niệm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ Vắng Mặt tại Hội Quán PGHH Nam California 2017.