Hệ Thống Đại Học Cộng Đồng Rancho Santiago Sẽ Hỗ Trợ Sinh Viên Bất Kể Tình Trạng Di Dân, Nguồn Gốc Quốc Gia Hoặc Tôn Giáo Ra Sao

(Tin từ Santa Ana, CA)—Tại buổi họp thường kỳ vào ngày 13 tháng Ba, Hệ thống Đại học Cộng đồng Rancho Santiago (RSCCD) đã tham gia cùng con số ngày càng tăng các trường đại học hệ hai năm và bốn năm trên toàn Hoa Kỳ khi Hội đồng Quản trị chấp thuận nghị quyết tái khẳng định việc hỗ trợ tất cả sinh viên.Nghị quyết đã được toàn thể hội đồng thông qua, kêu gọi Tổng thống Donald Trump tiếp tục chương trình Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA, tạm dịch là Hoãn hành động cho những người đến Mỹ lúc còn nhỏ), qua đó cho phép những người “Dreamers” – là những người được cha mẹ đem đến đất nước này khi còn là trẻ em – được phép tiếp tục việc học mà không sợ phải bị trục xuất. Theo như nghị quyết của RSCCD, “California và Hoa Kỳ hùng mạnh hơn do những đóng góp của họ vào nền kinh tế, cộng đồng và quân đội của chúng ta.” Cựu Tổng thống Barack Obama thực hiện chính sách này vào năm 2012.Tiến sĩ giáo dục Raúl Rodríguez, tổng quản trị Hệ thống Đại học RSCCD cho biết: “Nghị quyết của Hội đồng Quản trị RSCCD tái khẳng định các giá trị của hệ thống đại học về sự hoà nhập, đa dạng, và bình đẳng nhằm bảo đảm rằng hệ thống đại học sẽ tiếp tục phục vụ tất cả sinh viên bất kể chủng tộc, dân tộc, truyền thống, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, tình trạng di trú, giới tính, nhận dạng giới tính, định hướng giới tính, tình trạng bệnh tật hay khuyết tật.”Nghị quyết tái khẳng định cam kết của hệ thống đại học là tạo cơ hội cho tất cả mọi người đạt hết tiềm năng học vấn trong một môi trường đầy sự tôn trọng và hoà nhập và một môi trường học bảo vệ sinh viên không bị áp lực và các hành động xâm phạm làm cản trở việc học đại học. Ngoài ra, nghị quyết còn tái xác nhận cam kết của hệ thống đại học là tuân theo đạo luật Family Education Rights and Privacy Act (FERPA, là Đạo luật về quyền giáo dục và bảo mật gia đình) và bộ luật giáo dục của California (California Education Code) trong đó quy định về sự bảo mật của hồ sơ sinh viên. Trong nghị quyết cũng có nói rằng “…nếu không có thẩm quyền hợp pháp, hệ thống đại học sẽ không:-- Cho phép các viên chức di trú liên bang được có mặt ở tại trường;-- Thay các cơ quan liên bang thi hành luật lệ về di trú hoặc trợ giúp trong việc trục xuất; và-- San sẻ hồ sơ của sinh viên trong đó có thông tin về tình trạng di trú cho các viên chức di trú.Ông John Hanna, chủ tịch hội đồng quản trị RSCCD cho biết: “Điều quan trọng là chúng tôi nói cho sinh viên biết rằng chúng tôi hỗ trợ họ. Chúng tôi muốn cam đoan một lần nữa với tất cả sinh viên rằng các trường và trung tâm giáo dục của chúng tôi vẫn an toàn và vẫn là nơi đón chào sinh viên đủ mọi thành phần và nguồn gốc quốc gia dù tình trạng di trú của họ ra sao. Mỗi người họ là một thành viên được tôn trọng trong thành phần sinh viên đa dạng. Sự đa dạng này làm cho hệ thống đại học và các trường của chúng ta đặc biệt và chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ nó.”Vào tháng Mười Hai, văn phòng Tổng Quản trị Hệ thống Đại học Cộng đồng California (California Community Colleges) có đưa ra tuyên bố về giá trị và cam kết đối với các sinh viên không có giấy tờ hợp pháp. Vào cuối tháng Mười Một, hệ thống Đại học California (University of California) hứa sẽ bảo vệ sự bảo mật và quyền dân sự của các sinh viên không có giấy tờ hợp pháp và tiếp tục đón chào và hỗ trợ sinh viên, dù tình trạng di trú của họ ra sao. Trước đó, hệ thống Đại học Tiểu bang California (California State University) tuyên bố tiếp tục bảo vệ quyền được giáo dục cho tất cả sinh viên, kể cả sinh viên thuộc đạo luật DACA.Để đọc toàn văn bản nghị quyết số 17-06 của Hội đồng Quản trị Hệ thống Đại học Cộng đồng Rancho Santiago, hãy vào xem ở đây.Vài nét giới thiệu về Hệ thống Đại học Cộng đồng Rancho Santiago Community College DistrictSanta Ana College và Santiago Canyon College là các trường đại học cộng đồng công lập trực thuộc Hệ thống Đại học Cộng đồng Rancho Santiago Community College District, phục vụ cư dân các thành phố Anaheim Hills, Orange, Santa Ana, Villa Park, và một phần của Anaheim, Costa Mesa, Irvine, Fountain Valley, Garden Grove, và Tustin. Cả hai trường đại học đều có chương trình đào tạo để sinh viên chuyển lên đại học hệ bốn năm và có nghề nghiệp, dạy các lớp nâng cao kiến thức cá nhân và chuyên môn, cũng như huấn luyện theo nhu cầu riêng của hãng xưởng hay ngành nghề.