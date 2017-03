Nhiều Chương Trình, Thi Tài Trên Mạng Xã Hội Ngày ¼ Trong Lễ Hội Open Streets Tại Garden Grove

Bích chương.

Hãy mang vào đôi giày đi bộ, xe đạp và ván trượt bánh xe, rồi tận hưởng những chương trình hoạt động giải trí miễn phí suốt dọc 2.5 dăm lộ trình vào ngày Thứ Bảy, 1 Tháng 4 năm 2017, từ 3:00 giờ chiều đến 6:00 giờ tối. Đường Garden Grove sẽ cấm xe hơi, và mở ra cho tất cả các hình thức hoạt động vận chuyển không động cơ như đi bộ, đạp xe, trượt ván bánh xe, và hơn thế nữa. After party sẽ tiếp tục trên đường Historic Main Street, từ 6:00 đến 10:00 giờ tối.Các tuyến đường kéo dài từ Garden Grove Boulevard tại Đường West, đến Đường Acacia Parkway và Historic Main Street. Các khu vực và các chương trình chính của các hoạt động và các cuộc diễn hành tương tác gồm có:-- Khu vực 1 (Đường 8th Street): Cottage Industries Garden Party. Bạn không có xe đạp ư? Hãy đến các trạm cho mượn xe đạp, và dọc theo dãi cờ hiệu Bali Celebration dài 20 feet đến vườn nghệ thuật, các hoạt động của thiếu nhi, và một xe bán cà phê đá lưu động.-- Khu vực 2 và 3 (Garden Grove Boulevard): đu dây văng zip line, trò đu quay cao 15 feet, nếm thử rượu vang, và xe đạp điện.-- Khu vực 4 (Đường West Street, Morgan Lane, Đại lộ Dorada, Đại lộ College, và Đường số 9th): các đường khu dân cư lân cận. Hai mươi căn hộ dọc theo tuyến đường sẽ nổi bậc với nghệ thuật điêu khắc bằng xe đạp tái chế.-- Khu vực 5, 6, 7, 8, và 9 (Acacia Parkway): cho thuê xe đạp bốn bánh, xe bán thức ăn, khu trượt ván tự do trên đường phố (công viên trượt ván được dựng lên), xe hơi hình chiếc giày Vans, Đội Anaheim Ducks Street Team, khu vực thể thao, mô hình ga lửa, chiếc ghế khổng lồ Adirondack, tường đá, nghệ thuật vẽ phấn 4D, đua xe đạp Fixie, và một chương trình biểu diễn của các chú chó nhanh nhẹn.-- Khu vực 10 (Đường Historic Main Street): After party, từ 6:00 đến 10:00 giờ tối. Ban nhạc rock “The Answer”, beer garden, hoạt động nghệ thuật và các chương trình hát rong biểu diễn.Suốt Thứ Bảy, ngày 1 Tháng 4, Thành phố sẽ chủ trì một cuộc thi tài trên mạng truyền thông xã hội, nơi mà những người bạn và những người theo dõi trang Facebook Garden Grove Open Streets có thể chia sẽ những hình ảnh xe đạp đẹp nhất của mình thông qua tin nhắn cá nhân, hoặc tag @ggopenstreets, #ggopenstreets vào bài post công khai, để có cơ hội thắng giải. Tất cả các ảnh nộp sẽ được trình bày trên trang Facebook của Garden Grove Open Streets. Bức ảnh có số lượng chia sẽ nhiều nhất sẽ thắng giải. Người thắng giải sẽ được công bố trong lễ hội.Để biết thêm chi tiết và cập nhật thông tin, hãy truy cập www.ggopenstreets.com, hoặc @ggopenstreets trên Facebook.