Mời Dự Ra Mắt Tập Cổ Tích VN: 540 trang, Song Ngữ Anh-Việt

Bìa sách.

GARDEN GROVE, Calif.-- Một tuyển tập truyện cổ tích Việt Nam ấn bản Anh văn sẽ ra mắt vào cuối tuần này.Tuyển tập Cổ Tích VN bản Anh ngữ dày 540 trang, ghi giá tượng trưng $20.00.Buổi giới thiệu tổ chức vào lúc 2:30PM Thứ Bảy 25 tháng 3 tại Thư Viện VN 10872 Westminster Ave, Suite 214 and 215, Garden Grove, CA 92843.Cũng nên nhắc rằng hồi mười lăm năm trước Thư Viện Vn đã in tặng tất cả các trung tâm dạy Việt ngữ khắp nơi 10 ngàn bộ Cổ Tích VN do giáo sư Trần Lam Giang kể (tiền in do 1 số thân hữu bảo trợ).Nay giáo sư Tôn Thất Diên (sĩ quan VNCH du học UCLA về Anh ngữ, sau dạy Anh ngữ tại trường Võ Bị Quốc Gia VN) dịch sang tiếng Anh.Độc đáo là bên trang tiếng Việt như thế nào thì bên trang tiếng Anh cũng đúng 1 trang, giúp cho các em giỏi tiếng Anh thì so sánh để trao dồi thêm tiếng Việt. Ngược lại các em yếu tiếng Anh thì cũng có cơ hội luyện Anh ngữ cho khá.Nếu 3 cuốn dịch xong, sẽ tổ chức gây quỹ in trọn bộ 3 cuốn, 2300 trang. In đẹp, đóng chỉ để lâu không hư. để tặng cho các trường dạy Việt ngữ và bán giá đủ vốn, thật rẻ cho mọi người. Mục đích là kiếm tiền in cuốn khác (song ngữ).Được biết, việc chuyển ngữ kéo dài khá lâu. Nay mới xong cuốn thứ hai. (Trong khi dịch giả ngoài tám mươi, sức có hạn!)