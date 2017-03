Trang Sử Việt: Bạch Thái Bưởi

BẠCH THÁI BƯỞI

(1874 -1932)

Bạch Thái Bưởi tên thật Đỗ Thái Bửu, quê làng Thanh Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Đông, cha mất sớm, ông phải bán hàng rong để mẹ con có sống. May mắn, người họ Bạch giàu có nhận làm con nuôi nên ông mang họ Bạch từ đấy. Ông được đi học chữ Quốc ngữ và chữ Pháp, học rất giỏi.

Năm 21 tuổi, ông làm thư ký cho hãng buôn của người Pháp. Sau đó, mở nhà in “Đông Kinh ấn quán” tại Hà Nội khá lớn.

Năm 1909, ông bắt đầu mở thương thuyền hàng hải, hoạt động được 10 năm, công ty có trên 30 tàu lớn nhỏ. Tên một số tàu mang tên các vị anh hùng Việt Nam: Trưng Trắc, Lê Lợi, Hàm Nghi... Thống sứ Bắc Kỳ là René Robin thấy ông phát triển công ty mạnh mẽ, lại ganh tỵ: “Nơi nào có Robin thì không có Bạch Thái Bưởi”. Ông đáp lại: “Nước này còn Bạch Thái Bưởi thì không còn Robin”.

Ông được mệnh danh là “Chúa sông Bắc kỳ”. Công ty của ông mở rộng tầm hoạt động khắp Đông phương, đến các nước: Nhật, Singapore, Hongkong, Tàu... với số nhân viên khoảng 2.500 người, làm việc ở thương thuyền và xưởng đóng tàu, công ty có chi nhánh các nơi: Sài Gòn, Đà Nẵng, Hà Nội, Nam Định, Quy Nhơn...

Ông không ngừng ở đấy mà còn ra cạnh tranh với Pháp về việc khai thác mỏ. Các mỏ than lúc ấy đều do người Pháp khai thác. Năm 1928, ông xin được giấy phép khai thác mỏ than ở Quảng Yên; ông nhờ người thân tín ở Pháp tuyển dụng người từ các trường kỹ thuật Pháp có khả năng đến Việt Nam làm việc.

Sau thành công về khai thác than, ông còn kinh doanh về bất động sản ở Hải Phòng.

Thời ấy, chẳng những nể nang ông về tài ba và giàu có, mà còn trọng vọng ông đã trợ cấp cho du học sinh Việt Nam có chí học hành lại nhà nghèo để đi học ở nước ngoài.

Cảm phục: Bạch Thái Bưởi

Bạch Thái Bưởi, thành danh khác thường?!

Thương thuyền tấp nập, khắp Đông phương

Cạnh tranh với Pháp, không nhân nhượng

Ngang ngửa thực dân, chẳng nhịn nhường!