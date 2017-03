Giới thiệu hồi 31 tuồng hát bội Nôm: Tây Du Ký; Bài 1/3: Xung đột tâm lý thương giận của Hành Giả.

[23] Các con cái ta, xin đừng than thở. Thủy Liêm động phủ, là nơi ta ở. Ngày nay ra đi, ngày sau lại về. Các con cái ta xin đừng than thở. Tư ta咨嗟: than thở, than van. Khúc xướng chia ta nầy quá buồn dầu có không bao nhiêu chữ! Người sángtác quả là tài năng!