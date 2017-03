Thuế Nhà Cửa Tại Cali Tệ Hại Hàng Thứ 10 Ở Hoa Kỳ; Tỉ Lệ Thuế 0.81%, Trả Trung Bình $3,104/Năm

Trong khi Luật 13 có thể giữ California ở mức thuế nhà cửa thấp cho nhiều cư dân, thì nợ tài chánh vẫn còn tương đối cao. California nằm trong số 10 tiểu bang tồi tệ nhất.Tỉ lệ hiệu quả 0.81% của California, được tính bởi WalletHub – có nghĩa là 81 xu cho mỗi $100 của giá trị được định giá – là gần tới mức thấp thứ 17 trong các tiểu bang. Đó là không tệ. Nó không phải như Hawaii ở mức 0.27%, thấp nhất toàn quốc. Nhưng nó không nằm ở mức tồi tệ nhất như New Jersey, 2.35%, Illinois, 2.30%, và New Hampshire, 2.15%.Nhà cửa tại California hiện vẫn là đắt tiền. Và qua cách tính của WalletHub, giá nhà trung bình trong tiểu bang [Cali] là $385,500 vào năm ngoái. Đó là cao hàng thứ 3 trên toàn quốc.Như thế, trị giá nhà cao được chuyển dịch sang số tiền trả thuế nhà cửa tại California là $3,104 một năm, hay tồi tệ thứ 11 trong số các tiểu bang.Bạn có thể mơ về số tiền trả thuế nhà cửa bình thường ở tiểu bang Alabama là $543, hay bạn có thể cảm ơn là mình không ở tiểu bang New Jersey với tiền thuế nhà cửa $7,410, Connecticut với $5,327, hay New Hampshire với $5,100.Khi bạn so sánh thu nhập gia đình trung bình ở California $64,500 – tốt hạng 10 trên toàn quốc – với hóa đơn thuế nhà cửa, bạn sẽ thấy gánh nợ bằng 4.8% của tiền nhà. Đó là tồi tệ hạng thứ 10 trong số các tiểu bang.