Dự Luật Y Tế CH: Thêm 52,747 Người Chết/Năm

Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Người Mỹ (AHCA) sẽ làm suy yếu việc chăm sóc sức khỏe cho hàng triệu người Mỹ, gồm nhiều người có Medicare và Medicaid.Khi Tổng Thống Trump viết trên twitter hồi tuần trước rằng “Dự Luật Chăm Sóc Sức Khỏe mới tuyệt vời của chúng ta,” đối với chúng ta rõ ràng biết rõ ông ấy muốn nói gì qua chữ “chúng ta.” Luật AHCA của năm 2017 sẽ làm suy yếu việc chăm sóc sức khỏe cho hàng triệu người và giảm thuế cho giới giàu có.Dự luật (chúng ta sẽ gọi nó là Trumpcare để đối xứng với điều mà các nhà Cộng Hòa gọi Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Vừa Túi Tiền (ACA) hiện nay) sẽ buộc nhiều người Mỹ cao niên vài năm không có đủ điều kiện cho Medicare phải trả thêm cho bảo hiểm sức khỏe. Trong khi Luật ACA hạn chế các hãng bảo hiểm tính tiền cho những người già không nhiều gấp 3 lần cho bảo hiểm đối với những người trẻ tuổi, luật AHCA sẽ để cho hãng bảo hiểm tính tiền họ nhiều gấp 5 lần. Giảm thuế dựa theo tuổi được đề nghị bởi dự luật AHCA, mà sẽ thay thế các tài trợ tiền trả hàng tháng dựa theo mức thu nhập liên bang của Luật ACA, sẽ không bù lại phần sai biệt. Chỉ có giới trẻ, là những người khỏe mạnh có thể chấp nhận các chương trình chăm sóc sức khỏe căn bản là có thể có lợi. Những người Mỹ cao niên nhờ vào Medicare và cần chăm sóc sức khỏe nhất thì sẽ không có may mắn.Trẻ em, cao niên, người lớn tuổi nghèo, và những người khuyết tật nhờ vào Medicaid cũng bị mất mát.Trumpcare sẽ cắt tài trợ cho Planned Parenthood, hệ thống cung cấp lớn nhất cho sức khỏe phụ nữ. Mỗi năm gần 5 triệu phụ nữ, đàn ông và thanh thiếu niên nhờ vào Planned Parenthood để chụp hình và chữa trị ung thư và bị nhiễm trùng do quan hệ tình dục, cũng như chăm sóc tiền mang thai.Một phúc trình mới bởi Phòng Ngân Sách Quốc Hội phỏng đoán rằng theo Luật AHCA, 24 triệu người Mỹ sẽ mất bảo hiểm y tế trong thập niên kế tiếp. Điều đó có nghĩa là thêm 52,747 người chết một năm, theo nghiên cứu về tỉ lệ tử vong và mở rộng bảo hiểm y tế Medicaid được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Đại Học Harvard và City University of New York cho biết.