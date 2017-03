TQ Vây Nam Hàn, Gần Với ASEAN

BEIJING -- Chính phủ Trung Quốc trng khi lạnh nhạt hẳn với chính phủ Nma Hàn về mọi mặt, lại lộ vẻ thân tình với các nước trong khu vực Đông Nam Á.Trong khi bản tin KBS cho biết TQ trừng phạt Nam Hàn để trả đũa vụ bố trí phi đạn Mỹ, bản tin VOA cho biết TQ sẽ thúc đẩy kinh tế khối ASEAN sau khi Mỹ rút ra khỏi bản thương ước TPP.Bản tin VOA cho biết trong lúc chưa thấy rõ định hướng chính sách kinh tế của Mỹ, các nền kinh tế Đông Nam Á dường như bớt trông đợi vào những chính sách tiền tệ của Mỹ. Các nhà phân tích nhận định rằng ảnh hưởng của Trung Quốc tiếp tục mở rộng trong khu vực.Hôm thứ Năm 16/3, trong một dấu hiệu cho thấy nền tài chánh của khu vực châu Á trở nên độc lập hơn giữa lúc hầu hết các thi trường trong khu vực không bị kéo theo bởi quyết định tăng lãi suất lên 0,25% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Nhưng Trung Quốc, Hồng Kông và Singapore cũng tăng lãi suất lên.Các nhà phân tích của viện nghiên cứu kinh tế Capital Economics ở London nói rằng đối với hầu kết các nền kinh tế mới nổi ở châu Á, chính sách lãi suất được quyết định dựa trên những yếu tố trong nước hơn là hành động của ngân hàng trung ương Mỹ.Ảnh hưởng của Bắc Kinh ngày càng tăng trong lúc các nền kinh tế châu Á đẩy mạnh trao đổi thương mại với Trung Quốc. Sự hiện diện của Trung Quốc trong khu vực nổi bật sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) hồi đầu năm nay, theo quyết định của Tổng thống Donald Trump.TPP trước đó là một diễn đàn chính sách then chốt của kế hoạch xoay trục sang châu Á để mở rộng tầm ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực dười thời cựu Tổng thống Barack Obama.VOA ghi lời kinh tế gia Thái Lan Somphob Manarangsan nói chính sách “Một vành đai, một con đường” của Bắc Kinh nhằm củng cố những liên hệ với nền kinh tế đang phát triển của Trung Quốc sẽ đẩy nhanh đà hội nhập kinh tế trong khu vực.Ông Somphob nói: "Từ nay Trung Quốc có thể tích cực mở rộng hoạt động trong khu vực Đông Nam Á. Như chúng ta đều biết kinh tế Trung Quốc dựa vào hoạt động sản xuất ổn định vững mạnh, do đó Trung Quốc phải có sự tương tác lớn hơn trong dây chuyền cung ứng và trong chuỗi giá trị, và có thể thay thế thị trường Mỹ ngày càng trở nên không chắc chắn."Trong khi đó, bản tin KBS cho biết Nam Hàn dang nỗ lực thu hút du khách nước ngoài thay thế du khách Trung Quốc.Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Nam Hàn hôm thứ Năm (16/3) cho biết sẽ không thay đổi mục tiêu "thu hút 18 triệu khách du lịch nước ngoài" trong năm nay, được đưa ra trước khi Trung Quốc tiến hành các biện pháp trả đũa Seoul về việc triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD).Do lượng lớn du khách Trung Quốc tới du lịch Nam Hàn đang và sẽ giảm mạnh, Bộ cho biết sẽ mở rộng xúc tiến thu hút du khách từ các nước khác như Nhật Bản và các quốc gia Đông Nam Á. Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch đã chỉ thị các chi nhánh du lịch Nam Hàn ở các quốc gia sở tại ước lượng số du khách có khả năng du lịch tới Nam Hàn. Bộ cũng đang xem xét cho phép công dân các quốc gia Đông Nam Á như Indonesia được miễn thị thực sang Nam Hàn.Ngoài ra, Chính phủ Nam Hàn sẽ cân đối lại các khoản ngân sách dành cho quảng bá và thu hút du khách Trung Quốc, đồng thời tập trung khai thác và phát triển các gói sản phẩm du lịch chất lượng cao.KBS ghi rằng chính phủ Nam Hàn cũng có kế hoạch đền bù thiệt hại cho các doanh nghiệp Nam Hàn do số du khách Trung Quốc giảm mạnh. Chính phủ sẽ mở khoản vay tối đa 2 tỷ won (khoảng 1,77 triệu USD) đối với những công ty du lịch và khách sạn chuyên phục vụ khách du lịch Trung Quốc. Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch cũng kêu gọi các trường học tổ chức các chuyến đi thực tế, khuyến khích các doanh nghiệp nhà nước tổ chức các buổi hội thảo chính sách tại các điểm du lịch bị thiệt hại do sự sụt giảm về số lượng du khách Trung Quốc.