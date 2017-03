Sài Gòn: Cầu Bộ Hành Bỏ Hoang Vì Rất Ít Người Đi Bộ Sử Dụng

Một trong những cây cầu bộ hành bắt ngang đường Phạm Văn Đồng, Q.Gò Vấp.

Nhiều năm qua, chính quyền TP Sài Gòn đã xây dựng không ít cầu bộ hành trị giá hàng tỉ đồng mỗi cái và năm nay, theo kế hoạch sẽ đầu tư xây thêm 18 cầu nữa. Công năng của các cây cầu này là bảo vệ sự an toàn cho người đi bộ khi băng ngang đường và tránh sự cản trở giao thông của kiểu vạch kẽ trên mặt đường. Nhưng trên thực tế, các cầu vượt hiện hữu trị giá hàng chục tỉ đồng này gần như bị bỏ hoang do rất ít người đi bộ sử dụng, theo Thanh Niên (TNO).Như cây cầu nối hai bên BV Nguyễn Tri Phương trên đường Nguyễn Trãi (Q.5) thiết kế cầu thang nằm bên ngoài, khá thuận tiện cho người qua lại. Trên cầu phân thành 2 phần, 1 phần nối thông bên trong bệnh viện hầu như chỉ được sử dụng khi y tá vận chuyển bệnh nhân từ cơ sở bên này sang cơ sở bên kia của bệnh viện là chính. Về phần còn lại thì thực tế là hầu như bỏ trống, chẳng ai sử dụng. Tất cả người đi bộ, người nhà bệnh nhân, người đi đường đều chọn cách băng qua đường cho “tiện”.Đến nay, theo TNO mô tả thì phần cầu này được “trưng dụng” gần hết. Lối đi đã chật hẹp lại phải chứa đủ thứ, từ các chậu cây với cành lá xum xuê không ai cắt tỉa tới mấy manh chiếu rách và rác rến bỏ la liệt. Lối đi lên ngay dưới chân cầu thì bị những người bán hàng rong, giữ xe chiếm dụng...TNO dẫn lời một người tên Bình (ngụ Q.5), vừa băng qua đường, đã cho biết lý do tại anh không đi cầu vượt cho an toàn: “Nhìn cầu thế này thì sao mà đi được? Bên Thái, bên Singapore người ta cũng có cầu, rất thuận tiện, sạch sẽ. Cầu mình thế này thì muốn đi cũng chịu. Cầu thang nằm có một bên, có đi cũng phải thêm một đoạn, băng qua luôn cho lành”.Phần lớn các cầu bộ hành được xây dựng tại cửa các bệnh viện ở Sài Gòn đều rơi vào tình trạng trên. Như cây cầu bắc ngang hai phần BV Từ Dũ ở đường Cống Quỳnh (Q.1), dù đoạn đường này luôn luôn trong tình trạng ùn tắc do xe cộ nối đuôi nhau vào ra hai khu bệnh viện nườm nượp, rất đe dọa người đi bộ, nhưng hầu hết mọi người đều “hồn nhiên” băng ngang qua đường dù cây cầu vượt này nằm ngay đó, thông thoáng, có cả mái che, kính che nắng. Cây cầu lại có thang đi lên nằm ngay trong sân bệnh viện, rất thuận tiện cho người nhà bệnh nhân sử dụng. Theo quan sát, ngay cả các y tá, bác sĩ làm việc trong BV Từ Dũ cũng coi cây cầu trước mắt như vô hình, thản nhiên băng qua đường dù xe cộ ken chặt mọi chỗ.Theo TNO, cầu bộ hành trước BV Ung bướu TP (đường Nơ Trang Long, Q.Bình Thạnh) dài 19 m, có thang lên ở cả 2 bên, rất thuận tiện cho người đi lại, lối đi trên cầu cũng rộng rãi, sạch sẽ nhưng cũng thường rất ít người sử dụng mà hầu hết chỉ là các y tá, nhân viên trong bệnh viện. Người nhà bệnh nhân, bệnh nhân hay khách tới thăm thì đến 90% chọn băng ngang dưới lòng đường.Ở khu vực dày đặc xe cộ qua lại này, thường có cả những người mặc áo bệnh nhân chậm chạp, chặn cả đầu xe để xin qua đường.Từ một cuộc khảo sát bỏ túi, TNO nhận được những câu trả lời khác nhau từ những người “bỏ rơi” cầu vượt tại đây. Một bệnh nhân đã lớn tuổi chép miệng: “Tôi già rồi, lại còn bệnh tật thế này, sức đâu mà leo cầu thang”. Mấy người trẻ hơn thì lao mình vào làn xe, khiến các loại xe lớn, xe nhỏ thường phải phanh gấp tránh, thì nói: “Đi cho nhanh!”, “Sang luôn cho tiện”, “Quen rồi”…Theo hầu hết các chuyên gia, lý do chính dẫn đến việc các cầu bộ hành bị bỏ hoang là ý thức của người dân còn kém, TNO ghi nhận.PGS-TS Phạm Xuân Mai, chuyên gia giao thông, phân tích cầu vượt không phát huy hiệu quả vì người VN chưa có thói quen đi bộ, ý thức chấp hành luật giao thông còn kém, việc gì cũng muốn làm nhanh và đơn giản.PGS-TS Hồ Thanh Phong cũng cho rằng nguyên nhân người dân không dùng cầu vượt xuất phát từ tâm lý băng ngang đường vừa nhanh, vừa tiện nên “không việc gì phải tốn thời gian lên xuống cầu vượt”. Ông Phong đề xuất nên làm thang cuốn ở hai đầu cầu vượt, đồng thời thiết kế cảnh quan trên cầu đẹp hơn, có như vậy người dân mới thích thú bước lên cầu.TNO nêu thêm ý kiến của TS Phạm Sanh, chuyên gia giao thông, bổ sung một lý do nữa khiến các cầu vượt không được người dân mặn mà vì nhửng cây cầu này cũ kỹ, không được bảo trì thường xuyên, lối lên cầu bị lấn chiếm. Ông Sanh đề xuất, muốn cầu bộ hành đạt hiệu quả mong muốn, ngoài việc phải xây dựng khoa học, đúng vị trí và nhu cầu của người dân thì phải kèm theo các chính sách giáo dục ý thức cho người dân về vấn đề này.