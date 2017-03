Nam Hàn Tố TQ Trả Đũa Vụ Phi Đạn

SEOUL, Nam Hàn -- Chính phủ Nam Hàn nói rõ rằng chính phủ Trung Quốc đang trả đũa Nam Hàn về các lĩnh vực kinh tế, du lịch và văn hóa.Bản tin KBS ghi rằng trong khi phát biểu tại phiên họp toàn thể của Ủy ban Ngoại giao và thống nhất tại Quốc hội Nam Hàn hôm thứ Tư (15/3), Thứ trưởng Ngoại giao Ahn Chong-ghee khẳng định Seoul sẽ vẫn kiên quyết duy trì triển khai tổ hợp hỏa tiễn đánh chặn tầm trung cao (THAAD) của Mỹ tại Nam Hàn vì lý do an ninh quốc gia.Thứ trưởng Ahn cho biết Bắc Kinh đã gây sức ép lên Nam Hàn trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân sự, kể từ khi Seoul quyết định bố trí THAAD vào tháng 7 năm ngoái. Sau khi Nam Hàn công bố hợp đồng trao đổi đất đai giữa Bộ Quốc phòng và Tập đoàn Lotte, Trung Quốc đang tăng cường nhiều biện pháp trả đũa như siết chặt quy chế hoạt động của doanh nghiệp Nam Hàn tại Trung Quốc, hoặc cấm các công ty du lịch bán sản phẩm du lịch Nam Hàn.Theo nhận định của ông Ahn, bối cảnh xung quanh cho thấy Chính phủ Trung Quốc có khả năng đứng sau những động thái trả đũa Nam Hàn. Với phát biểu này của ông Ahn, đây là lần đầu tiên Chính phủ Nam Hàn thừa nhận những hành vi kích động phản đối Nam Hàn tại Trung Quốc là do Chính quyền Bắc Kinh dẫn dắt.Thứ trưởng Ahn cho biết Bộ Ngoại giao Nam Hàn sẽ tiếp tục kháng nghị đối với các biện pháp trừng phạt không chính đáng của Bắc Kinh thông qua nhiều kênh ngoại giao, hối thúc Trung Quốc nhanh chóng giải quyết vấn đề. Bộ cũng khuyến khích những du khách Trung Quốc có nhu cầu đi du lịch Nam Hàn trực tiếp đến văn phòng ngoại giao Nam Hàn ở Trung Quốc để xin cấp visa.KBS cũng ghi rằng theo Thứ trưởng Ahn, Bộ đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan để phân tích những động thái tẩy chay của Bắc Kinh có vi phạm các quy định của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) hoặc Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Trung hay không.