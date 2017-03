JCPenney Đóng 138 Cửa Tiệm, Cắt Giảm 5.000 Nhân Viên

NEW YORK -- Hệ thống tiệm bách hóa JCPenney đưa ra danh sách 138 cửa tiệm và 2 trung tâm phân phối khắp Hoa Kỳ sẽ đóng cửa trong năm nay -- và như thế sẽ ảnh hưởng nhiều ngàn nhân viên.Công ty đưa ra thông baó hôm Thứ Sáu rằng sẽ có khoảng 5,000 nhân viên trên toàn quốc sẽ bị ảnh hưởng vì đóng cửa tiệm, hầu hết sẽ xảy ra vào tháng 6/2017.Công ty JCPenney nói là sẽ hỗ trợ dịch vụ các nhân viên bị sa thải.Trung tâm phân phối tại thành phố Buena Park ở Quạn Cam sẽ bị dọn về nơi khác, trong kế hoạch tái phối trí. Công ty chua7 cho biết khi naà sẽ dọn trung tâm này.Cửa tiệm JCPenney tại thành phố Orange, Quận Cam, sẽ bị đóng cửa.Sau đây là 4 cửa tiệm tại California sẽ đóng cửa:-- Downtown Bishop, Bishop-- Sunwest Plaza, Lodi-- The Village tại Orange, Orange-- Hilltop Mall, RichmondHầu hết các tiệm có tên trên danh sách đóng cửa sẽ bắt đầu bán hạ giá kể từ ngày 17/4/2017.Quyết định co cụm sẽ giúp JC Penney cạnh tranh mạnh hơn trên thị trường đang biến đổi, theo lời Tổng quản trị Marvin R. Ellison.