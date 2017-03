Trump Gặp Merkel Lần Đầu: Tôi Với Bà Bị Obama Nghe Lén

WASHINGTON - TT Trump hội đàm với Thủ Tướng Đức tại Bạch Ốc hôm Thứ Sáu.Hội đàm thượng đỉnh giữa 2 nhà lãnh đạo thế lực nhất thế giới có thể xác định tương lai hợp tác 2 bên Đại Tây Dương.Đức là nền kinh tế mạnh nhất châu Âu và bà Merkel là nữ Thủ Tướng cầm quyền lâu năm nhất sẽ thảo luận lần đầu tiên với TT tỉ phú địa ốc về tài trợ NATO và về các quan hệ với Moscow.Bà Merkel đã chuẩn bị kỹ luỡng buổi gặp gỡ này với ý định vận động TT Trump hậu thuẫn Liên Âu và góp sức chống biến đổi khí hậu.Trong thời gian tranh cử, ứng viên Trump chỉ trích chính sách di trú lỏng lẻo của chính quyền Merkel - nay TT Trump muốn Thủ Tuớng Merkel ủng hộ chủ trương của ông về tăng phần đóng góp tài chính của các thành viên NATO. Ông Trump cũng định hỏi ý kiến Thủ Tướng Merkel về đối sách chống lại Putin.1 viên chức nói: TT rất muốn nghe quan điểm và kinh nghiệm của bà Merkel trong tương tác với Putin.Về biến đổi khí hậu, ông Trump tuyên bố trong lúc tranh cử: đó là kết luận ngụy tạo, sẽ rút lại sự can dự hiệp ước khí hậu Paris.Từ khi thắng cử, hầu như ông giữ im lặng – trong phỏng vấn Tháng 11 của New York Times, ông tuyên bố: còn để ngỏ vấn đề hiệp ước Paris.Bản tin của báo The Washington Post hôm Thứ Sáu cho biết TT Trump và TT Merkel đều tránh né không nói đến những khác biệt của hai bên trong cuộc gặp gỡ này. Ông Trump nói với bà Merkel rằng cả hai đều có chung một điều là đều bị chính phủ Obama nghe lén.