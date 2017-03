Hà Nội Treo Lương 3.700 Công Nhân

HANOI -- Thiên đường xã hội chủ nghĩa CHXHCNVN lại vang lên lời than từ giới công nhân.Báo Nông Nghiệp ghi nhận: Bị 'treo' lương, đời sống 3.700 công nhân thủy nông đã cùng cực lắm rồi!Bản tin Nông Nghiệp cho biết, chưa bao giờ số phận của hơn 3.700 cán bộ, công nhân viên và người lao động của các Cty thủy nông trên địa bàn thủ đô Hà Nội lại khốn đốn như thế. Thậm chí, một số giám đốc các công ty phải đau xót thừa nhận rằng: “Đời sống của anh em đã cùng cực rồi! Họ chán chường và tuyệt vọng”.Những ấm ức của gần 800 cán bộ, công nhân viên và người lao động Cty Đầu tư – Phát triển Thủy lợi Sông Tích đã nhen nhóm từ đầu năm 2016, khi họ không được trả đủ lương định kỳ hàng tháng (chỉ được tạm ứng lương với số tiền ít ỏi).Bản tin báo NN cho biết, sự ấm ức ấy bùng lên thành nỗi bức xúc và hoang mang khi bước sang 11/2016 - mọi chế độ tiền lương, phúc lợi xã hội của người lao động trong công ty không được chi trả một đồng một cắc, họ cũng không được tạm ứng. Những người đương chức đã khổ, những người đến tuổi về hưu trong khoảng thời gian từ tháng 6/2016 đến nay cũng bi thảm không kém khi chưa được hưởng chế độ lương hưu do nợ BHXH.Ông Nguyễn Kim Hạ, công nhân Cụm 2 - Xí nghiệp Thủy lợi Phúc Thọ (Cty Thủy lợi Sông Tích) chua xót nói: "Dịp Tết Đinh Dậu vừa rồi, anh em chúng tôi không nhận được một xu tiền thưởng đã đành, đằng này tiền lương chờ hoài, chờ mãi vẫn chẳng thấy. Nhiều lúc, mấy cháu thanh niên trong đơn vị phải đi vay từng đồng mua xăng xe; mua suất cơm ăn trưa".Trong cuốn sổ nợ của ông Anh – chủ hộ kinh doanh đồng nát (cạnh văn phòng làm việc của công nhân Cụm 2 – Xí nghiệp Thủy lợi Phúc Thọ) có thời điểm công nhân xí nghiệp vay tới 50 – 60 triệu đồng.Những gia đình có hoàn cảnh khó khăn như anh Nguyễn Đức Long (trú tại Cụm 1, xã Cẩm Đình, Phúc Thọ) mới thực là bi đát. Vợ chết sớm lại phải nuôi mẹ già và con nhỏ đang phải học lớp 9, nguồn sống của cả gia đình dựa vào đồng lương của anh. Nhiều tháng qua, anh phải chạy ăn từng bữa, chạy vạy vay chỗ này mượn chỗ kia như con thoi.“Ngày trước, cán bộ tín dụng ngân hàng về nài nỉ công nhân thủy lợi Sông Tích vay vốn tiêu dùng, bây giờ công nhân lên quỵ lụy mãi cũng chẳng ai cho vay. Họ bảo rằng, công nhân thủy lợi bây giờ làm gì có tiền mà trả nợ, anh đi chỗ khác vay giùm”, anh Long nói. Nhiều gia đình cả hai vợ chồng, thậm chí con cái đều làm công nhân thủy lợi nhưng nhiều tháng không nhận được lương, cuộc sống rơi vào bế tắc.Mặc dù đang trong tình thế “nước sôi lửa bỏng”, thế nhưng toàn bộ 800 cán bộ, công nhân viên Cty ĐT-PT Thủy lợi Sông Tích vẫn bị “đổ thêm dầu” khi bị truy thu 5% tổng tiền lương của năm 2013 và 10% tổng tiền lương của năm 2014 theo Chương trình hành động tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn TP Hà Nội.Ông Đặng Tuấn Hùng, Giám đốc Cty ĐT-PT Thủy lợi Sông Tích than thở: “Là lãnh đạo công ty, nhưng thú thật tôi cũng chẳng biết lương của công nhân được hưởng theo chế độ chính sách nào”.Báo Nông Nghiệp ghi rằng không chỉ ở Cty Thủy lợi Sông Tích, hàng ngàn công nhân ở các Cty ĐT- PT Thủy lợi trên địa bàn Hà Nội như: Sông Nhuệ, Sông Đáy, Mê Linh và Hà Nội cũng bị treo lương suốt nhiều tháng liền.