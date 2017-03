Ngoại Trưởng Mỹ Thị Sát Khu Phi Quân Sự Nam-Bắc Hàn

SEOUL - Khi đặt chân tới Nam Hàn vào lúc sáng sớm Thứ Sáu, ngoại trưởng Hoa Kỳ đi thẳng tói hướng bắc để thị sát khu phi chiến phân cách Nam Hàn với Bắc Hàn.Cuộc chiến 1950-1953 ngưng bằng lệnh hưu chiến, không chấm dứt bằng hoà uớc.Cuôc thị sát khu phi chiến dọc vĩ tuyến 38 có ý nghĩa xác quyết cuộc liên minh an ninh Hàn-Mỹ chống lại mối đe dọa từ phương bắc.Ngọai trưởng Tillerson ghé Tokyo trước trong chuyến Á du cũng đưa ông tới thủ đô Trung Cộng ngày Thứ Bảy tuần này.Trong thời gian gần đây, Bắc Hàn tiếp tục khiêu khích, và Hoa Kỳ đưa phi đạn phòng thủ THAAD tới Nam Hàn – Trung Cộng phản đối với lý do: radar mạnh của THAAD đe dọa quyền lợi an ninh của họ trong vùng. Trong khi đó, Beijing gây khó khăn kinh tế với Seoul.Trong 2 ngày lưu lại Nam Hàn, ngoại trưởng Tillerson hội đàm với quyền TT Hwang Kyo-ahn – ông cũng định tiếp xúc với ngoại trưởng Yun Byung-se để thảo luận các vấn đề vùng và thế giới.Giới quan sát đang chờ xem cuộc hội đàm Tillerson-Yun ám chỉ điều gì về phương cách ứng phó với Pyongyang của chính quyền Trump.Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Nam Hàn tuyên bố hôm Thứ Năm: cuộc gặp gỡ của 2 ngoại trưởng là đúng lúc và có ý nghĩa trong tình hình này.Khi họp báo tại thủ đô Tokyo sau khi hội đàm với các giới chức Nhật, ngoại trưởng Tillerson hô hào phương hướng mới về vấn đề Bắc Hàn – ông không diễn giải chi tiết, và xác nhận đã trao đổi quan điểm với chính quyền Nhật, và định làm việc tương tự với Seoul và Beijing.Sau khi thăm phiá nam khu phi chiến, ngoại trưởng Tillerson khẳng định không loại trừ hành động quân sự chống lại mối đe dọa nguyên tử từ Bắc Hàn.Trong buổi họp báo chung với người đồng nhiệm Nam Hàn, ông Tillerson nói rõ: chiến luợc vận động ngoại giao kiên nhẫn đã chấm dứt, dù không muốn xung đột quân sự.Hôm Thứ Năm, Bắc Hàn tố cáo Nam Hàn và Hoa Kỳ làm tăng căng thẳng – lên án pháo đài bay chiến luợc B-1B Lancer và hàng không mẫu hạm nguyên tử USS Carl Vinson của Hoa Kỳ tham gia tập trận với Nam Hàn.Bộ quốc phòng Nam Hàn xác nhận sự huy động vũ khí chiến luợc tới khu vực và phát ngôn viên quân sự Hoa Kỳ tại Seoul từ chối thảo luận về cuộc tập trận.Cùng ngày, toà ĐS Bắc Hàn tại Beijing lên tiếng phản đối tập trận Hàn-Mỹ và cuộc bố trí phi đạn phòng thủ THAAD tại Nam Hàn.Nhà ngoại giao Bắc Hàn Pak Myong-ho cả quyết: THAAD phá hoại thăng bằng chiến luợc tại châu Á.