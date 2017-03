Từ Cô Hương Tới Cậu Kong

Việt Nam bây giờ cái gì cũng có... từ tài tử nguồn phim thực tế để gài bẫy sát nhân, cho tới chàng Kong đứng bên trời thu hút du khách.Bản tin RFA kể rằng nhóm nghi phạm thực hiện cuộc ám sát ông Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un, đã tập dượt ít nhất 10 lần trước khi ra tay tại sân bay Kuala Lumpur hồi ngày 13 tháng 2.Tờ Asahi Shimbun cho biết thông tin vừa nêu, dẫn nguồn từ giới chức Indonesia rằng nghi phạm quốc tịch Indonesia, cô Aisyah khai báo đã nhận lời tham gia vào một video của chương trình truyền hình thực tế và đó chỉ là một trò chơi vui.Nghi phạm Aisyah khai nhận đã tham gia tập luyện ở Campuchia 3 lần hồi cuối tháng Giêng và khoảng 7 lần tại các khu vực đông người ở Malaysia như phi trường Kula Lupur, khách sạn hay các khu mua sắm và một trạm xe lửa.Nghi phạm nói rằng cô không hề biết chất lỏng mà cô sử dụng tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13 tháng 2 là chất thần kinh giết người VX.Hai người đàn ông mà nghi phạm Aisyah gặp gỡ ở Campuchia và Indonesia được cho là Ri Ri U, quốc tịch Bắc Hàn và O Jong Gil, thành viên của Bộ An Ninh Bình Nhưỡng.RFA ghi thêm:“Nghị phạm Đoàn Thị Hương, quốc tịch Việt Nam, qua tài khoản Facebook cá nhân, cũng đăng tải thông tin đến Campuchia hồi giữa tháng Giêng. Giới chức Malaysia cũng nghi rằng cô có mặt trong các lần tập dượt cho cuộc ám sát ông Kim Jong Nam.”Tại sao cô Hương chưa khai thì chưa rõ...Trong khi đó, bản tin VTC kê chuyện: Xe khách 45 chỗ tông văng máy cuốc trên đường phố Hạ Long.Xe chở khách 45 chỗ đang lưu thông với tốc độ nhanh bất ngờ tông văng chiếc máy cuốc vào lề đường.Khoảng 13h30 ngày 17/3, tại đường Cái Lân (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long), xe khách 45 chỗ biển kiểm soát 29B – 04890 chạy hướng Hà Nội – Hạ Long di chuyển với tốc độ cao. Khi đến ngã tư cảng Cái Lân thì xe khách bất ngờ va chạm mạnh vào máy cuốc DooSan 5 tấn biển kiểm soát 14LA – 1316 đang sang đường.Vụ va chạm mạnh khiến nhiều hành khách trên xe hoảng loạn, phải phá cửa sổ thoát hiểm vì cửa chính của xe khách bị móp vào thân xe. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.Báo Nhân Dân kể chuyện ở Nghệ An: Phòng Giáo dục huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An xác nhận đang xem xét hình thức xử lý đối với cô giáo Quang Thị Hương, Trường Tiểu học Diên Lãm, Quỳ Châu vì đã dùng thước đánh 23 học sinh, một em bị đánh vào đầu phải nhập viện.Chiều 15-3, tại lớp 4A, cô giáo Quang Thị Hương làm chủ nhiệm, kết quả làm bài kiểm tra khảo sát của môn Tiếng Việt và môn Toán của học sinh lớp 4A đạt thấp. Do quá nóng giận, cô giáo Quang Thị Hương đã dùng thước nhựa dẻo đánh vào tay, mông và một số vùng khác của 23/27 học sinh trong lớp.Trong khi đó, báo Dân Trí kể: Liên quan đến tình trạng ồ ạt khai thác cát trái phép trên sông Cầu - Bắc Ninh, Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc vừa tạm đình chỉ công tác 3 thanh tra giao thông đường thủy để làm rõ trách nhiệm.Theo đó, Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc đã tạm đình chỉ công tác với đội trưởng, đội phó và một thanh tra viên thuộc Đội thanh tra an toàn số 2. Đây là các cán bộ chịu trách nhiệm quản lý tuyến sông để xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép ở Bắc Ninh...Trước đó, ngày 9/3, UBND tỉnh Bắc Ninh có văn bản gửi Thủ tướng và Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đề nghị tiếp tục dừng dự án nạo vét, khơi thông luồng đường thủy nội địa kết hợp tận thu cát trên sông Cầu, hoạt động từ năm 2015. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng cho biết các đối tượng bảo kê đe dọa mình và các cán bộ Sở, ngành của tỉnh vì cản trở khai thác cát trên sông Cầu.Báo Tuổi Trẻ kể chuyện: Chiếu Kong, khách đến Quảng Ninh, Quảng Bình tăng 10- 20%.Sau một tuần công chiếu bộ phim Kong: Skull Island, lượng khách du lịch đến ba địa phương Quảng Ninh, Quảng Bình và Ninh Bình tăng nhẹ từ 10 đến 20%.Ông Trịnh Đăng Thanh, phó giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết, theo ước tính, lượng khách đặt tour thời điểm này tăng hơn năm trước khoảng 10%.TT ghi thêm:“Tuy nhiên ông Thanh cho rằng lượng khách tăng không chỉ do hiệu ứng của phim Kong: Skull Island mà còn do các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch và việc đầu tư các công trình trọng điểm mà tỉnh đã làm trước đó.”Cô Hương, cậu Kong, Bác Hồ... toàn là nhân vật nhức nhối.