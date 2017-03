Đồng Hương Thái Bình Hội Ngộ Mừng xuân Đinh Dậu 2017

Trong buổi họp mặt mừng Xuân Đinh Dậu 2017 của Đồng Hương Thái Bình.

Westminster (Bình Sa)- - Hội Đồng Hương Thân Hữu Thái Bình đã họp mặt Tân Xuân Hội Ngộ, tổ chức vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 12 tháng 3/2017 tại hội trường Nhật báo Việt Báo. Tham dự buổi họp mặt ngoài số đông đồng hương thân hữu Thái Bình còn có qúy vị quan khách, đại diện dân cử, đại diện hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông trong số có: ông Huỳnh Kim, Hội Trưởng Trung Ương Phật Giáo Hòa Hảo, Dược sĩ Nguyễn Đình Thức đại diện TNS Tiểu Bang Bà Janet Nguyễn, cựu Thiếu Tướng Trần Quốc Lịch, cựu Thẩm Phán Lương Đức Hợp, Tiến Sĩ Hà Thế Ruyệt, GS. Dương Ngọc Sum, bà Mộng Lan, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ….Điều hợp chương trình hai MC. Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng và Hoa Hậu Bích Trâm.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do Ban hợp ca Tình Nghệ Sĩ thực hiện, sau phần nghi thức toàn ban hợp ca đồng ca bản “Đón Mừng Xuân Sang”Tiếp theo Bà Bích Ty, Hội Trưởng Hội Đồng Hương Thân Hữu Thái Bình lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của tất cả qúy vị quan khách cũng như đồng hương thân hữu Thái Bình. Bà tiếp: “Tôi mong muốn có thêm nhiều người nữa hợp tác, giúp thêm cho hội Thái Bình ngày càng lớn mạnh tốt đẹp thêm! Xin cảm ơn các bậc Trưởng thượng, qúy vị trong Ban cố vấn, Ban chấp hành của hội đã đóng góp công sức để duy trì những sinh hoạt của hội trong nhiều năm qua, tuy có khó khăn nhưng bà vẫn cố gắng duy trì những sinh hoạt của hội, tổ chức Giải Khuyến Học cho các em, mặc dù tài chánh của Hội rất eo hẹp nhưng các vị trong Ban Chấp Hành cũng cố gắng để có những Bằng Tưởng Lục và quà trao cho các em học sinh giỏi từ lớp 7 đến lớp 12, có điểm số từ 3 chấm trở lên để khuyến khích các em chăm chỉ học hành và có tinh thần đạo đức.Trong buổi Tân Xuân Hội Ngộ, Hội cũng mời các vị bô lão Thái Bình từ 75 tuổi trở lên, lên sân khấu để Hội “Chúc Thọ,” và tặng quà lưu niệm, riêng các cháu thiếu nhi cũng được hội “lì xì.”Bà Bà Bích Ty, Hội Trưởng Hội Đồng Hương Thân Hữu Thái Bình, kêu gọi qúy đồng hương Thái Bình nên khuyến khích con cháu của mình tham gia vào những sinh hoạt của hội.Bà cũng không quên cám ơn sự cộng tác nhiệt thành của các anh chị trong Ban Chấp Hành. Cám ơn nhạc sĩ Cao Minh Hưng và Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ cùng tất cả anh chị em nghệ sĩ thân hữu, cám ơn các cơ quan truyền thông đã giúp phổ biến sinh hoạt của Hội. Cuối cùng Bà chúc mọi người một năm mới luôn an khang, hạnh phúc, thân tâm thường an lạc và mọi sự được như ý.Sau đó Hội Trưởng Bích Ty mời tất cả các vị trong Ban Chấp Hành và Ban Cố Vấn lên sân khấu ra mắt đồng hương, chụp hình lưu niệm và nhận Bằng Tưởng Lục của Tiểu Bang do Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức Đại Diện Bà Janet Nguyễn trao cho hội để ghi nhận những đóng góp của Hội Đồng Hương Thân Hữu Thái Bình trong sinh hoạt chung của cộng đồng các sắc tộc.Tiếp theo Bà Thủ Qũy Trần Thúy Điệp lên báo cáo về tài chánh của hội, trong dịp nầy Bà cũng kêu gọi đồng hương ủng hộ tài chánh và nhớ đóng niên liễm cho hội để hội có điều kiện sinh hoạt.Tiếp theo Giáo Sư Lê Chính Long lên nói về Tỉnh Thái Bình, Luật Sư Tiến Sĩ Lương Đức Hợp, kể về những kỷ niêm Tỉnh Thái Bình,Xen lẫn chương trình có phần văn nghệ do anh chị em nghệ sĩ trong Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ trình diễn.Mở đầu chương trình văn nghệ với bản nhạc “Con Nợ Mẹ” (Thơ Hoàng Ngân, nhạc Nghiêm Bảo Toản).Tiếp tục chương trình MC. Mới Bà Hội Trưởng Bích Ty, Bà Trần Bích Ngọc và ông Đào Quang Yên lên phát giải khuyến học cho các em học sinh xuất sắc.Sau đó là phần trình diễn thời trang trông thật đẹp mắt. Mặc dù một ngày rất bận rộng trong những chương trình sinh hoạt cộng đồng nhưng số người tham dụ rất đông, hội trường không còn chổ ngồi, một số đồng hương phải đứng hai bên để thưởng thức chương trình văn nghệ.Trong lúc nầy, Ban tổ chức cũng đã mời tất cả mọi người cùng thưởng thức các món ăn quê hương do hội khoản đãi.Đồng hương muốn tìm hiểu về những sinh hoạt của Hội Đồng Hương Thân Hữu Thái Bình xin liên lạc về Bà Hội Trưởng Bích Ty điện thoại: (714) 726-4002.