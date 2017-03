Ý Nghĩa Việc Hủy Bỏ Đạo Luật Y Tế Với Giá Cả Phải Chăng Đối Với Người Dân

Tôi rất tức giận với những gì đang xảy ra trong tuần qua và tôi phải lên tiếng. Là một bác sĩ ở ngay tuyến đầu, tôi muốn kể cho mọi người nghe câu chuyện có thật đằng sau hậu quả của nỗ lực bãi bỏ và thay thế Đạo luật Chăm sóc Y Tế với Giá Cả Phải Chăng (The Affordable Care Act/ACA) đối với cuộc sống thực tế.Gia tăng chi phí chăm sóc sức khoẻ đã và đang là một trong những mối quan tâm quan trọng nhất đối với người Mỹ; nợ nần chăm sóc sức khoẻ là một trong những lý do chính khiến nhiều người phải tuyên bố phá sản và lâm vào cảnh nghèo đói. Trước năm 2014, có khoảng 45 triệu người không có bảo hiểm sức khỏe ở Mỹ. Người không có bảo hiểm vì những chủ hãng xưởng không cung cấp bảo hiểm y tế, hoặc họ là những chủ hàng quán nhỏ / hoặc thất nghiệp và không có khả năng mua bảo hiểm, hoặc họ đã có tiền bệnh từ trước nên việc mua bảo hiểm sức khoẻ quá tốn kém.ACA đã giải quyết vấn đề bằng cách bắt buộc những người chủ hãng xưởng--nếu không tuân theo sẽ bị phạt—phải cung cấp bảo hiểm sức khoẻ cơ bản cho nhân viên với thêm phần chăm sóc phòng ngừa bệnh và sức khoẻ của phụ nữ, bằng cách trợ cấp cho những người không có khả năng mua bảo hiểm cá nhân, bằng cách mở rộng điều kiện để những người lao động nghèo được Medicaid, bằng cách bảo đảm rằng những người có tiền bệnh từ trước có thể mua bảo hiểm, và cho con cái được dùng bảo hiểm của cha mẹ cho đến khi 26 tuổi.Kể từ khi bắt đầu chương trình vào năm 2014, và tùy thuộc vào nguồn thông tin, Đạo luật ACA đã thành công trong việc giảm được từ 15 đến 20 triệu số người Mỹ không có bảo hiểm. Việc thực hiện tuy không dễ dàng nhưng mọi người đã có đến hai năm để điều chỉnh. Những người chủ hãng xưởng đã chấp nhận nhiệm vụ cung cấp bảo hiểm cho nhân viên của họ và để dành ra ngân sách đó như một chi phí kinh doanh. Các bác sĩ cũng đã điều chỉnh với số lượng công việc gia tăng, đặc biệt là với việc thực hiện hồ sơ y tế điện tử để chăm sóc bệnh nhân tốt hơn. Giai đoạn triển khai rất khó khăn nhưng hiện nay chúng ta đã sẵn sàng để gặt hái được lợi ích của một chương trình chia sẻ chi phí giữa người trẻ và người già, giữa người bệnh và người khỏe mạnh, cũng như giữa người cung cấp dịch vụ y tế và bệnh nhân. Đây là một chương trình nhấn mạnh đến việc chăm sóc phòng ngừa bệnh để giảm bớt đi sự trầm trọng của bệnh tật và giảm bớt đi việc sử dụng phòng cấp cứu, hai lý do chính dẫn tới chi phí chăm sóc sức khoẻ leo thang với tốc độ báo động hàng năm. Thế nhưng một cú đá trớ trêu sẽ thay đổi tất cả. Tất cả những việc chúng ta đã làm để chuẩn bị bây giờ sẽ bị lãng phí theo đề xuất của người đảng Cộng Hòa. Chúng ta đã tiến tới được hai bước trong khó khăn, nhưng bây giờ phải lùi ngược lại ba bước.Đạo luật Chăm sóc Y tế Hoa Kỳ (The American Health Care Act/AHCA) sẽ bãi bỏ sự bắt buộc mua bảo hiểm bằng cách dẹp đi những hình phạt đối với chủ hãng xưởng và cá nhân. Khi người dân mua bảo hiểm sẽ được giảm thuế thay vì người dân được trợ cấp để mua bảo hiểm. AHCA cũng sẽ hạn chế việc mở rộng Medicaid cho người dân và giảm khoản thanh toán cho Medicaid. Hậu quả thực tế sẽ là gì? Văn phòng Ngân sách Quốc Hội (The Congressional Budget Office), một cơ quan không đảng phái, dự báo rằng số người không có bảo hiểm sẽ tăng thêm 14 triệu vào năm tới và 24 triệu trong mười năm. Chắc chắn rằng những người bị ảnh hưởng nặng nhất sẽ là những người lớn tuổi và người nghèo. Đó có phải là điều mà người Mỹ thực sự muốn không? Chúng ta không muốn xã hội hóa chương trình chăm sóc sức khỏe, chúng ta không muốn quyền tự do mạo hiểm đánh cuộc với sức khỏe của mình, chúng ta không muốn có quyền lựa chọn không giới hạn, chúng ta chỉ muốn được chăm sóc sức khoẻ với giá cả phải chăng cho đa số người dân. Bạn có thể gọi nó tên gì cũng được, nhưng chúng ta cần và muốn được chăm sóc sức khỏe với giá cả phải chăng, ngay từ bây giờ.Sau đây là hai ví dụ về những trường hợp có thật, những bệnh nhân này có thể là những người hàng xóm hoặc bạn bè của bạn, những người đã được hưởng lợi ích từ ACA, nhưng bây giờ tình trạng sức khoẻ của họ sẽ bị nguy hiểm nếu ACA bị thay thế. Ví dụ thứ nhất, có một người thợ làm móng tay vừa mua được bảo hiểm y tế cho gia đình của mình nhờ vào khoản trợ cấp theo ACA. Thật là đúng lúc vì con gái của cô, là bệnh nhân của tôi, bị một khối u não cần phải được điều trị toàn diện và tốn kém. Nhưng với chương trình chăm sóc sức khỏe mới, cô sẽ không được trợ cấp để mua bảo hiểm; và vì cô ấy không làm nhiều tiền nên cách giảm thuế sẽ không giúp ích gì cho cô và gia đình. Trường hợp thứ hai là người thân nhân của tôi, một người đàn ông 48 tuổi khỏe mạnh đáng lẽ ra đã không mua bảo hiểm y tế nếu không bị luật ACA bắt buộc. Rồi anh bất ngờ bị một cơn đột quỵ khi đang chơi banh và hiện giờ đang nằm phòng ICU tại bệnh viện Kaiser. Các bạn hãy tưởng tượng ra những chi phí cho gia đình anh và cộng đồng phải trả nếu anh vừa không bị bắt buộc mua bảo hiểm y tế và còn vừa không có được trợ cấp theo ACA để mua bảo hiểm y tế. Ai có thể đoán trước rằng một người đàn ông hoàn toàn khỏe mạnh sẽ cần đến một chương trình bảo hiểm y tế lớn lao như thế, cho đến khi anh ta cần đến nó? Rồi phải nói đến trường hợp của bố mẹ già của tôi và đây mới là điều làm cho tôi thấm thía nhất. Bố tôi, cho đến lúc qua đời, đã lo lắng mỗi ngày về chi phí y tế cao và điều này vẫn làm tôi đau lòng cho đến ngày hôm nay. Còn mẹ tôi chi hơn một nửa số lương cố định hằng tháng của mình để mua thêm bảo hiểm chăm sóc bổ sung cho bảo hiểm Medicare của bà. Trớ trêu thay, bà cảm thấy may mắn hơn nhiều người vì vẫn còn khả năng để lo xa như vậy. Không lẽ những người cao tuổi trong gia đình của chúng ta phải sống những ngày tháng cuối cùng trong đời của họ lo lắng về khả năng trang trải chi phí y tế? Đạo luật y tế mới sẽ gây tổn hại đến những người cao tuổi hơn bất cứ ai khác và đó là một điều vô lương tâm.Trong thời đại "tin tức giả" và "thực tế xạo" này, điều quan trọng hơn bao giờ hết là chúng ta có được những thông tin rõ ràng và chính xác để đưa ra những quyết định sáng suốt. Chúng ta quá ghê tởm và mệt mỏi vì chiến tranh chính trị đảng phái, chửi bới tên nhau, và thay đổi tên nhau. Chỉ vài tuần trước đây, Tổng thống Hoa Kỳ đã nói rằng ông không ngờ việc cải cách chăm sóc y tế lại phức tạp đến thế. Những người trong ngành như chúng tôi biết nó rất phức tạp nhưng chúng tôi cũng thấy được nhu cầu cấp bách về sự được chăm sóc sức khỏe với giá cả phải chăng và tác động của nó đối với mọi người trong cuộc sống hằng ngày. Người Mỹ muốn được chăm sóc sức khoẻ với một giá cả phải chăng và chúng ta cần các viên chức được dân bầu lên của chúng ta lắng nghe điều này. Chỉ đơn giản thế.Bác sĩ Mai Khanh Trần, là một Bác sĩ Nhi khoa hiện đang hành nghề tại Quận Cam đã được hơn 22 năm.Thành viên của Tổ chức Người Mỹ gốc Việt Cấp Tiến (Progressive Vietnamese-American Organization/PIVOT)