2 Nghị Sĩ Mỹ: Phải Phạt TQ Chiếm Biển Đông; TQ Chống Nhật Can Thiệp Tại Biển Đông

BEIJING - Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi Trung Cộng loan báo sẽ cương quyết ứng phó nếu Nhật can thiệp tại Biển Đông.Thông tấn Reuters đưa tin tuần này: mẫu hạm trực thăng Izumo của Nhật sắp thực hiện 1 chuyến hải hành qua Biển Đông, thăm Singapore, Indonesia, Sri Lanka, Philippines trước khi tham gia cuộc tập trận chung 3 phe với Malaysia và Hoa Kỳ.Trong buổi họp báo hàng ngày, phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh của Bộ ngoại giao Trung Cộng tuyên bố “Nếu Nhật định can thiệp bằng quân sự, đe dọa chủ quyền và an ninh, chúng tôi buộc phải đáp trả quyết liệt, là điều không thể tránh”.Mẫu hạm Izumo lớn bằng các mẫu hạm thời thế chiến 2 là thể hiện mạnh nhất của hải quân Nhật từ 7 thập niên.Nhật không tranh giành chủ quyền tại Biển Đông, nhưng có tranh chấp với Trung Cộng tại Biển Hoa Đông, cụ thể là nhóm đảo Sensaku mà người Hoa Gọi bằng tên Điếu Ngư.Liên quan đến tình hình Biển Đông, một bản tin khác của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp Tiếng Việt (RFI) hôm Thứ Năm cho biết rằng 2 Thượng Nghị Sĩ Mỹ đã đưa ra dự luật trừng phạt TQ vì đòi chủ quyền trên Biển Đông. Bản tin RFI viết như sau.“Trang mạng Washington Examiner, ngày hôm qua 15/03/2017, cho biết, hai thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đề xuất Mỹ phải có các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Trung Quốc vì nước này có mưu toan đòi hỏi chủ quyền trên một khu vực rộng lớn ở Biển Đông, nơi có trữ lượng lớn về dầu lửa và khí ga.“Marco Rubio - thượng nghị sĩ bang Florida tuyên bố: «Các hành động phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông đe dọa an toàn trong khu vực cũng như thương mại của Hoa Kỳ». Theo thượng nghị sĩ Marco Rubio, không thể bỏ qua các hành động vi phạm chuẩn mực quốc tế của Trung Quốc và Washington phải có dự luật trừng phạt để Bắc Kinh hiểu rằng Hoa Kỳ chú ý tới thương mại và sẽ xử lý những người vi phạm.“Theo dự luật này, các cá nhân và tổ chức của Trung Quốc có liên quan tới hoạt động quân sự hóa Biển Đông và các ngân hàng nước ngoài thực hiện hay cố ý hỗ trợ các giao dịch tài chính của các cá nhân và tổ chức nói trên cũng bị trừng phạt.”Bản tin RFI cũng cho biết thêm rằng, “Thượng nghị sĩ Dân Chủ Maryland Ben Cardin, thành viên Ủy Ban Quan Hệ Đối Ngoại của Nghị Viện cũng ủng hộ đề xuất của thượng nghị sĩ Marco Rubio. Ông tuyên bố: «Trước các hành động của Trung Quốc, Hoa Kỳ phải thể hiện rõ ràng quan điểm tự do trao đổi, lưu thông thương mại, tự do hàng hải và các giải pháp ngoại giao hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế».”