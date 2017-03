Nữ Sinh Lớp 10 Bị 6 Bạn Vây Đánh

HANOI -- Chuyện chỉ xảy ra tại Hà Nội: một nữ sinh bị bạn đánh, phải nhập viện cấp cứu, trong tình trạng ngất xỉu, gãy tay.Bản tin Infonet ghi rằng nữ sinh này đang theo học tại trường THPT Mai Hắc Đế (quận Hoàng Mai, Hà Nội).Sự việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 16/3 tại địa bàn phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai).Chứng kiến sự việc, một người dân tại hiện trường cho biết: “Nữ sinh bị một nhóm người đánh mạnh vào đầu bằng gậy sắt. Cô bé không kháng cự được, sau đã ngất xỉu, ngã xuống đường.Chúng tôi chạy đến thì những người đánh nữ sinh đã rời đi và chúng tôi chỉ kịp đưa em vào bệnh viện Bạch Mai cấp cứu”.Bản tin Infonet ghi lời bà Đào Thị Hòa Vũ - Phó hiệu trưởng trường THPT Mai Hắc Đế (Hà Nội) vào chiều 16/3/2017 cho hay: “Tôi đã nắm được thông tin em học sinh P.K.C của nhà trường bị đánh. Nghe nói người đánh em ấy là một bạn học cũ.Hiện, chúng tôi đang phối hợp với công an phường Hoàng Văn Thụ để làm rõ vụ việc. Chúng tôi cũng đã cử cô giáo chủ nhiệm tới thăm nom em tại bệnh viện Bạch Mai. Hiện em C. đã tỉnh táo trở lại”.Bản tin Eva ghi cụ thể về nạn nhân đang trên đường đi học về, em P.K.C, học sinh lớp 10, bị một nhóm đối tượng tấn công bằng tuýp sắt gây thương tích nặng và phải nhập viện cấp cứu.Sự việc diễn ra vào trưa 16/3 gần khu vực hồ Đền Lừ, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Khi đó một nữ sinh vừa tan học ra khỏi trường thì bị nhóm thanh niên dùng tuýp sắt tấn công, gây náo loạn cả khu phố. Nữ sinh bị nhiều thương tích, máu chảy ở vùng đầu và được đưa đi bệnh viện cấp cứu.Một số nguồn tin cho biết, nữ sinh này là em P.K C, học sinh lớp 10 trường THPT Mai Hắc Đế. Cô giáo Đào Thị Hòa Vũ - Hiệu phó trường THPT Mai Hắc Đế xác nhận: "Tôi vừa nhận được thông tin báo cáo nhanh của cô giáo chủ nhiệm em C. nói rằng em bị bạn học cũ tại trường THCS Đền Lừ đánh giữa đường".Báo Dân Trí kê chi tiết rằng em Phạm K.C, lớp 10A2 của trường đã bị một nhóm thanh niên gồm 6 người phục trước cổng trường và lao vào đánh dã man. Theo cô Hòa Vũ, thông tin ban đầu các thanh niên này đều là thanh niên tự do ở bên ngoài, không phải học sinh của trường. Trong 6 thanh niên, có 3 người tham gia đánh đập K.C dã man.Báo Dân Trí ghi lời cô Doãn Hương, Chủ nhiệm lớp 10A2, Trường THPT Mai Hắc Đế cho biết, em K.C bị gãy tay phải bó bột, đa chấn thương phần mềm. Kết quả chụp CT cho thấy, may mắn em không bị chấn thương sọ não nhưng đầu bị đa chấn thương phải khâu rất nhiều mũi.Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Theo cô Hương, trận đòn quá dã man. May em có sức khỏe mới vượt qua được, nếu không tình trạng rất nguy hiểm. Hiện em đã tỉnh nhưng do đầu vẫn choáng, cần phải theo dõi.Đó là thiên đường xã hội chủ nghĩa vậy, nơi chuyên chính vô sản thực thi bằng cách 6 thanh niên dùng gậy sắt vây đánh 1 nữ sinh.Chuyện naỳ có thể bị chìm xuồng, nếu trong 6 thanh niên kia có con cháu một lãnh đạo CSVN.Chuyện này có thể nổ lớn ra, nếu cô nữ sinh lớp 10 là con cháu một lãnh đạo CSVN.