Nữ Hoàng Anh Cho Khởi Động Brexit Ly Khai Liên Âu

LONDON - Nữ hoàng Elizabeth chấp thuận đề luật Brexit, cho phép nội các Theresa May khởi động tiến trình “ly thân” với Liên Âu.Bà May đã thông báo HĐ Liên Âu (EC) quyết định bắt đầu thương luợng Brexit từ cuối tháng này, thực hành ý muốn của đa số cử tri tham gia trưng cầu dân ý Tháng 6-2016.Chủ tịch Hạ Viện John Bercow đã thông báo sự chấp thuận của nữ hoàng, đưa tới sự biểu lộ hân hoan từ các dân biểu của đảng Bảo Thủ.Thủ Tướng May định lên tiếng tại QH trong ngày về sự xúc tiến thi hành điều 50 của hiệp ước Lisbon và phúc đáp của EC đuợc trông đợi trong 48 giờ sau.Thương luợng sẽ kéo dài 5, 6 tuần hay vài tháng.Trong thời gian phong trào Brexit vận động trưng cầu dân ý, tuần báo gọi là “lá cải” The Sun cho hay nữ hoàng là cảm tình viên của Brexit, và Điện Buckingham phủ nhận.