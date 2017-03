Hòa Lan: Đảng Chống Di Dân Thua Đậm; Thắng Lợi Của Thủ Tướng Rutte Làm Lãnh Đạo Âu Châu Đón Mừng

AMSTERDAM - Tiến trình kiểm phiếu gần hoàn tất cho thấy đảng Freedom chủ trương chống di dân của lãnh tụ Geert Wilders bị đánh bại dễ dàng trong tổng tuyển cử tại Hoà Lan – đảng trung hữu VVD dẫn đầu, đưa Thủ Tướng Mark Rutte vào nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp.Ông Rutte tuyên bố với công chúng “Đại đa số công dân từ chối loại chủ nghĩa mị dân sai trái này”.Bầu cử tại Hoà Lan tuần này đuợc xem như là trắc nghiệm với các chính đảng cánh hữu tại châu Âu đang nhận đuợc hậu thuẫn rộng rãi hơn. Pháp và Đức cũng tổ chức tổng tuyển cử trong năm nay.Thủ Tướng Rutte tỏ ý tin tưởng khuynh hướng ái quốc tiếp diễn – đảng của ông chiếm 33 trong 150 ghế đại biểu QH, mất 8 ghế. Đảng Freedom chiếm 20 ghế, là tăng thêm 5 ghế. Đảng DC Thiên Chuá Giáo và Đảng Tự do D66 cùng chiếm 19 ghế dân biểu. Đảng Green Cánh Tả chiếm 14 ghế, tăng thêm 10 ghế so với trước. Đảng Lao Động thua nặng, mất 29 ghế, còn 9 ghế.Tỉ lệ cử tri tham gia bầu cử là 80.2%, cao nhất 30 năm, là thuận lợi với phe thân Liên Âu và phong trào cấp tiến.Cho tới gần đây, Thủ Tướng Rutte mô tả tổng tuyển cử năm nay như là tứ kết trong tranh đua giải vô địch túc cầu – thắng lợi của ông đã đuợc các nhà lãnh đạo khắp châu Âu đón mừng.TT Hollande tuyên bố “Phe quá khích đã bị đánh bại hoàn toàn”. Thủ Tướng Merkel nói “Đây là báo hiệu ngày tươi sáng của dân chủ” trong khi Thủ Tướng Mariano Rajoy ca ngợi tinh thần trách nhiệm của cử tri Hoà Lan.Trên thực tế, đảng Freedom chiếm thêm 5 ghế dân biểu và là thành phần lớn thứ nhì tại QH – nhưng kết quả kiểm phiếu chỉ rõ: thất bại kỳ này của họ là tổn thương tự gây ra.Thủ Tướng Rutte đã khẳng định không có cơ may hợp tác với đảng Freedom – nghĩa là liên minh cầm quyền sẽ gồm đảng DC Thiên Chuá Giáo và đảng D66.