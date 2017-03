2 Người Mỹ Gốc Việt Nỗ Lực Bảo Tồn Lịch Sử Cộng Đồng Tị Nạn; UCI và Wells Fargo Cùng Hợp Tác Để Ghi Lại Và Lưu Giữ Các Câu Chuyện Của Người Việt

Dr. Linda Trinh Vo (Tổng Giám Đốc của Viet Stories) và Trâm Lê (Giám Đốc của Viet Stories) trình bày về thành đạt và hướng đi sắp tới của dự án lịch sử truyền khẩu.

Jack Toàn, Phó Giám Đốc Wells Fargo Foundation giới thiệu về ý nghĩa quan trọng của việc duy trì và phát huy dự án VietStories đồng thời công bố Wells Fargo Foundation sẽ tài trợ quỹ tương ứng cho dự án lên đến $50,000.

Phong Ly (đại diện văn phòng thượng nghị sĩ Alan Lowenthal), Jacqueline Trinh On (đại diện thượng nghị sĩ Janet Nguyen), và Sergio Contreras (Nghị Viên, Westminster) tặng bằng tưởng lục đến Viet Stories: Dự Án Lịch Sử Truyền Khẩu Việt.

Nancy Tanaka trình diễn nhạc jazz mừng Kỷ Niệm 5 Năm Thành Lập Viet Stories: Dự Án Lịch Sử Truyền Khẩu Việt. (Hình do Wells Fargo cung cấp)

Thanh Nguyen, Nhà Sáng Lập và Giám Đốc của Chương Trình Trợ Giúp Xã Hội cho Việt Nam (SAP-VN) và thầy giáo dạy môn toán tại La Quinta High School và câu chuyện cuộc đời của ông là một phần trong hồ sơ lưu trữ của Viet Stories, ông chia xẻ kinh nghiệm là một người tỵ nạn và sự quan trọng của việc lưu trữ lịch sử cho các thế hệ mai sau.

Jack Toan, Phó Giám Đốc Wells Fargo Foundation, và Nina Hoa Binh Le, Chủ Nhiệm Viet Bao Daily News, chào mừng nữ tài tử Kieu Chinh tại buổi Tiếp Tân Mừng Kỷ Niệm 5 Năm Thành Lập Viet Stories: Dự Án Lịch Sử Truyền Khẩu Việt.

Giám đốc của Wells Fargo Foundation ông Jack Toàn và giáo sư Đại Học California, Irvine (UCI) bà Linda Trịnh Võ thường gặp nhau ở cộng đồng Little Saigon khi họ làm việc để ghi lại các trải nghiệm của người tị nạn và người nhập cư đến từ Việt Nam, trong đó nhiều người đã định cư lập nghiệp ở Little Saigon và Quận Cam. Gần đây một buổi tiếp tân được tổ chức tại phòng sinh hoạt của nhật báo Việt Báo để mừng Dự Án Lịch Sử Truyền Khẩu Người Mỹ Gốc Việt tại UCI thành lập 5 năm, trong đó có phần trình diễn của nghệ sĩ guitar cổ điển nổi tiếng Nguyễn Thái Minh và ca sĩ kiêm nhạc sĩ danh tiếng Giana Nguyễn thực hiện.Tên gọi mới Những Câu Chuyện Việt (Viet Stories) được ra mắt với các biểu tượng mới cũng như công bố các địa điểm mới cho cuộc triển lãm Tâm Điểm Người Việt: Câu Chuyện Của Các Thế Hệ. Wells Fargo cũng công bố chương trình bảo trợ cấp quỹ tương ứng cho tổ chức Viet Stories lên đến mức tối đa $50,000 cho các năm 2017 và 2018.Ông Jack Toan đã từng hoạt động ở cộng đồng Little Saigon qua suốt ba mươi năm, bao gồm việc tham gia hội đồng quản trị của Trung Tâm Cộng Đồng Đa Văn Hóa Saint Anselm, một cơ quan trợ giúp tị nạn tái định cư; Hội Chợ Tết Quận Cam; Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế; và Văn Khố Đông Nam Á của UCI. Ông cùng với cha mẹ và em trai là những người tị nạn vào năm 1979 và đến South Carolina thông qua sự bảo lãnh của Nhà Thờ Giáo Hội Trưởng Nhiệm Bethel ở Walhalla. Ông Jack kể lại, "Trong những tuần đầu ở thị trấn đó, các vị bảo lãnh trong giáo hội đã thay phiên nhau tuần tra trước nhà chúng tôi vì có những lời đe dọa. Cộng đồng giáo hội đã đón tiếp tôi và gia đình rất ân cần, nhưng vì chúng tôi là gia đình người châu Á duy nhất trong cả vùng nên tôi nhận thức được rằng tôi là người đứng giữa hai nền văn hóa."Trong chuyến vượt biên sang Mỹ, gia đình của ông bị đắm thuyền và bị mắc kẹt ở một hòn đảo. Một đêm, trước khi ngủ thiếp đi ở bãi biển trong khi chờ thuyền được sửa chữa, cha của ông Jack nằm giữa hai anh em ông và bảo với họ rằng nếu cả gia đình cuối cùng đến được nước Mỹ thì họ sẽ đi học đại học. Ước nguyện của cha đã trở thành sự thật khi ông Jack tốt nghiệp trường UCI với bằng cử nhân khoa học về sinh học và bằng thạc sĩ về quản trị kinh doanh. Ông coi sứ mệnh cả đời của mình là giúp đỡ người khác, và ông thực hiện điều này mỗi ngày khi chọn xây dựng sự nghiệp tại Wells Fargo Foundation; cũng như thông qua các công việc tình nguyện ở lĩnh vực phi lợi nhuận tại Nam Cali và các hoạt động ở nhà thờ.Cách đây hơn mười năm ông Jack đã gặp bà Linda, là người sáng lập Dự Án Lịch Sử Truyền Khẩu Người Mỹ Gốc Việt, và họ nhận thấy rằng cả hai ông bà đều có chung một lòng cam kết trong việc đảm bảo rằng lịch sử của người Mỹ gốc Việt được thu thập và bảo tồn. Khi lớn lên ở Cali, bà Linda không nhớ bài học nào ở trường nói về người Mỹ gốc Việt, trừ các bài về chiến tranh Việt Mỹ trong đó người Việt bị miêu tả theo lối tiêu cực. Khi bà quyết định trở thành nhà giáo dục, bà quyết tâm chọn sứ mệnh là đảm bảo rằng các câu chuyện của người Mỹ gốc Việt được ghi lại để truyền cho những thế hệ tương lai. Theo bà Linda giải thích, "Người Mỹ gốc Việt là một nhóm người hết sức đa dạng có chung một điểm là đã từng trải qua các hành trình sống sót không thể tưởng tượng nổi, và tôi muốn đảm bảo rằng mọi đấu tranh và chiến thắng của chúng ta đều được ghi nhận. Các câu chuyện của chúng ta là một phần quan trọng trong lịch sử Mỹ và có nhiều bài học cần rút ra về cách những người tị nạn và người nhập cư có thể ảnh hưởng tích cực lên các cộng đồng của chúng ta như thế nào." Với trang web Những Câu Chuyện Việt có nội dung được điện toán hóa, các câu chuyện lịch sử truyền khẩu, hình ảnh và tài liệu này dành sẵn cho công chúng truy cập miễn phí, và đã được các sinh viên và nhà nghiên cứu trên khắp nước và quốc tế sử dụng.Sứ mệnh của Những Câu Chuyện Việt: Dự Án Lịch Sử Truyền Khẩu Người Mỹ Gốc Việt tại Đại Học California, Irvine là để thu thập và bảo tồn các tiểu sử, hình ảnh và tài liệu về những người tị nạn và người nhập cư Việt Nam tại Nam Cali. Được dẫn đầu bởi là Tiến sĩ Linda Trịnh Võ là Giám Đốc và Lê Trâm là Phó Giám Đốc, mục tiêu của dự án là để lưu giữ các câu chuyện này cho những thế hệ sinh viên, nhà nghiên cứu tương lai và cho cả cộng đồng. Đến giờ trang web của họ đã có hơn 60,000 lượt xem mỗi tháng và hàng ngàn khách đã đến xem cuộc triển lãm. 100% khoản quyên góp được khấu trừ thuế của quý vị sẽ được dùng để thu thập các câu chuyện và nâng cao nhận thức của công chúng về giai đoạn lịch sử này. Dự án phi lợi nhuận này hoạt động dựa vào các khoản quyên góp từ cá nhân và cộng đồng, và nếu xây dựng được một quỹ tài trợ $2.3 triệu thì họ có thể duy trì dự án vĩnh viễn với ngân sách hoạt động hàng năm là $100,000.Để quyên góp cho dự án này, xin vui lòng email liên lạc Trâm Lê vaohp@uci.edu