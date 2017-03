Samsung Ra Mắt Mẫu TV Mới Như Bức Tranh Treo Tường

Khoảng giữa tháng 03/2017, Samsung giới thiệu mẫu TV mới có tên gọi là The Frame với khung bằng gỗ, trông rất giống một bức tranh treo tường.Khi không sử dụng ở chế độ TV, The Frame có thể đóng vai trò một bức tranh trang trí cho căn nhà. Ở chế độ “Art Mode” TV có thể hiển thị 100 bức tranh nghệ thuật trên màn hình thay cho màn hình màu đen như thông thường.Nhìn chung, thiết kế TV đang ngày càng thay đổi mạnh mẽ, từ đen bóng sang trọng sang phong cách mới phù hợp hơn với ngôi nhà của người dùng. The Frame của Samsung được thiết kế để treo trên tường như những bức tranh. Tuy nhiên, nó cũng tương thích với đế Studio Stand của Samsung nếu người dùng thích phong cách tranh trưng bày trên giá. Phần khung gỗ bên ngoài của The Frame có thể thay thế để phù hợp hơn với đồ trang trí, nội thất trong nhà.Samsung The Frame sẽ được bán ra trong mùa xuân 2017, thông tin về mức giá và chi tiết về công nghệ mà TV được trang bị hiện vẫn chưa được tiết lộ. Ngoài ra, Samsung cũng tiết lộ rằng các mẫu TV QLED, màn hình chấm lượng tử, của hãng đã sẵn sàng lên kệ. Cụ thể, mẫu TV Q7 55 inch có giá 2,800 USD, còn mẫu Q8 77 inch có giá 6,800 USD. Model Q9 hiện chưa có nhiều thông tin. Công nghệ chấm lượng tử sẽ giúp màn hình TV có dải màu rộng hơn ở bất kì độ sáng nào, và người dùng còn được tận hưởng độ sáng cao hơn cùng với màu đen sâu hơn.Cuối cùng, Samsung cũng sẽ ra mắt một số thiết bị giải trí mới, bao gồm đầu đĩa Blu-ray M9500 4K sẽ được bán ra từ tháng 04/2017 với mức giá 399 USD, cùng với hệ thống âm thanh Sound + Soundbar MS750. Tất cả đều sẽ sớm được chính thức ra mắt, các thông tin về giá cả chưa được tiết lộ.Theo: Nguoivietphone.com