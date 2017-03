Syria: 2 Vụ Nổ Bom Khủng Bố, 39 Người Chết, 100 Bị Thương

DAMASCUS - Thủ đô Syria chứng kiến 2 vụ đánh bom hôm Thứ Tư, ít nhất 39 người chết và hơn 100 người bị thương, khi nội chiến bước qua ngày đầu của năm thứ 7 và chế độ Assad chiếm ưu thế trên chiến trường trong khi quân nổi dậy tẩy chay hoà hội Astana do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức dự kiến họp tuần này.Quyết tử chạy vào toà án tại trung tâm thành phố, kích hỏa bom - ít nhất 25 người chết và hàng chục người bị thương.1 nhân chứng tại toà nhà pháp đình là luật sư mô tả tiếng nổ là rất lớn, nhiều người trú ẩn tại thư viện ở tầng trên.Vụ nổ thứ 2 đuợc ghi nhận tại khu phố Rabweh, chưa có thông tin chi tiết.Hôm Thứ Bảy, khách hành hương từ Iraq bị đánh bom, nhóm Fateh al-Sham có liên lạc với al-Qaeda tham chiến tại miền bắc nhận trách nhiệm.Xung đột tại Syria phát sinh giữa Tháng 3-2011, tương tự phong trào quần chúng gọi là “muà xuân Arap” lập đổ nhà độc tài Ben Ali tại Tunisia, hô hào lãnh tụ Assad cải tổ. Phong trào bị đàn áp đưa tới nổi dậy và ngoại bang can thiệp.Tin từ thủ đô Kazakhstan xác nhận: đối lập không đến dự hoà hội Astana – phái đoàn của Damascus họp với đại diện của 3 thế lực ảnh hưởng là Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Đại diện của Moscow và Damascus lên án đối lập phá vỡ thương luợng chính trị và chủ trương giải pháp quân sự.Phái viên Nga Alexander Lavrentiev loan báo: kỳ họp tới sẽ diễn ra tại Iran ngày 18 và 19-4, tuy không chắc đối lập Syria sẽ có mặt tại hội nghị do phe hậu thuẫn Assad chủ trì.Nhưng, các bên đuợc mời dự hội nghị Geneva ngày 23-3 do đặc sứ LHA De Mistura tổ chức.