Giám Thị Không Ra Giám Thị

Đó là chuyện bực mình nhất trên đời, khi thấy cô giám thị giúp một học sinh này thi gian lận.Bản tin SOHA/Trí Thức Trẻ kể chuyện “Thí sinh "tố" giám thị chép bài cho học sinh khác: Cô giáo nói chỉ chép được dăm ba câu”... Chuyện này xảy ra ở Nghệ An, quê hương ông Hồ, người đã khai sinh ra mọi thứ tệ hại bây giờ.Bản tin kể rằng, sau khi đăng stt "tố" giám thị coi thi chép bài để thí sinh khác làm, Phương Anh đã được cô giáo giám thị gọi điện nói lời xin lỗi và tự thấy xấu hổ về việc làm bột phát của mình.Chiều 15/3, phía Sở Giáo dục & Đào tạo Nghệ An vẫn đang xác minh, làm rõ vụ việc cô N.T.L.H. (giám thị kỳ thi Học sinh giỏi tỉnh 2016-2017) bị một học sinh tham dự kỳ thi phản ánh về việc chép bài cho một thí sinh khác làm.Trao đổi với PV, em Lê Thị Phương Anh (lớp trưởng lớp 11C5, trường THPT chuyên Phan Bội Châu) xác nhận, nội dung phản ánh lên trang facebook cá nhân vào tối 14/3 đúng là do mình viết vì quá bực dọc về những hành động của cô H.Theo Phương Anh, hôm 14/3, Phương Anh tham sự kỳ thi học sinh giỏi tỉnh và thi tại phòng số 20. Phương Anh cho biết, sự việc mà em viết trên facebook không xảy ra tại phòng thi của mình mà tại phòng thi số 26 nơi có 5 bạn cùng lớp dự thi.Sau buổi thi vào chiều 14/3, 5 học sinh cùng lớp đã đến tâm sự với Phương Anh và kể lại câu chuyện bị giám thị N.T.L.H. coi thi và đứng bên cạnh chép kết quả vào tay rồi đưa đến cho một thí sinh khác chép.Quá bức xúc trước hành động gian lận này của cô H. và muốn cho mọi người cùng biết nên tối về, Phương Anh đã quyết tâm đăng toàn bộ thông tin trên trang facebook cá nhân của mình.Trong khi đó, báo Người Đua7 Tin đăng một clip: Ôtô lùi bất ngờ khiến 4 người trên xe máy ngã văng xuống đường...Chuyện xảy ra ở Bình thuận.Bản tn kể, chiếc xe ô tô bất ngờ lùi nhanh xuống đường rồi va chạm với 2 chiếc xe máy. Va chạm xảy ra khiến cả 4 người trên xe ngã văng xuống đường.Theo hình ảnh từ camera ghi lại cho thấy, sự việc xảy ra vào khoảng 10h21 ngày 14/3, tại tiệm rửa xe Phúc Lộc, trên đường Thủ Khoa Huân, phường Phú Thuỷ, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.Vào thời điểm trên, một chiếc xe ô tô màu đen mang BKS 86A-022.30 bất ngờ lùi từ tiệm rửa xe ra đường. Cùng lúc đó, 2 chiếc xe máy lưu thông cùng chiều lao tới, tông trúng vào đuôi và hông xe. Va chạm xảy ra khiến cả 4 người trên xe máy ngã văng xuống đường, một người phụ nữ bị cuốn vào gầm xe.Trong khi đó, báo Đời Sống & Phap1 Luật kể chuyện: "Bà hỏa" thăm quán kem ở Nha Trang, khách hàng nháo nhào chạy...Ít phút sau khi khói đen xông lên thì bất ngờ cả quán kem 2 tầng bốc cháy dữ dội khiến người dân xung quanh hoảng loạn.Theo tin tức trên báo Vnexpress, chiều 15/3, quán kem trên đường Nguyễn Trãi (TP Nha Trang, Khánh Hòa) bất ngờ bốc cháy ở tầng 2 khiến hàng chục khách nháo nhào tháo chạy. Lửa lan sang nhiều vật dụng dễ cháy nên bùng phát dữ dội...Hàng chục cảnh sát phòng cháy chữa cháy Khánh Hòa cùng xe cứu được điều đến hiện trường ứng cứu. Lính cứu hỏa giương thang lên cao phun nước, cô lập không cho đám cháy lan sang những căn liền kề.Lại thêm chuyện hậu duệ. Báo Kiến Thức kể chuyện ở tỉnh Hải Dương: Sở toàn lãnh đạo ở Hải Dương mới đây lại làm nóng dư luận với câu chuyện bố bổ nhiệm con trai giữ chức phó phòng sai quy trình bổ nhiệm cán bộ.Những tưởng vụ việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương có 46 cán bộ thì 2 người làm nhân viên hợp đồng, 44 người giữ chức lãnh đạo, trưởng, phó phòng sẽ chìm xuống khi Thanh tra Bộ Nội vụ thông báo Kết luận thanh tra việc bổ nhiệm công chức, viên chức tại Sở toàn lãnh đạo ở Hải Dương chỉ ra nhiều sai phạm. Ngay sau đó, UBND tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Dương xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện theo kết luận thanh tra.Tuy nhiên, mới đây, dư luận lại rộ lên thông tin trong các trường hợp bổ nhiệm chức phó phòng có trường hợp bố làm giám đốc Sở bổ nhiệm con giữ chức phó phòng, việc bổ nhiệm này lại sai so với quy trình bổ nhiệm cán bộ.Trong khi đó, báo Thanh Niên kể chuyện Kiên Giang: Một chiếc xe Mercedes 4 chỗ đang lưu thông trên đường thì bốc cháy dữ dội. Tài xế phải cho xe đâm vào dốc cầu để thoát ra ngoài.Vào khoảng 3 giờ 30 ngày 15.3, trên đường Xuyên Á, đoạn từ tuyến tránh Lạc Hồng đến cầu Hè Thu 1 hướng về H.Hòn Đất (Kiên Giang) xe ô tô Mercedes 4 chỗ BS 68A - 040.73 đang lưu thông từ TP.Rạch Giá đi Hà Tiên (Kiên Giang) bỗng nhiên bốc cháy dữ dội.Nguy vô cùng tận...