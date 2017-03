Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali: Dư Tiền Diễn Hành Tết 13,000$

Trong cuộc họp Cộng Đồng.

Westminster (Bình Sa)- - Tại hội trường báo Việt Mỹ, 14190 Beach Blvd, Westminster, CA 92683 vào lúc 2 giờ chiều thứ Bảy, ngày 11 tháng 3 năm 2017, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California đã tổ chức buổi họp khoáng đại để tường trình một số công tác đã thực hiện, đồng thời giải quyết một số vấn đề quan trọng xảy ra trong Cộng Đồng.Tham dự phiên họp ngoài các thành viên trong các cơ chế cộng đồng còn có cựu Dân biểu VNCH Bùi Văn Nhân (Nhà báo Vi Anh), Tiến Sĩ Phạm Kim Long và phu nhân, một số qúy vị đại diện hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông.Sau nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm do ông Nguyễn Long Phó Chủ Tịch Nội Vụ điều hợp.Sau đó mời các vị đại diện các cơ chế trong cộng đồng lên bàn chủ toạ gồm có: các ông: Phát Bùi, Nguyễn Long, Phan Kỳ Nhơn, Phạm Ngọc Khôi, bà Kim Anh. Thư ký buổi họp bà Trần Thanh Hiền.Tiếp theo, ông Phát Bùi, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Trưởng Ban Tổ Chức Diễn Hành Tết Đinh Dậu lên cảm ơn sự tham dự của tất cả qúy vị, sau đó ông tường trình công tác diễn hành Tết Đinh Dậu và thông báo tài chánh. Trong dịp nầy ông cho mọi người biết, trước cuộc Diễn Hành Tết năm nay có một số phần tử đánh phá cá nhân ông và kêu gọi tẩy chay không tham dự, nhưng đa số đồng hương và các tổ chức hội đoàn, đoàn thể đã ý thức được tầm quan trọng của vấn đề bảo tồn và phát huy văn hóa nên đã tiếp tục ủng hộ ông, vì vậy nên diễn hành Tết đã thành công hơn mọi năm; số người tham dự đông hơn, số tiền đồng hương đóng góp nhiều hơn.Ông cho biết: Mỗi năm, trừ các khoản chi phí chỉ còn một số rất ít. Năm nay, số tiền đóng góp cũng như gây quỹ qua cuộc xổ số đã thu được $99,000. Sau khi trả cho thành phố Westminster $65,000 và các khoản chi khác (với phần trình bày chi tiết từng mục), kềt qủa qũy Diễn Hành Tết Đinh Dậu vẫn còn dư được $13,000 để dành cho năm sau.Về Lễ Tưởng Niệm 30 Tháng Tư, ông Phát nói: “Vì ngày 30 Tháng Tư năm nay rơi vào Chủ Nhật nên tôi muốn tổ chức thêm vào Thứ Bảy, ngày 29.” ông Phát Bùi cũng cho biết giấy phép tổ chức lễ 30 tháng 4 đã lo xong (chi tiết lễ sẽ thông báo sau).Trong ngày 30-4 từ 1giờ đến 3 giờ, sẽ tổ chức khánh thành Đại Lộ Trần Hưng Đạo tại Đền Đức Thánh Trần, do Trần Hưng Đạo Foundation tổ chức.Sau đó ông Phát Bùi trình bày việc ông Nguyễn Bảo, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California gửi email cho Hội Đồng Đại Biểu và Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali cho biết, kể từ nay ông bất hợp tác với ông Phát Bùi nhưng vẫn giữ chức vụ Phó Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali. Hội nghị đã thảo luận sôi nổi và căn cứ vào Nội Quy Cộng Đồng, ông Phát Bùi cho biết, ông Nguyễn Bảo đã vi phạm điều 25, 26 Nội Quy, bỏ liên tục một thời gian dài không sinh hoạt, nay lại công bố không hợp tác với Chủ Tịch Cộng Đồng, nên cả hai cơ chế: Hội Đồng Đại Biểu và Hội Đồng Giám Sát đồng ý để ông Phát Bùi cử người khác thay thế ông Nguyễn Bảo.Ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống CS và Tay Sai tường trình cho mọi người biết, một số phần tử trong cộng đồng (ông nêu đích danh từng người) đã có những hành động vu khống, đánh phá để chia rẽ cộng đồng, làm lợi cho cộng sản.Ông cũng cho biết về việc biểu tình tại Thượng Viện Tiểu Bang California sẽ tổ chức trong những ngày sắp tới phối hợp với một số cộng đồng bạn qui mô hơn.Đến phần thảo luận việc cộng sản đánh phá cộng đồng người Việt tại khu Little Saigon, ông Phạm Kim Long nói cộng sản đã thành công trong công tác đánh lạc hướng những sinh hoạt trong cộng đồng chúng ta…, vì vậy chúng ta phải cảnh giác.