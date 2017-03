Hội Đồng Thành Phố Garden Grove Cấm Treo Cờ Việt Cộng

Trong cuộc họp của Hội Đồng Thành Phố Garden Grove.

Garden Grove (Bình Sa)- - Trong phiên họp thường kỳ của Hội Đồng Thành Phố Garden Grove vào lúc 7 giờ tối Thứ Ba ngày 14 tháng 3 năm 2017 tại hội trường thành phố để giải quyết một số vấn đề quan trọng.Sau nghi thức khai mạc, Thị Trưởng Thành Phố chào mừng mọi người và bắt đầu giải quyết một số trường hợp khiếu nại của cư dân. Sau đó, Hội Đồng Thành Phố đã trao Bằng Vinh Danh cho ông Jamison Power, Ủy viên Giáo Dục Học Khu Westminster đã thực hiện chương trình song ngữ Anh,Việt từ năm 2012 đến nay, do đó, Học Khu Westminster có chương trình song ngữ từ lớp Mẫu Giáo đến lớp 2 và mỗi năm sẽ mở rộng thêm.Thị Trưởng Steven R. Jones đã trao Bằng và quà lưu niệm cho ông Jamison Power trước sự hiện diện của vợ ông và bà Dr. Kim – Phelps, Tổng Quản Trị Học Khu Westminster.Tiếp theo, Hội Đồng Thành Phố đưa vấn đề cấm treo cờ đỏ sao vàng trong thành phố Garden Grove do Nghị viên Thu Hà Nguyễn và Phát Bùi là đồng tác giả ra thảo luận. Ông Phát Bùi phát biểu rằng, lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam hiện nay là lá cờ của một chính thể cộng sản không có tự do, dân chủ và nhân quyền. Lá cờ vàng ba sọc đỏ mới là cờ của người Việt yêu chuộng tự do, dân chủ. Chính vì lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện trong cơ sở thương mại của tên Trần Trường hơn 10 năm trước đây tại phố Bolsa đã gây căm phẫn cho người Việt ở khắp nơi, nên suốt 53 ngày đêm chúng tôi đã biểu tình, và cuối cùng đã dẹp được lá cờ máu đó. Thành phố Garden Grove là thành phố có đông cư dân gốc Việt, chúng tôi không muốn thấy lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện nên chúng tôi đề nghị HĐTP ra Nghị quyết cấm treo cờ đỏ sao vàng trong thành phố. Một số nghị viên đã nêu nhiều câu hỏi và được Nghị viên Thu Hà và ông Phát Bùi giải thích. Nghị viên Kris Beard, cho biết, Đơn vị ông hầu hết là người Mỹ trắng, họ không muốn treo bất cứ lá cờ nào ngoại trừ cờ Hoa Kỳ nên ông bỏ phiếu “No”. HĐTP Garden Grove đã thông qua Nghị Quyết với 6/7 phiếu, như vậy từ nay Việt cộng không thể treo cờ đỏ sao vàng tại thánh phố này.Trong buổi họp, nơi hàng ghế tham dự có hai phụ nữ, một trung niên và một thiếu niên lạ mặt, chưa từng thấy hiện diện trong các sinh hoạt cộng đồng. Ông Phát Bùi cho biết, Tổng Lãnh Sự Việt Cộng tại San Franciso đã biết tin HĐTP sẽ ra nghị quyết cấm treo cờ của họ nên đã gửi thư phản đối; vì thế một số người cho rằng nhóm người lạ mặt đến tham dự buổi họp có thể là người của phía bên kia. Rất tiếc, Cộng Đồng tham dự quá ít, chỉ có hai ông Nam Hà (QĐ IV) và ông Võ Tấn Kha (Thành viên Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng NVQG Nam Cali,) phóng viên Phan Đại Nam, Thanh Phong...