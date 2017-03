Giặc Đến Nhà…: Nhà Đấu Tranh Kiên Cường Bùi Thị Minh Hằng

Vài hình ảnh về nhà tranh đấu Bùi Thị Minh Hằng.

Gần đây, chúng ta thấy trong nhiều hình ảnh biểu tình ở VN chống Trung Cộng cướp biển đão, chống bạo quyền CS cướp đất, cướp nhà của dân oan, biểu tình đòi hỏi Tự Do Tôn Giáo, biểu tình ủng hộ những tù nhân lương tâm… trong đó có bóng dáng của một người phụ nữ bề ngoài trông rất bình thường, nhưng rất can đảm, kiên cường. Đó là Nhà đấu tranh - Bùi Thị Minh Hằng.Nếu ở hải ngoại chúng ta hãnh diện vinh danh Khoa Học gia Dương Nguyệt Ánh, Nữ phi công F18 Elizabeth Phạm, Đại Tá Bác sĩ Dược khoa Mimi Phan… thì chúng ta cũng hãnh diện vinh danh những người phụ nữ kiên cường đấu tranh trong nước như LS Lê thị Công Nhân, Nhà báo Tạ Phong Tần, Cô Phạm Thanh Nghiên, Cô Đỗ T. Minh Hạnh, Chị Lê T. Kim Thu, Chị Bùi T. Minh Hằng… Hôm nay Tuyết Mai hân hạnh giới thiệu với đồng huơng nhà đấu tranh kiên cường Bùi Thị Minh Hằng.Dân biểu Quốc Hội HK Loretta Sanchez đã vinh danh Nhà tranh đấu Bùi thị Minh Hằng tại Quốc Hội HK hai lần. Lần thứ nhất, nhân ngày Phụ Nữ Thế Giới 8/3 năm 2012, lúc Chị Minh Hằng đang ở tù. Chị được vinh danh lần thứ hai ngày Phụ Nữ Quốc Tế năm 2014. Chị được Thuợng Nghị Sĩ Bill Cassidy (CH - Louisiana) bảo lãnh qua Mỹ, nhưng chị đã từ chối đi Mỹ. Chị chọn ở lại VN để khi hết hạn tù chị tiếp tục đấu tranh cùng dân oan, cùng đồng bào trong nước. Điều này đã thể hiện khí phách hùng anh của một người phụ nữ Việt Nam. Chị rất xứng đáng cho chúng ta ngưỡng mộ, vinh danh một lần nữa, nhân ngày Phụ nữ Quốc Tế năm nay 8 Tháng 3, 2017.Được biết, trong tù Chị Bùi Thị Minh Hạnh đã tuyệt thực nhiều lần và lần tuyệt thực lâu nhất là sáu tuần lễ, để phản đối chế độ lao tù quá khắc nghiệt đối với tù nhân luơng tâm. Chẳng hạn như bị khủng bố, bị biệt lập, không cho tù nhân đi khám bịnh và chữa trị... Lúc đó sức khỏe của chị bị sa sút nhiều, nguy hiểm đến tánh mạng. Nhờ sự vận động tích cực và thành công của TS Nguyễn Đình Thắng (Tổng Giám Đốc BPSOS) và Cựu Dân biểu Cao Quang Ánh (Tiểu bang Louisiana), Thượng Nghị Sĩ Quốc Hội HK Bill Cassidy (CH - Louisiana) đã “Kết Nghĩa”, bảo trợ Ch ị Minh Hằng qua Mỹ, qua chương trình “Bảo Trợ Tự Do”, được khởi xướng bởi Ủy Ban Nhân Quyền Tom Lantos của Hạ Viện Hoa Kỳ, Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế và Tổ chức Ân Xá Quốc Tế. Các cơ quan này đã tích cực vận động với CS Hà Nội phải bảo vệ sức khỏe và sự an toàn trong nhà tù cũng như đòi hỏi trả tự do ngay tức khắc cho Chị Minh Hằng.Chị Minh Hằng cho biết công an đã vào nhà tù khuyên chị bằng lòng đi Mỹ thì sẽ được trả tự do ngay. Nhưng Chị Minh Hằng đã từ chối đi Mỹ, kiên cường chờ ngày mãn hạn tù, sẽ tiếp tục xuống đuờng, đồng hành đấu tranh cùng dân oan, cùng đồng bào trong nước.TNS Bill Cassidy cùng nhiều nhà lập pháp HK đã cảnh cáo bạo quyền CS đã tạo nhiều trở ngại cho chính họ khi cố bịt miệng những tiếng nói đối lập ôn hòa như của Nhà đấu tranh Bùi thị Minh Hằng. Trong bức thư đề ngày 9 Tháng 9, 2015 gởi cho Chị Minh Hằng tại Trại giam Gia Trung, Gia Lai, TNS Cassidy viết: “Dù bị tước đoạt mọi quyền tự do, bị buộc phải sống trong cảnh lao tù tồi tệ nhất, Bà Minh Hằng vẫn tiếp tục hỗ trợ tinh thần những người cùng hoạt động với mình, xin vinh danh tinh thần bất khuất mạnh mẽ của Bà”.Được biết, xuất thân là một doanh nhân rất thành công ở VN, Chị Bùi Thị Minh Hằng quê quán ở Sơn Tây, Miền Bắc. Chị đã vào sống ở Vũng Tàu (Miền Nam) từ năm 1991. Sự xâm lăng Hoàng Sa, Trường Sa, lãnh hải và bắn giết ngư dân VN đã làm chị phẫn nộ. Chị tham gia nhiều cuộc biểu tình chống Trung Cộng, bị công an đàn áp, bắt bớ, đánh đập, bỏ tù nhiều lần. Sau một thời gian tranh đấu cho chính nghĩa, ngoài sự chịu đựng gian khổ trong lao tù khắc nghiệt, chị cũng bị nhà cầm quyền CS đánh phá tiêu tan sản nghiệp. Có khi chị bị bắt vì tham gia những cuộc biểu tình chống Trung Cộng, có khi vì biểu tình cùng với dân oan chống bạo quyền VC cướp đất cướp nhà, có khi tham gia những cuộc biểu tình đòi hỏi Tự do Tôn giáo, hoặc đi hỗ trợ những phiên Tòa xử những tù nhân lương tâm, như vụ xử LS Cù Huy Hà Vũ, LS Lê Quốc Quân…Có nhiều vụ rất “nóng”, nhiều người không dám dấn thân, nhưng Chị Minh Hằng rất can đảm, không khiếp sợ trước bạo lực. Chị có mặt ở mọi tuyến đầu chống bạo quyền CS.Lần đầu tiên Ch ị Minh Hằng bị bắt là tháng 11 năm 2011, tại Saigon. Chị bị giam giữ ở Trại giam Thanh Hà, Vĩnh Phúc với bản án hai năm, mà không xét xử. Bản án bất công này đã đưa tới một làn sóng phản đối dữ dội của đồng bào trong nước cũng như các Tổ chức Nhân quyền Quốc Tế ở hải ngoại. Dưới áp lực của nhiều cơ quan Nhà cầm quyền CS phải trả tự do cho Bà sau năm tháng.Càng ngày Chị Minh Hằng càng thấy rõ chế độ CS độc tài đã tướt đoạt hết những quyền căn bản của nguời dân. Chị tìm hiểu thêm qua những tài liệu, những thông tin trên mạng, trên Facebook… Từ đó Chị Minh Hằng bắt đầu dấn thân vào con đường đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền ở VN.Ngoài biểu tình, thăm viếng để hỗ trợ tinh thần những người tù lương tâm khác chị Minh Hằng cũng đã in những tin tức CS vi phạm Nhân quyền ở VN, vi phạm chủ quyền đất đai của dân oan, Chị in những “Cẩm nang” về quyền con người, để phát cho dân oan đi khiếu kiện hoặc công nhân ở những nhà máy hoặc phát ở bến xe để khai dân trí, giúp người bình dân hiểu được những quyền căn bản của con người trong một Quốc gia dân chủ (VC đã cam kết thi hành những quyền căn bản này để được gia nhập vào Liên Hiệp Quốc). Khắp ba miền Nam Trung Bắc, nơi nào có dân oan, có những người tù nhân lương tâm, bị tù đày oan ức thì Chị Minh Hạnh đến thăm viếng để hỗ trợ tinh thần cũng như sát cánh với gia đình tù nhân luơng tâm.Sau cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm chiếm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Tháng 8, 2014 Chị bị Tòa án Đồng Tháp kết án ba năm tù giam về tội “gây rối trật tự công cộng”. Chị bị giam giữ ở Trại giam An Bình, Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp từ Tháng 11. 2014. Lúc đó Đại sứ HK ở VN cảnh cáo CSVN dùng luật trật tự công cộng để bắt giam những người bày tỏ quan điểm chính trị của họ một cách ôn hòa, đây là điều đáng “báo động”. Từ Tháng 12, 2015 chị bị dời qua Trại giam Gia Trung ở Gia Lai. Ngày 11 Tháng 2, chị Minh Hằng được trả tự do. Ngay sau khi ra tù Chị không hề khiếp sợ có thể bị bắt, bỏ tù trở lại, chị đã mạnh dạng lên tiếng tố cáo tội ác của nhà cầm quyền CS.Chị Bùi Thị Minh Hằng cũng như các chị em can trường đấu tranh khác không phải là những chính trị gia có sách lược đấu tranh. Các chị em chỉ là người dân bình thường, bị nhà cầm quyền CS đàn áp thì họ dũng mãnh đứng lên chống bạo quyền. Từ Saigon đến Hà Nội các chị em đã hô to vang dội khẩu hiệu, nói lên tiếng nói, sự phẫn nộ của người Việt yêu nuớc chống Trung Cộng xâm lược, chống Cán bộ cướp nhà, cuớp đất của dân, đòi hỏi trả tự do cho người yêu nuớc, các chị em đòi hỏi Tự do Tôn giáo, tố cáo những sai trái của chế độ, của công an. Các chị em đã thực hiện câu châm ngôn “Giặc đến nhà, Đàn bà phải đánh”, tùy theo mỗi người, họ chọn lựa cách “đánh” khác nhau, đánh từ trên mạng đánh xuống đường phố, đánh bằng ngòi bút, bằng tiếng hô to, bằng những bước chân hiên ngang biểu tình. Có chị em “đánh” công an bằng những lời kết tội đanh thép giữa đường phố.Chị Minh Hằng là biểu tượng của người tù lương tâm và là biểu tượng sáng ngời của ngưòi Việt yêu nước. Những bức tường của ngục tù có thể giam giữ thân xác chị, nhưng không thể triệt hạ được khí phách hùng anh bất khuất của chị. Những đầy đọa lao tù cũng không đe dọa, ngăn cản được chị tiếp tục con đường đấu tranh sau khi ra tù. Chị Minh Hạnh là ngọn nến, đem ánh sáng và hy vọng đến cho biết bao nhiêu nguời đang bị bao trùm trong bóng mây tăm tối, trong đó có dân oan, ngư dân, có những nhà trí thức, những nguời tù lương tâm, những nạn nhân… đang đau khổ dưới gót sắt bạo tàn của chế độ CS hôm nay.Trong video dưới đây, thu lại lúc Chị Minh Hằng đến Nhà Thờ Dòng Chúa Cứu Thế để cảm ơn quý linh mục và những người hỗ trợ. Chị Minh Hạnh nói, khi nhận được sự bảo trợ của HK, một quốc gia Tự Do, Dân chủ thì chị rất tự hào, nhưng chị cũng cảm thấy tủi hổ, bởi vì chị là con dân VN, chỉ muốn thực thi nhiệm vụ của người yêu nuớc, chị chỉ đòi hỏi những quyền căn bản được quy định trong Hiến Pháp, trong Công Ước Quốc Tế, mà chị đã bị nhà cầm quyền CS chà đạp, ngược đãi, hành hạ, cầm tù đến nỗi một Quốc gia khác phải ra tay cứu vớt. Đối với chị đó là điều đáng xót xa, tủi nhục.Chị cho biết, chị từ chối đi Mỹ vì chị còn nhiều việc chưa giải quyết xong, đấy là cả một quá trình oan khuất bị mất đất, mất nhà, bị bỏ tù oan cũng như nhiều đồng bào khiếu kiện khác. Chị đã phải sống trong bần cùng, trong thất vọng, trong đau khổ, trong sự ngược đãi… vì thế chị muốn ở lại mãnh đất này, mãnh đất đã sinh ra chị và chị đã nuôi dưỡng lý tưỏng đấu tranh vì nền độc lập. Chị chưa đòi được những gì còn oan khuất, nên chị muốn được ở lại đất nước này với đồng bào, dân oan vẫn còn sống cay đắng ở hai miền Nam Bắc. Video đính kèm:(bắt đầu phút 3:31)Với dáng dấp của những phụ nữ tay yếu chân mềm, nhưng bên trong tàng ẫn một tinh thần sắt đá đầy quả cảm, không khiếp sợ trước bạo lực, các chị em như LS Lê Thị Công Nhân, Nhà báo Tạ Phong Tần, Cô Ph ạm Thanh Nghiên, Chị Lê Thị Kim Thu, Cô Đỗ thị Minh Hạnh… đã dạy cho công an và Nhà cầm quyền độc tài CSVN hiểu thế nào là “Người Phụ Nữ Việt Nam”, là “ Con cháu hai Bà”!Sau này lịch sử sẽ viết lại những chặng đường gian truân chống độc tài CS VN của người dân Việt, thì trong nhiều hình ảnh ban đầu sẽ nỗi bật nhiều hình ảnh của phụ nữ VN, đã can đảm đứng lên, dẫm đạp chông gai, chống lại một hệ thống cường quyền gian ác CSVN. Trong đó có Chị Bùi Thị Minh Hằng. Sau này đọc lại những trang sử hào hùng của dân tộc Việt, chúng ta sẽ thấy hình ảnh bất khuất của Chị Minh Hằng, một người phụ nữ kiên cường, bất khuất, tay cầm biểu ngữ dơ cao, miệng hô to khẩu hiệu phản đối bạo quyền CS, chân hiên ngang tiến bước… Chị Bùi Thị Minh Hằng và nhiều chị em can đảm đấu tranh khác ở quê nhà là những anh thư của nước Việt.