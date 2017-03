Liên Âu: Phạt Samsung 159 Triệu Đô Vì Thao Túng Giá Cả

Khoảng giữa tháng 03/2017, tòa án Công Lý của Liên minh Châu Âu đã quyết định án phạt 159 triệu USD đối với Samsung SDI Co. với cáo buộc thao túng giá cả.Samsung SDI Co. là công ty chuyên sản xuất pin thuộc Samsung, tập đoàn điện tử hàng đầu Hàn Quốc. Khoản tiền phạt lên tới 184 tỷ Won (khoảng 159 triệu USD) dành cho Samsung SDI với cáo buộc thao túng giá các linh kiện sử dụng cho màn hình máy tính và TV. Quay lại tháng 12/2012, EC từng quyết định phạt Samsung SDI và chi nhánh của công ty tại Malaysia và Đức do thao túng giá ống tia âm cực và phân chia thị phần trong khoảng thời gian từ năm 1996 đến 2006.Hồi cuối năm 2016, EC đã phạt 3 công ty điện tử Nhật Bản gồm Sony, Panasonic và Sanyo số tiền lên tới 166 triệu Euro (tương đương 176 triệu USD) vì cho rằng các công ty đã cùng với Samsung SDI thông đồng làm giá và trao đổi thông tin nhạy cảm về nguồn cung cấp pin lithium-ion được sử dụng cho máy tính xách tay và điện thoại di động trong giai đoạn từ tháng 02/2004 đến tháng 11/2007.Động thái của các công ty đã vi phạm các quy định chống độc quyền của EU khi bị coi là “tham gia thỏa thuận giữa các công ty cạnh tranh để kiểm soát giá hoặc loại trừ các sản phẩm của một đối thủ cạnh tranh mới trên thị trường”. Tuy cũng vi phạm, nhưng khi đó Samsung SDI không bị EC phạt vì công ty đã tiết lộ sự tồn tại của các thỏa thuận trong nhóm các công ty cạnh tranh cùng kiểm soát giá với EC.Theo: Nguoivietphone.com