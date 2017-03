Bị Ép, Trump Vội Công Bố Hồ Sơ Thuế 2005: Trả 38 Triệu Đô Cho 150 Triệu MK Lợi Tức; NY Times: Năm 1995, Trump Khai Lỗ 916 Triệu Đô Để Được Miễn Đóng Thuế 18 Năm

Vào chiều tối Thứ Ba, Bạch Ốc đã công bố thông tin về thuế năm 2005 của TT Trump sau khi người điều hợp Đài MSNBC là Rachel Maddow chọc tức rằng đã có được một phần của hồ sơ thuế mẫu 1040 của ông Trump.Maddow viết trên twitter hôm Thứ Ba rằng, “Tin đột xuất: Chúng tôi đã có được hồ sơ thuế của Trump.”Phản ứng lại trêu chọc của Maddow, một viên chức Bạch Ốc nói với báo Business Insider rằng Trump đã trả 38 triệu đô la tiền thuế cho lợi tức 150 triệu đô la vào năm 2005, trong khi tấn công tường trình của MSNBC.Cho đến nay, Trump chưa công khai về lịch sử thuế của ông, là xé bỏ truyền thống nhiều thập niên của các chính trị gia tranh cử tổng thống. Trong cuộc vận động năm 2016, Trump từ chối công bố hồ sơ thuế vì cho rằng hiện đang kiểm tra điều mà ông cho là cản trở việc công bố hồ sơ thuế của ông. Các chuyên gia đã phủ nhận lý do này của ông Trump.Báo The Washington Post cho biết rằng hồi tháng 5 vừa qua ông Trump đã không trả thuế thu nhập liên bang trong 2 năm vào cuối thập niên 1970s bởi vì ông báo cáo thu nhập số âm trong các năm đó.Báo Politico thì tường trình hồi tháng 6 rằng Trump có thể đã trả rất ít hoặc không trả thuế 2 năm trong đầu thập niên 1990s.Và báo The New York Times tường trình hồi tháng 10 rằng Trump đã báo cáo lỗ 916 triệu đô la trong hồ sơ thuế năm 1995 của ông, mà có thể cho phép ông không phải đóng thuế tới 18 năm.