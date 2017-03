Trump Siết Ngân Sách Cắt 50% Tiền Viện Trợ; Trump Sẽ Phá Bỏ Nhà Nước Hành Chính

WASHINGTON - TT Trump định tái cấu trúc chính quyền bằng từng đô-la trong đề án ngân sách đầu tiên, đuợc trông đợi công bố trước cuối tuần – đề án này tấn công các chính sách giám sát về môi trường, tài chính và giáo dục của TT tiền nhiệm, và chận đứng sự gia tăng can dự của chính quyền trong nhiều thập niên qua.Bạch Ốc đã minh định: ngân sách là công cụ thực hiện các thay đổi mà TT Trump chủ trương, qua các hô hào chống lại chính giới chuyên nghiệp (hay dòng chính) tại thủ đô liên bang.Tuần qua, bộ trưởng tư pháp Jeff Sessions hô hào 46 chưởng lý do TT Obama bổ nhiệm từ chức trong khi 2 ủy ban Hạ Viện soạn thảo luật y tế mới thay thế ObamaCare.Cố vấn chiến luợc Stephen Bannon mô tả lịch hành động của TT Trump là “phá bỏ nhà nước hành chính” – ông nói: các ứng viên nội các đuợc chọn vì 1 lý do, đó là phá bỏ và vì thế đề án ngân sách là vô cùng quan trọng.Chuyên gia phân tích Justin Bogie của Heritage Foundation nhận xét: đề án ngân sách không chỉ là tài liệu về chính sách mà là viễn kiến về 4 năm sắp tới.Trong thời kỳ tranh cử, ứng viên Trump hưá không đụng chạm tới các chương trình phúc lợi như an sinh xã hội và Medicare, có nghĩa là sẽ giảm chi với lãnh vực khác. Dù thế nào, TT Trump sẽ thấy khó khăn tại Thượng Viện bởi các nhà lập pháp cùng đảng CH cũng không ủng hộ các chương trình đuợc lòng dân.Báo Chicago Tribune đưa tin hôm Thứ Hai: chính quyền Trump muốn cắt 97% tài trợ của Great Lakes Restoration Initiative, là chương trình bảo vệ môi trường lành mạnh tại các hồ Erie, Ontario, Michigan. Các tiểu bang Ohio, Pennsylvania, Michigan và Wisconsin trong vùng Đại Hồ đem lại cho ông Trump 64 phiếu đại cử tri để thắng tổng tuyển cử.CNN đưa tin sáng Thứ Ba: Bạch Ốc yêu cầu Bộ ngoại giao và phái đoàn Hoa Kỳ tại LHQ giảm ngân sách gần 50%, gồm tài trợ các hoạt động gìn giữ hoà bình và hỗ trợ phát triển ngoài nước.2 viên chức tiết lộ: Bộ ngoại giao và cơ quan viện trợ phát triển USAID bị cắt 37%, bằng 20 tỉ MK.Chính quyền Trump cũng muốn cắt giảm các chương trình nhận tài trợ từ Vụ tổ chức quốc tế. Hoa Kỳ hiện cung cấp 21% ngân sách hoạt động của “tổ chức vì hợp tác và phát triển - OECD” – ông Trump muốn giảm đóng góp xuống ở mức bằng Nhật, là 12%.Chính phủ Trump cũng định giảm tài trợ cấp cho các chương trình và thẩm định tự nguyện tại các tổ chức quốc tế. Điều chưa rõ là khung thời gian thực hành cắt giảm.