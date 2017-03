Malaysia: Sẽ Trục Xuất 50 Người Bắc Hàn Vì Quá Hạn Chiếu Khán; Thi Thể Kim Jong-nam Được Tẩm Thuốc Để Khỏi Phân Hủy

KUALA LUMPUR - Thay vì cấm công dân Bắc Hàn hồi huơng, Malaysia quyêt định trục xuất 50 người với lý do: lưu trú quá hạn chiếu khán.Trong khi đó, thi hài của Kim Jong-nam đã đuợc tẩm thuốc để không phân hủy.Phó Thủ Tướng Ahmad Zahid Hamidi tuyên bố hôm Thứ Ba: sẽ tống xuất nay mai 50 người Bắc Hàn làm việc tại tỉnh bang Sarawak (đảo Borneo) nơi có mỏ than muớn công nhân ngoại quốc.Vụ ám sát anh của lãnh tụ Kim Jong-un trong tháng qua gây căng thẳng giữa Kuala Lumpur và Pyongyang – 2 bên trục xuất ĐS của bên kia và cấm kiều dân của bên kia hồi hương.Lý do để quyết định đuổi 50 công dân Bắc Hàn không đuợc biết.Cho tới nay, Malaysia vẫn không chuyển giao thi thể Kim Jong-nam nếu không có bằng chứng DNA để xác nhận là thân nhân.Pyongyang không công nhận lý lịch Kim Jong-nam nhưng quyết đòi giao thi thể – họ lên án cuộc điều tra của Kuala Lumpur là mưu toan bôi nhọ chế độ Kim.Malaysia không hề trực tiếp quy trách Bắc Hàn trong vụ ám hại Kim Jong-nam ngày 13-2, nhưng nhiều người tin rằng Bắc Hàn là chủ mưu.Giới chuyên môn cho hay: hầu như chắc hoá chất cực độc VX dùng ám hại Kim Jong-nam đuợc bào chế tại phòng thí nghiệm vũ khí của Bắc Hàn.