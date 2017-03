Thông Điệp Từ Vở Nhạc Kịch Cinderella Của Trường TH Irvine Nam Cali: Hãy Lắng Nghe Dân Oan!

Trong vở nhạc kịch Cinderella của Trường Trung Học Irvine.

Hôm Chủ Nhật 5 tháng 3 2017 vừa qua, người dân Việt Nam khắp nơi trên thế giới đã xuống đường, với ước mong tiếng nói, lời than van, và nguyện vọng của mình về thảm họa Formosa được chính quyền CSVN lắng nghe. Thật là một sự trùng hợp thích thú, vở nhạc kịch Cô Bé Lọ Lem (Cinderella) của các em học sinh trường Trung Học Irvine, Quận Cam Nam Cali đã diễn ra gần như cùng lúc với các cuộc biểu tình của người Việt Nam. Và trong vởi kịch này, các em đã có một lời kêu gọi như đồng cảm với người dân Việt: chính quyền hãy biết lắng nghe dân oan!Trường Trung Học Irvine là nơi có khá nhiều các em học sinh gốc Việt theo học, cho nên trong vở nhạc kịch cũng có một vài gương mặt Việt Nam. Trong đó, cô nữ sinh lớp 11 Mê Linh thủ một trong ba vai chính: Bà Tiên (cùng với Hoàng Tử và Cinderella). Cách đây không lâu, chính Mê Linh đã giới thiệu đến cộng đồng CD “Học Tiếng Việt Qua Bài Hát”, là dự án để hoàn thành đẳng cấp Hoàng Kim của một nữ hướng đạo sinh. CD đang được các trung tâm Việt ngữ, các Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam tại Hoa Kỳ sử dụng để dạy tiếng Việt cho các em học sinh và đoàn sinh của mình.Một phụ huynh đi xem vở nhạc kich này đã vô cùng ngạc nhiên. Không những vì các em hát hay, đóng kịch giỏi, trang phục đẹp, sắp xếp hợp lý…, mà còn vì nội dung câu chuyện. Bà Tiên không phải chỉ ban phép cho Cô Bé Lọ Lem (CBLL) gặp được Hoàng Tử để được sống hành phúc trọn đời. CBLL còn có một trọng trách, là mang Hoàng Tử đến gần người dân, khuyên Hoàng Tử làm một nhà lãnh đạo anh minh, hòa đồng và biết thương yêu và lắng nghe người dân... Bà Tiên sau khi ban phép, đã nhắn với CBLL rằng: “ Hãy hành động nhân danh một cô gái, sẽ làm thế giới này thành một nơi chốn tốt đẹp hơn…”CBLL đã gặp Hoàng Tử 2 lần. Lần đầu, khi chuông đồng hồ gõ 12 tiếng, CBLL nói vào tai Hoàng Từ rằng có nhiều dân oan đang cần Hoàng Tử giúp đỡ, và nàng bỏ chạy. Lần thứ hai, CBLL đưa những dân oan đến gặp Hoàng Tử, lần này CBLL mới bỏ rớt chiếc giày khi bỏ chạy.Câu chuyện đã được thay đổi để mang một ý nghĩa tích cực như thế, chứ không còn thuần túy là một chuyện cổ tích nữa. Câu chuyện dạy các em biết tin vào chính mình, quan tâm đến những người chung quanh, cổ suý việc đấu tranh cho tự do dân chủ... Thật không ngờ các em học sinh trung học mà có thể thực hiện được một tác phẩm nghệ thuật chất lượng và đầy ý nghĩa như vậy. Được biết, các em tâp dợt hàng tuần từ 6 tháng trước, rồi hàng ngày suốt 3 tháng sau cùng!Một người đến xem buổi nhạc kịch đã nhận xét rằng, trong một môi trường giáo dục tự do, nhân bản như vậy, trẻ em ở Mỹ dễ dàng phát triển hết những khả năng tiềm ẩn của mình, để trở thành những công dân hữu ích cho xã hội. Nếu chính quyền CSVN biết học hỏi thế giới bên ngoài, có một tầm nhìn như các em học sinh của trường Trung Học Irvine này, đất nước Việt Nam đã có thể tiến xa hơn hiện tại rất nhiều…Đoàn Hưnghttps://www.youtube.com/watch?v=98QMVwhbVlM&feature=youtu.be