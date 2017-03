Lễ Kỷ Niệm Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm Tại Tacoma

Quang cảnh Phật tử đang hành lễ và cầu nguyện nhân Lễ Vía Bồ Tát Quan Thế Âm tại Phước Huệ Thiền Tự Chủ Nhật ngày 12-3-2017.(Ảnh/VBMN)

Vì nguyên lực Mẹ hiện thân cùng khắp

Từng mũi kim khâu vá mảng hư hao

Đời rách nát, nhưng tình Mẹ rạt rào

Thương nhân thế không phút nào ngừng nghỉ

Mẹ vào đời xóa tan lòng vị kỷ

Gặp đói no ấm lạnh Mẹ sớt chia

Niệm khổ đau, cảnh thân thích cách lìa

Từng cuộn chỉ vá tròn vuông ý nguyện

Lắm gian nan tâm Mẹ nào lay chuyển

Mầm Từ Bi gốc rễ đã ăn sâu

Hạt giống Mẹgieo trải khắp năm châu

Vào huyết quản, bắt nhịp cầu thông cảm

Dù gió mây có chuyển mùa u ám

Mẹ vẫn vui, vẫn nét mặt rạng ngời

Trước hiểm nguy Mẹ chỉ nở nụ cười

Là dòng sữa Mẹ thường nuôi nhân thế!

Viện Chủ Phưóc Huệ Thiền Tự Th1ch Phước Toàn đang khai kinh lễ cầu nguyện cho quốc thái dân an va thuyết giảng đầy đủ về Tâm Hạnh Bồ Tát của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. (Ảnh/VBMN)

Tacoma/WA. - Lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 12 tháng 3 năm 2017, Phước Huệ Thiền Tự Tacoma số 2625 72ND Street E, Tacoma, WA 98404, đã long trọng cử hành Lễ Kỷ Niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát và Lễ cầu nguyện cho các nạn nhân thương vong trong các trận thiên tai, hỏa hoạn, những tai nạn xẩy ra thường ngày, chiến tranh trên khắp thế giới. Và cầu nguyện cho đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam sớm được hưởng một đời sống ấm no trong tư do, hoà bình và dân chủ thực sự.Rất đông quý Phật tử và quý đồng hương Tacoma tham dự.Mở đầu chương trình, Viện chủ chùa Phước Huệ Thích Phước Toàn khai kinh buổi lễvà thuyết pháp đầy đủ về Tâm Hạnh Bồ Tát của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm để quý Phật Tử biết nương theo hạnh nguyện của Ngài, lấy tr1 tuệ để nhìn vào cuộc đời, lấy Từ Bi để yêu thương tất cả, san bằng mọi ganh ghét đố kỵ, mọi oán thù do sự thiếu hiểu biết gây nên hầu tạo được niềm an lạc cho chính chúng ta và cùng muôn loài chúng sanh.Để ca ngợi Tâm Hạnh Bồ Tát của Ngài và cũng để kết thúc chương trình, Viện chủ Thích Phước Toàn đã cảm nhận thật sâu sắc với tất cả tấm chân tình để sáng tác bài Thơ “ Mẹ vào đời” nhân kỷ niệm lễ Via Đức Quán Thế Âm qua các dòng thơ thật giản dị và đầy ý nghĩa như sau:Buổi lễ Vía Quan Thế Âm Bồ Tát chấm dứt lúc 12giờ 30 trưa cùng ngày, mọi người hoan hỷ ra về sau khi tham dự buổi tiệc chay đạm bạc do Ban trai soạn chùa khoản đãi.Tường trình từ Tacoma.-BÙI PHÚ/VBMN