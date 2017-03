BĂNG NHẠC ASIA 79- CÒN MÃI TRONG TIM- CHÍNH THỨC PHÁT HÀNH 17-3-2017



Hoàng Hoa Nguyễn



Cuốn băng hình Asia 79- chủ đề Còn Mãi Trong Tim ( Love Is Forever ) thu hình mùa Lễ Tạ Ơn cuối tháng 11 năm 2016 tại Reno, chính thức ra mắt giới yêu ca nhạc vào ngày 17 tháng 3 năm 2017.

Theo lời của nhà sản xuất thì mục đích của DVD ca nhạc ASIA 79 là kỷ niệm một năm ngày nhạc sĩ Anh Bằng ra đi.

Mở đầu chương trình là liên khúc các bài hát nổi tiếng của Anh Bằng như Khúc Thụy Du, Anh Còn Nợ Em, Bài Tango Tím, Mai Tôi Đi qua các giọng hát Thế Sơn, Lâm Thúy Vân, Gia Huy, Anh Tuấn, Bích Vân, Y Phương, Hoàng Anh Thư, Diễm Liên.

Trong cuốn DVD này, khán giả thưởng thức 3 ca khúc mới nhất của Anh Bằng như Lời Khẩn Cầu Vụng Dại, Mong Telephone của anh, Mùa Đã Sang Rồi Em Có Hay.





Ca khúc Mong Telephone Anh của Anh Bằng

Ngoài ra có thêm những bài hát chủ đề ca ngợi tình yêu của các nhạc sĩ khác tạo phong phú cho chương trình. Những giọng ca của dòng nhạc Bolero quyến rũ như Hoàng Oanh, Thanh Thúy, Tuấn Vũ, hòa cùng tiếng hát thính phòng như Bích Vân, Anh Tuấn, Khánh Hà những khuôn mặt duyên dáng như Cát Lynh, Dạ Nhật Yến, Thanh Trúc và gần ba mươi ca sĩ, phần lớn là những tên tuổi của trung tâm Asia, đủ mọi nét, đa dạng, trình diễn mấy chục ca khúc, tạo nên giá trị cho cuốn Asia 79.

Phần giới thiệu có MC Trịnh Hội, Thùy Dương, Đỗ Tân Khoa.

Đây là cuốn DVD của trung tâm Asia với sự dàn dựng của hai đạo diễn trẻ là John Bạch và Hoàng Đăng Minh. John Bạch là con trai của Thy Vân- ái nữ của nhạc sĩ Anh Bằng giám đốc trung tâm Asia; Hoàng Đăng Minh từng tốt nghiệp điện ảnh đại học Texas.

Trước đây cả hai từng thực hiện vài cuốn DVD cho trung tâm Asia, quay hình trên sân khấu không có khán giả xem như Nét Đẹp Tình Quê phát hành năm 2016; nhưng đây là lần đầu hai đạo diễn trẻ thực hiện tại một rạp hát lớn với số lượng đông đảo khán giả thưởng thức.

DVD Asia 79 Còn Mãi Trong Tim có sự góp mặt của Music Director mới là nhạc sĩ Vũ Tuấn Đức chăm sóc phần hòa âm nhạc đệm ngọt ngào.





Poster Asia 79

Trung tâm Asia do nhạc sĩ Anh Bằng thành lập tại Hoa Kỳ thập niên 1980, ông giao cho ái nữ là Thy Vân trông coi và trung tâm Asia lớn mạnh, trở thành một trong hai trung tâm ca nhạc chính của người Việt Nam hải ngoại.

Bây giờ John Bạch đã trưởng thành, tuổi đã ba mươi, và chính thức tiếp nhận vai trò điều hành trung tâm Asia với sự giúp đỡ của thân mẫu là Thy Vân và sự tiếp sức của người bạn đời là Hoàng Đăng Minh . Cả hai chính thức làm lễ cưới vào Thứ Bảy 18-3-2017 tại Quận Cam Nam Cali. Xin chúc lành cho đôi uyên ương.

Nhạc sĩ Anh Bằng trước khi ra đi đã kêu gọi khán thính giả tiếp tục ủng hộ trung tâm Asia mà họ đã từng yêu mến mấy chục năm qua. Con đường phục vụ ca nhạc và lý tưởng cao đẹp của trung tâm Asia vẫn giữ vững.

Trong thời đại kỹ thuật số, băng nhạc sang lậu dễ dàng, nhiều người coi trên Internet cho nên số lượng DVD bán không còn nhiều như các thập niên trước và các trung tâm băng nhạc đang ở trên bờ vực phá sản.

Do đó nhà sản xuất thiết tha xin những người ủng hộ hãy mua băng gốc từ trung tâm.

Trung tâm băng nhạc là nơi giữ gìn và phát huy những tác phẩm âm nhạc, giới thiệu những tài năng và sáng tác mới, là nguồn sinh lực cho các hoạt động nghệ thuật của người Việt Nam hải ngoại.

Cuốn băng nhạc Asia 79- Còn Mãi Trong Tim là một tác phẩm nghệ thuật giá trị, là sinh hoạt văn nghệ cần sự hỗ trợ của khán thính giả của cộng đồng khắp nơi.



Muốn mua DVD Asia 79, xin liên lạc tại trang mạng http://AsiaEshop.com,

Hoặc http://vimeo.com/AsiaOnline

Điện thoại : 714.636.3002.

Băng nhạc sẽ phát hành vào ngày 17-3-2017.



Hợp ca cuối chương trình





John Bạch và Hoàng Đăng Minh