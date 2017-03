CBO: 24 Triệu Người Mất Bảo Hiểm Y Tế Nếu Thông Qua Dự Luật Cộng Hòa Ở Hạ Viện

WASHINGTON - Tổng cộng 24 triệu người Hoa Kỳ sẽ không có bảo hiểm y tế vào năm 2026, theo kế hoạch do Cộng Hòa đưa ra Hạ Viện để thay thế chương trình y tế ObamaCare.Nhưng trước tiên, là vào năm 2018, sẽ có thêm 14 triệu người mất bảo hiểm y tế.Đó là bản phân tích phổ biến hôm Thứ Hai bởi Phòng Ngân Sách Quốc Hội CBO.Nhưng Cộng Hòa giải thích, cắt bỏ như thế, moơi tiết kiệm được. Dự luật mà Cộng Hòa đang hối hả vận động cũng sẽ giảm khoản tiền thâm thủng tới 337 tỷ đôla trong thập niên tới, theo CBO.Trong các hội luận chính trị phát qua làn sóng truyền hình, các thành viên của nội các Trump ca ngợi luật y tế mới “American Health Care Act – AHCA”, đồng thời nêu hoài nghi về sự khả tín trong luợng giá của CBO (Congressional Budget Office).Các nhà lập pháp cùng đảng CH và các phụ tá của TT Trump gạt bỏ thẩm định về AHCA của CBO công bố tuần này theo đó số người không có bảo hiểm sức khoẻ sẽ tăng thêm với kế hoạch thay thế ObamaCae (tên chính thức là Affordable Care Act – hay ACA).CBO là cơ quan liên bang thành lập năm 1974 trong cấu trúc của QH để làm công việc tư vấn khách quan, không phe đảng và kịp thời bằng các phân tích các quyết định kinh tế và ngân sách.Đả kích CBO là hành động không bình thường, bởi từ hơn 4 thập niên qua, 2 đảng và các nhà lập pháp coi CBO là 1 cơ quan trung lập.Giám đôc ngân sách Bạch Ốc Mick Mulvaney phát biểu trong chương trình “This Week” của ABC “Tôi yêu mến các chuyên gia CBO – họ làm việc vất vả. Nhưng khi chúng tôi yêu cầu họ làm việc ngoài khả năng, và ước luợng ảnh hưởng của đạo luật kích thước như thế này, thì thấy là họ không xử dụng thời gian có hiệu quả.Tại HĐ kinh tế của Bạch Ốc, giám đốc Gary Cohn tuyên bố qua chương trình “Fox News Sunday”: họ nói thêm nhiêu người đuợc chăm sóc sức khoẻ, nhưng khi xem các số liệu ước luợng của CBO thì khác.Vẫn theo lời ông Cohn, hàng triệu người có bảo hiểm ObamaCare vẫn có thể tiếp cận phúc lợi của AHCA.Cho tới gần đây, AHCA gây ra “nội chiến” trong đảng CH, theo mô tả của truyền thông – hôm chủ nhật, dân biểu CH Jim Jordan của Ohio tuyên bố: không ủng hộ AHCA và tin rằng kế hoạch này bị nhiều người tại 2 Viện lập pháp phản đối.Giám đốc Mulvaney cho biết thêm: TT Trump sẵn sàng tiếp nhận chính sách mới, AHCA là khung, TT đã xem xét và đồng thuận. Tại Capitol Hill, chủ tịch Hạ Viện Paul Ryan nhấn mạnh: chính quyền Trump không buộc dân mua bảo hiểm, không buộc họ làm điều mà họ không muốn.Bộ trưởng y tế xã hội Tom Price giải thích qua chương trình “Meet the Press” của NBC “Điều chúng tôi muốn làm là 1 hệ thống cho phép người dân chọn lựa loại chăm sóc sức khoẻ mà họ muốn.Trong khi đó, phe DC tại 2 Viện lập pháp tin rằng phe CH sẽ mất hậu thuẫn khi hàng triệu người mất bảo hiểm sức khoẻ hay các cải tổ đuợc TT Trump hậu thuẫn gây rối loạn thị trường bảo hiểm.Cùng ngày chủ nhật, qua làn sóng CNN, bà Neera Tanden là chủ tịch của Center for American Progress báo động: kế hoạch thay thế ObamaCare đuợc TT Trump ủng hộ sẽ làm 15 triệu dân mất bảo hiểm y tế. 15 triệu là số liệu viện dẫn từ phúc trình của Brookings Institution công bố tuần qua. Ngoài ra, thống đốc John Kasich (Ohio), là nhân vật đả kích chủ trương thu hẹp Medicaid báo động 700,000 dân Ohio sắp mất bảo hiểm sức khoẻ – ông khuyến cáo “Chúng ta sẽ đánh mất linh hồn khi chơi trò chính trị, bỏ quên số dân cần đuợc nâng đỡ”.Nhưng con số 24 triệu người mất bảo hiểm y tế do CBO đưa ra là nguy hiểm vô cùng.