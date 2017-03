Tòa Thả Jonathan Tran Về SJ Sẽ Ra Tòa Lại Ngày 13/4/2017

WASHINGTON (VB) -- Một thẩm phán tòa khu vực liên bang ở thủ đô Washington DC hôm Thứ Hai ra lệnh trả tư5ự do cho Jonathan Tran, người nhảy rào vào Bạch Ốc để tìm thăm Tổng Thống Donald Trump.Điều kiện trả tự do là Tran phải mang thiết bị điện tử định vị GPS, phải ở trong vòng 100 dặm tính từ căn nhà của anh ở khu vực San Jose, California, phải rời xa Bạch Ốc, phải ở lại trên lãnh thổ Mỹ, và chỉ được tới thủ đô để dự các buôỉ ra tòa và gặp luật sư.Tran đã leo rào vào Bạch Ốc đêm Thứ Sáu, cũng bị tòa buộc phải giám định sức khỏe tâm thần, và bị cấm mang súng hay vũ khí khác.Tran sẽ bị giám sát theo dịch vụ trước khi ra tòa ở San Jose, nơi Tran phải trình diện lúc 10 giờ sáng ngày 16/3/2017 và để gắn thiết bị định vị GPS.Khi ra tòa hôm Thứ Hai 13/3/2017, Tran mặc áo vàng liền quần của nhà tù.Khi thẩm phán hỏi là Tran có bệnh gì để gây khó khăn không hiểu được diễn biến phiên tòa hôm Thứ Hai, Tran nói, “Tôi không nghĩ là có bệnh gì làm khó hiểu.”Thẩm phán hỏi Tran có uống thuốc gì trong 24 giờ qua, Tran nói không.Khi đươc hỏi Tran có việc làm gì chăng, Tran nói “Lúc này thì không.”Trả lời các câu hỏi khác, Tran nói Tran không có con, không làm chủ nhà hay chủ xe nào, và là 1 công dân Mỹ.Phiên tòa kế tiếp, Tran sẽ ra tòa Washington DC ngày 13/4/2017, vào lúc 1:30 giờ chiều (giờ Miền Đông).Cũng nên nhắc rằng, Trần bị Cơ quan Mật Vụ bắt giữ sau khi leo qua hàng rào phía đông của Tòa Bạch Ốc và xâm nhập khuôn viên dinh thự này trong khi Tổng thống Donald Trump đang ở bên trong.Một phát ngôn viên của Cơ quan Mật Vụ cho biết anh này không có tiền án hình sự, theo CBS.Mật vụ cho biết Tran bị bắt ở khuôn viên phía nam sau khi leo qua một hàng rào chu vi ngoài gần Bộ Tài chính và Đại lộ Hành pháp Đông vào khoảng 11 giờ 38 phút tối thứ Sáu.Không có vật liệu độc hại nào được tìm thấy trong ba-lô mà Tran mang qua hàng rào, theo Cơ quan Mật vụ."Cơ quan Mật vụ tối qua đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ," ôngTrump đã khen ngợi Mật vụ xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, mô tả kẻ xâm nhập là "người có vấn đề" và "đáng buồn."Một bản tin mới nhất của CNN cho biết rằng em của Tran là Brian, 19 tuổi, từ thành phố Milpitas, California,nói với CNN rằng anh Tran bị "vấn đề" sau khi bị sa thải khỏi nơi công ty thiết kế điện mà anh làm việc.Theo CNN, Brian nói rằng anh Jonathan T. Tran "sống trong một chiếc xe, và ăn thức ăn nhanh," và đã tốt nghiệp đại học San Jose State University với văn bằng kỹ sư ngành điện nhưng rồi "kiệt sức vì công việc."CNN nói rằng trong bản báo cáo cảnh sát kể rằng mật vụ Wayne Azevedo viết rằng khi lục soát người anh Tran, thấy "hai lon hơi cay (mace: loại xịt hơi cay để tự vệ) trong người Tran, trong đó 1 lon để sẵn trong túi áo khoác. Tran cũng mang mấy thứ khác, một thông hành Hoa Kỳ, một máy điện toán xách tay hiệu Apple, 1 cuốn sách viết bởi TT Trump, và một lá thư anh Tran viết trước đó cho TT Trump."Azevedo cũng ghi rằng, troong lá thư, Tran nói về vụ tin tặc Nga, và nói Tran có thông tin liên hệ. Tran nói rằng trước đó Tran bị theo dõi, và 'điện thoại và truyền thông của Tran' trước đó bị đọc bởi các thành phần thứ ba," và rằng Tran từng bị gọi là kẻ ảo giác..."CNN viết, sau khi mật vụ điện thoại báo cho gia đình Tran, má của Tran rất là lo lắng.Tran nói rằng Tran là bạn của TT Trump, và có hẹn với TT Trump. Thực tế, không có hẹn hò gì.Báo Washington Post chiều Thứ Bảy cho biết một thẩm phán trên tòa khu vực thủ đô ra lệnh giam Tran qua suốt cuói tuần. Tran bị truy tố về tội vào nơi cấm trong khi mang theo một vũ khí nguy hiểm.Tran đối diện cơ nguy 10 năm tù, nếu bị kết tội.Luật sư biện hộ cho Tran là Gregg D. Baron, do tòa bổ nhiệm, đã yêu cầu tòa trả tự do cho Tran.