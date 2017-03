Syria: Quân Nổi Dậy Sẽ Không Dự Hoà Hội Astana

BEIRUT - Phát ngôn viên của đối lập Syria loan báo: các nhóm nổi dậy không dự vòng đàm phán kế tiếp tại hoà hội Astana – phát ngôn viên Osama Abu Zeid tuyên bố: 1 trong các lý do để tẩy chay hoà hội dự kiến họp tuần này tại thủ đô Kazakhstan là các cam kết hưu chiến không đuợc thực hành.Mục tiêu của đàm phán Astana kỳ 3 là củng cố ngưng bắn do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vận động.Thủ lãnh Ahmad Othman của nhóm đối lập vũ trang Sultan Murad có hậu thuẫn từ Ankara nói rõ: binh lực Assad và các nhóm trợ chiến không ngừng pháo kích, tấn công, bao vây.Trưởng đoàn của Damascus dự hoà hội Astana là nhà ngoại giao Bashar al-Jaafari cũng là đại diện Assad tại hoà hội Geneva do LHQ dàn xếp.Đặc sứ Staffan De Mistura của LHQ đang vận động để tái triệu tập hoà hội Geneva vào ngày 23-3.