Người “Phụ Nữ Sắt Thép” của Nước Anh

Tác Giả: Raymond T. Pronk. Việt Dịch: Cung Nhật Thành





Lời Mở Đầu: Nhân Ngày Phụ Nữ Quốc Tế, Ngày 8.3.2017, tôi xin được hân hạnh vinh danh Người Phụ Nữ Nổi Tiếng và Đáng Kính Của Thế Giới Tự Do, dù đã qua đời: BÀ MARGARET THATCHER, Người Phụ Nữ Đầu Tiên Làm Thủ Tướng Nước Anh (The First Female Prime Minister of Britain).

Cuộc đời và sự nghiệp đáng ngưỡng mộ của bà Thatcher đã gắn liền với hai vị lãnh tụ vĩ đại khác của thế giới: Tổng Thống Hoa Kỳ Ronald Reagan và Soviet President Mikhail Gorbachev. Nhưng vĩ đại hơn là một Sự Tiền Định Tuyệt Vời cho Chí Lớn Gặp Nhau: Cả 3 vị sinh ra cùng thời đại dù ở 3 đất nước khác nhau, đã cùng loại bỏ những cái chống đối ngu xuẩn của bọn xấu ở cả 3 nước, để cộng tác với nhau, và Làm Nên Lịch Sử với Cuộc Chiến Thắng Ngoạn Mục Chống Bạo Tàn Cộng Sản cho nhân loại, trong thế kỷ thứ 20. (In January 1992, by popular demand of Russian citizens, the communist Soviet Union ceased to exist). Ba vị lãnh tụ thế giới này sẽ được tưởng nhớ đời đời, như những tấm gương ngời sáng cho hậu thế noi theo - về sự nhất tâm đoàn kết, tài năng lãnh đạo và hợp tác khôn khéo, cùng với lương tâm kiên quyết chống lại Kẻ Ác. CNT



1. Bà Thatcher và Tổng Thống Reagan. 2. Britain’s First Female PM. 3. Bà Thủ Tướng Anh và Ông Gorbachev





Bài Việt Ngữ: Hãy Ghi Nhớ “Người Phụ Nữ Sắt Thép” Của Anh Quốc

Văn phòng Thủ Tướng David Cameron thông báo tang lễ chính thức với các thủ tục danh dự của quân đội dành cho Cố Thủ Tướng Anh Quốc Margaret Thatcher, được biết như Maggie, đối với các bạn của bà, và là “Người Phụ Nữ Thép” đối với các người khác, sẽ được tổ chức vào ngày Thứ Tư, tại Giáo Đường Saint Paul.

Di sản của Bà là sự thay đổi việc thống trị đất nước Anh qua mấy thập niên của chủ nghĩa xã hội với chính sách của Đảng Lao Động, sang nền tư bản thị trường với cá nhân thi đua, được thi hành bởi các chính sách của Đảng Bảo Tồn truyền thống. Trong phương thức chuyển đổi đó, Bà đã mang trở lại cho nước Anh một nền kinh tế phát triển và sự thịnh vượng cho nhân dân bà trong tám năm, vào khoảng thời gian 1980.

Bà Thatcher đã ủng hộ Tổng Thống Ronald Reagan và Hoa Kỳ trong việc đánh bại Cộng Sản tại Nga Sô và thắng trận trong cuộc Chiến Tranh Lạnh. Theo năm tháng, sức khỏe Bà yếu dần và Bà đã ra đi yên lành trong giấc ngủ vào Ngày 08 Tháng Tư, Năm 2013, sau một cơn đau.

Thủ Tướng Anh, Ông David Cameron đã nói về Bà Cựu Thủ Tướng Thatcher như sau: “Là Nữ Thủ Tướng đầu tiên của chúng ta, Bà Margaret Thatcher đã thành công trong việc chống lại tất cả mọi cản trở xấu xa đến với bà, và điều thực sự cần biết về bà là không những bà chỉ lãnh đạo đất nước Anh chúng ta, mà còn cứu nguy đất nước nữa, và tôi tin rằng Bà sẽ được tưởng nhớ như là một Thủ Tướng vĩ đại nhất của Nước Anh trong thời bình.”

Ông John Boehner, Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ (2011-2015), thuộc Đảng Cộng Hòa, đã nói: Thủ Tướng vĩ đại nhất trong thời bình của lịch sử Nước Anh đã mất. Bà Margaret Thatcher, con gái một người bán tạp hóa, đã đánh gục bọn quý tộc, các chủ nhân hiệp hội, và đảng cộng sản, để thắng ba cuộc bầu cử liên tiếp, thành lập các nguyên tắc bảo tồn truyền thống của nền Dân Chủ Tây Âu, và hạ xuống Bức Màn Sắt của cộng sản.

Bà Nancy Reagan, góa phụ của Tổng Thống Reagan, đã nói: “Ronnie và Margaret là đôi bạn chính trị thực sự trong tâm hồn của nhau, đã cùng giao ước thực hiện tự do và chấm dứt chủ nghĩa cộng sản. Là Thủ Tướng, Margaret đã có cái nhìn rõ ràng và quyết tâm đứng lên bảo vệ cho những điều mà bà tin tưởng là đúng, vào lúc đó, trong khi nhiều người còn sợ hãi “chạm thuyền, dậy sóng”. Kết quả là bà đã trợ giúp trong việc làm sụp đổ Liên Bang Sô Viết CS và giải phóng hằng triệu người dân….

Năm 1975, Bà Thatcher được bầu làm lãnh đạo Đảng Bảo Tồn truyền thống. Kế tiếp, bà được chọn làm Thủ Tướng Vương Quốc Anh vào ngày 05 tháng 4, 1979. Bà đã phục vụ 3 nhiệm kỳ liên tiếp (12 năm) làm Thủ Tướng, từ 1979 đến 1990, trở thành vị thủ tướng nước Anh lâu dài nhất sau hơn một thế kỷ, cũng là người mạnh mẽ nhất, tạo ra nhiều phấn khởi nhất, và cũng gây ra lắm tranh luận từ phe chống đối.

Khi bà là Thủ Tướng, nền kinh tế Anh đang suy thoái, sự lạm phát gia tăng, và chính quyền khủng hoảng, sắp bị khánh kiệt. Đây là kết quả trực tiếp sau nhiều năm dưới chính sách xã hội của Đảng Lao Động, sự tiêu xài không kiểm soát của chính phủ, đánh thuế quá cao vào người giàu, và chính phủ giành quyền kiểm soát nhiều kỹ nghệ như mỏ than, thép, điện, nước, hàng không, và truyền thông qua điện thoại.

Bà Thatcher đã chuyển hướng nền kinh tế, giúp nước Anh có thể hoạt động trở lại, bằng cách nhắm thẳng vào và uốn nắn các hiệp hội thương mại với nền lập pháp cải tạo lao động. Các hiệp hội này không còn có thể can thiệp độc tài vào các chính sách kinh tế của quốc gia như trước. Dưới sự lãnh đạo của bà Thatcher, chính quyền nước Anh đã có thể bán được các tài sản quốc gia với sự sở hữu hóa kỹ nghệ cho các nghiệp đoàn tư nhân, tức là đảo ngược việc quốc hữu hóa của Đảng Lao Động.

Khi chính phủ Argentina dưới sự cai trị của nền quân phiệt, xâm lăng các đảo Falkland, thuộc quyền bảo hộ của Anh Quốc, vào tháng 4 năm 1982, bà Thatcher đã lãnh đạo Nước Anh tới chiến thắng. Không lâu sau, người dân Argentina đã đánh thắng chế độ quân phiệt này.

Vào Tháng 10/1984, một dự định ám sát bà Thatcher ở một khách sạn ở Brighton, mà bà, phu quân của bà, và các nhân viên trong nội các đang ở đó, đã bị đánh bom bởi quân khủng bố, nhưng đã thất bại.

Bà Thatcher đã ủng hộ Ông Reagan trong việc chống Cộng Sản và đương đầu với “đế quốc ma quỷ” Nga Sô trong quá khứ. Bà là nhân tố then chốt trong việc thiết lập các hỏa tiễn ở Anh Quốc để đối phó việc đe dọa về quân sự của Nga Sô. Bà nối kết sự đồng minh của Vương Quốc Anh với Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, chống lại việc bành trướng của chủ nghĩa cộng sản và mang lại chiến thắng trong Chiến Tranh Lạnh với Nga Sô.

Bà sẽ được tưởng nhớ bởi tất cả những ai biết quý trọng sự tự do kinh tế và tự do con người.

TX, Ngày 8/3/2017 – Cung Nhật Thành lược dịch qua Tiếng Việt.

………………………………………..

Bài Anh Ngữ: Remembering Britain’s "Iron Lady"

By Raymond T. Pronk, April 16, 2013

Ceremonial funeral services with military honors for Margaret Thatcher, former prime minister of the

United Kingdom, known as Maggie to her friends and "Iron Lady" to others, will be held Wednesday at

St. Paul's Cathedral, according to Prime Minister David Cameron's office.





Her legacy was to change her country's dominant ideology from state socialism implemented in decades of Labour Party policies to an individualist market capitalism implemented in Conservative Party policies. In the process she returned the U.K. to 8 years of economic growth and prosperity in the 1980s.

Thatcher supported President Ronald Reagan and the United States in defeating communism in the

Soviet Union and winning the Cold War.

Thatcher had been in declining health for a number of years and died peacefully in her sleep April 8, 2013

following a stroke.

British Prime Minister David Cameron said of Thatcher: "As our first woman prime minister, Margaret

Thatcher succeeded against all the odds and the real thing about Margaret Thatcher is that she didn’t just lead our country, she saved our country, and I believe she will go down as the greatest British peace time Prime Minister."

John Boehner (R), Speaker of the House (2011-2015), said: "The greatest peace time Prime Minister in British history is dead. Margaret Thatcher, a grocer's daughter, stared down elites, union bosses and communist to win three consecutive elections, establish conservative principles in Western Europe and bring down the Iron Curtain."

Nancy Reagan, Reagan's widow, said: "Ronnie and Margaret Thatcher were political soul mates, committed to freedom and resolved to end communism. As prime minister, Margaret had a clear vision and strong determination to stand up for her beliefs at a time when so many were afraid to "rock the boat". As a result, she helped to bring about the collapse of the Soviet Union and the liberation of millions of people."

In 1975, Thatcher was elected leader of the Conservative Party. She was subsequently elected prime

minister of the United Kingdom on May 04, 1979. Thatcher served 3 terms from 1979 to 1990 becoming Britain’s longest serving prime minister in over a century as well as the most dynamic inspirational and controversial.

When Thatcher took office, the British economy was in shambles and in recession, inflation was rising and

the government faced possible bankruptcy. This was a direct result of many years of Labour Party socialistic policies, out-of-control government spending, confiscatory taxation and the nationalization or state control of many industries including coal, steel, electricity, water, airlines and tele-communications.

Thatcher turned the economy around and made Britain governable again by taking on and taming the trade unions with labor reform legislation. No longer were the unions able to dictate the nation’s economic policies. Under Thatcher, the British government pursued a policy of selling state assets with privatization of industry, thus reversing the Labour Party's nationalization of industry.

When the Argentina government under the fascist junta invaded the British protectorate of the Falkland Islands in April 1982, she led the U.K. to victory. The Argentinians soon toppled the military junta.

In October 1984 there was an assassination attempt on her life when a hotel in Brighton where she and her husband and other members of her cabinet were staying was bombed by terrorists.





Thatcher supported Reagan in opposing communism and confronting the "evil empire" of the Soviet

Union. She was instrumental in the introduction in cruise missiles in Britain to counter the Soviet military threat. She aligned the United Kingdom with the United States against the communist expansion and subversion in the West and winning of the Cold War with the Soviet Union.

She will be remembered by all who value economic freedom and individual liberty.