Thọ Thập Thiện Và Bồ Tát Giới Trong Đại Lễ Phật Đản Tại Chùa Hương Sen

CHÙA HƯƠNG SEN

19865 Seaton Ave, Perris, CA 92570

Tel: ( 951) 657-7272 , Cell: (951) 616-8620

THƯ MỜI

THỌ THẬP THIỆN VÀ BỒ TÁT GIỚI

NHÂN ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN TẠI CHÙA HƯƠNG SEN



Thứ bảy và Chủ Nhật ngày 20-21/5/2017

Kính thưa quý Phật tử và đồng hương xa gần thương mến,

Trong kinh Hoa nghiêm, Đức Phật dạy rằng: “Ai thọ và trì Phật giới tức nhập chư Phật vị”. Phật giới nghĩa là giới do Đức Phật chế ra cho cả chúng xuất gia và tại gia. Do giữ giới sẽ đưa chúng ta thành thánh hiền, đạt quả Phật, đặc biệt Năm Giới, Thập Thiện và Bồ Tát Giới sẽ là nấc thang, là hạt giống giúp quý Phật tử giữ mãi “chất Phật hiền lương” của chúng ta trong hôm nay và nhiều kiếp vị lai. Đây là nếp sống thánh hiền và khả năng thánh thiện mà người cư sĩ tại gia dù cuộc sống còn nhiều ràng buộc, vẫn có thể trì giữ, để hạnh phúc mãi mãi. Do công năng vô cùng đó, chùa Hương Sen sẽ tổ chức truyền Năm Giới, Thập Thiện và Bồ Tát Giới nhân dịp mừng lễ Phật đản lần thứ 2641, Phật lịch 2561 này. Chương trình như sau:



Thứ Bảy ngày 20 tháng 5 năm 2017

(nhằm ngày 25/4/ năm Đinh Dậu âm lịch)

Một Ngày Tịnh Tu từ 8g sáng đến 8g tối (có chương trình riêng, xin email hay điện thoại đăng ký để chùa sắp xếp nơi nghỉ đêm và đưa rước)





Chủ Nhật ngày 21 tháng 5 năm 2017

(nhằm ngày 26/4/ năm Đinh Dậu âm lịch)

7 giờ sáng: Lễ truyền Năm Giới, Thập Thiện và Bồ Tát Giới (xin đăng ký danh sách trước)

10g sáng: Lễ Mừng Sinh Nhật Phật lần thứ 2641

Dùng cơm chay thân mật và chương trình văn nghệ do Ban nhạc Hương Việt cúng dường

Sổ số xây giếng nước, trúng: Laptop, Tivi và nhiều quà đặc biệt

3g chiều Đại Mông Sơn Thí Thực 12 loại cô hồn

4g Hoàn mãn



Chùa Hương Sen kính mời quý Phật tử hoan hỉ nhín ít thời gian quý báu về chùa để thọ giới, tu tập, mừng đại lễ giữa khung cảnh núi non thanh nhã. Đây là món quà có ý nghĩa, kính dâng lên Đức Phật, mừng ngày Ngài Giáng Trần giữa loài người chúng ta.

Nam Mô Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh.





Chùa Hương Sen, ngày 14 tháng 03 năm 2017

Trân trọng kính mời

Trụ Trì Thích Nữ Giới Hương