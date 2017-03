Về Năng Lực Sinh Động, Cali Hạng 23 Trên Toàn Quốc; 7/10 Tiểu Bang Đứng Đầu Là Các Tiểu Bang Theo Đảng Dân Chủ

Một bảng điểm mới tinh được thực hiện bởi U.S. News and World Report xếp hạng khả năng sống của tiểu bang dựa trên 7 đo lường mà cơ quan báo chí thấy như là quan trọng đối với phẩm chất tốt của cuộc sống: chăm sóc sức khỏe, giáo dục, tội phạm và cải huấn, hạ tầng cơ sở, kinh tế và chính quyền.Các xếp hạng giống như thế này đến với sự tranh luận về sự chính xác hay sự thích đáng. Nhưng hãy thử lấy một điều này – xếp hạng California đứng thứ 23 trong số 50 – như là một nỗ lực công bằng, xem xét số điểm của dữ liệu được dùng để tạo ra bảng điểm.Đứng đầu bảng là Massachusetts, theo sau là New Hampshire và Minnesota. Về mặt chính trị mà nói thì 7 tiểu bang đứng đầu là những tiểu bang “xanh.”Đứng cuối bảng là Arkansas, rồi tới Mississippi và Louisiana. Qua lăng kính chính trị cho thấy 9 tiểu bang trong 10 tiểu bang cuối bảng là “đỏ” trong Ngày Bầu Cử.Nên nhớ rằng những nhà thực hiện thăm dò của xếp hạng “cuộc sống hạnh phúc” gần đây của Gallup đối với các tiểu bang – dựa trên tài liệu thăm dò – có cùng kết luận: các tiểu bang xanh (DC) thì tốt hơn các tiểu bang đỏ (CH).Cách biệt lớn nhất trong xếp hạng của U.S. News giữa các tiểu bang đỏ và xanh đến từ các đo lường về phẩm chất của chăm sóc sức khỏe, với các tiểu bang mà Trump chiến thắng có điểm cao gấp đôi nghèo nàn như các tiểu bang mà ông thất bại.