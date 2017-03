Uống Nước Chai: 39.3 Gallons/Người, Uống Nước Soda: 38.5 Gallons/Người

Dân Mỹ bây giờ uống nước lã trong chai nhiều hơn soda. Đĩ là một chuyển hướng mà nhiều thập niên trước khơng hình dung được – khi mời khách hàng mua một thứ trong chai mà họ có thể uống miễn phí nơi các vòi nước thành phố.Nhưng nước lã trong chai từ khi xuất hiện trên thị trường trong thập niên 1970s đã tăng thương vụ liên tục tại Hoa Kỳ -- lúc đó, thương hiệu đầu tiên là Perrier.Tiêu thụ nước lã trong chai tại Hoa Kỳ đã tới mức 39.3 gallons mỗi đầu người trong năm 2016, trong khi nước ngọt có chất carbonated (gọi chung là soda) tiêu thụ giảm còn 38.5 gallons/đầu người.Thống kê đưa ra do Beverage Marketing Corp. cũng cho thấy rằng tuy vậy, soda có thương vụ bán lẻ 39.5 tỷ đôla, trong khi nước đóng chai có thương vụ 21.3 tỷ đôla.Các công ty sản xuất nước soda cũng khơng than phiền bao nhiêu, vì 26% thương vụ nước lã trong chai của năm 2016 là vào tay của Coca-Cola Co. và PepsiCo Inc., nơi bán chai nước mang 2 thương hiệu riêng của họ có tên là Dasani và Aquafina, theo thứ tự.Chỉ có làng bia là than phiền, nhưng khơng phải với nước lã trong chai. Kỹ nghệ bia mất 10% thị phần chuyển sang cho người uống rượu vang và rượu mạnh trong thập niên qua, với chỉ 40% người uống trẻ nói rằng thức uống ưa thích của họ là bia, trong khi có tới 70% nói như thế thời các năm 1992-1993.