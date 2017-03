Kiều Hối Giảm Thê Thảm

Thấy rõ, các quan xanh máu mặt, khi kiều hối giảm... thế là, nghĩ ra ngay độc chiêu tăng tốc du lịch...Thế nào để tăng du khách?Trước tiên là gợi ý Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc muốn thăm Hoa Kỳ. Chỉ cần Tổng Thống Hoa Kỳ Trump nói vài câu, giới đầu tư an tâm, là vừa tăng du khách, vừa tăng đầu tư vào VN. Trước đó, là cho quan chức gây tiếng vang, dọn sạch hè phố để giữ an toàn xe cộ, giữ sạch lòng phố, và làm thân thiện với du khách... vì không lẽ du khách đi giữa phố VN, laị phải giành lối đi với xe máy, xe ô tô?Bản tin RFA cho biết: Lượng kiều hối về Việt Nam giảm mạnh.Trong năm qua, lượng kiều hối về Việt Nam giảm sút và có thể sẽ còn giảm mạnh hơn trong tương lai do ảnh hưởng từ các chính sách nhập cư của Hoa Kỳ. Hãng thông tấn AP loan tin như vừa nêu hôm 9/3.Trước đó, báo cáo do Credit Suisse công bố cho thấy chính quyền Donald Trump đang thắt chặt kiểm soát biên giới, xem đó là một trong những nguyên nhân làm giảm lượng kiều hối vào Việt Nam, có thể khiến GDP của Việt Nam giảm khoảng 0.4%.Lượng tiền gửi về Việt Nam đạt kỷ lục 13,2 tỷ đô la vào năm 2015 nhưng bất ngờ giảm xuống còn 9 tỷ đô la năm ngoái.Hãng thông tấn AP dẫn lời chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho biết năm ngoái lượng kiều hối chuyển về từ Hoa Kỳ giảm mạnh chủ yếu là do Việt Nam cắt giảm lãi suất từ 5 đến 6% xuống khoảng 0%.RFA cũng nói, thống kê cho thấy hiện tại khoảng 60% kiều hối của Việt Nam được chuyển về từ Mỹ.Lượng kiều hối từ Mỹ chuyển về các quốc gia lân cận cũng giảm như Philippines giảm khoảng 0.2% và Ấn Độ khoảng 0.1%. Hiện tại, Kiều hối từ Mỹ chiếm 4% GDP của Việt Nam, và 3.0% GDP của Philippines.Hiện tại có khoảng 4,5 triệu người Việt sinh sống tại nước ngoài và đến phân nửa số đó đang sống tại Hoa Kỳ.Trong khi đó, bản tin VOA ghi nhận: Kiều hối về Việt Nam suy giảm, gây lo lắng...Ai lo lắng?Các nhà kinh tế nói kiều hối về Việt Nam đã giảm trong năm qua và còn có thể giảm nữa trong tương lai do những chính sách chặt chẽ hơn về nhập cảnh của Mỹ.Dĩ nhiên, là cả nước lo lắng. Nhưng quan chức lo nhiều hơn, vì hễ dân nghèo, là dân sẽ nổi dậy, là chế độ sụp đổ.Nhưng kiều hối đã giảm bao nhiêu?Có phải vì ông Trump lên đã siết nguồn tiền bơm vào VN.Bản tin VBF từ Hà Nội cho biết: Kiều hối giảm 700 triệu vì Trump.Bản tin nói rằng vì ông Trump làm TT mà hiện này kiều hối đang giảm chóng mặt. Từ năm ngoái 12 tỷ nay còn 9 tỷ. Tiền đồng Việt trong nước bám theo đồng đô, nhưng hụt hơi đã mất đi hơn 2% giá trị. Nếu những lao động bất hợp pháp của VN về nước thì kiều hối cũng sẽ giảm 700 triệu.Các chính sách khắt khe về di trú và kiểm soát biên giới của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có thể tạo thêm áp lực lên tiền đồng và khiến Việt Nam thiệt hại gần 700 triệu Mỹ kim kiều hối.Tạp chí Barrons trích dẫn cảnh cáo của ngân hàng Credit Suisse cho hay như vậy hôm 7 tháng 3. Đồng Việt Nam, được định giá một cách lỏng lẻo dựa trên đô la Mỹ, đã bị mất giá 2.2% kể từ tháng 11 năm ngoái.Nhà kinh tế Deepali Bhargava cho rằng, nếu ông Trump siết chặt chính sách di trú, rất nhiều người lao động Việt Nam đang làm việc bất hợp pháp tại Hoa Kỳ sẽ phải về nước. Điều này ảnh hưởng đến lượng kiều hối người Việt gửi về từ Hoa Kỳ.Hiện có khoảng 15% người lao động đến từ Việt Nam là người nhập cư lậu tại Hoa Kỳ. Ước lượng kiều hối gửi về Việt Nam có thể giảm khoảng 0.4%, tương đương 685 triệu Mỹ kim, nếu những những người lao động bất hợp pháp từ Việt Nam bị buộc phải về nước.Bây giờ mới thấy con số: 15% người lao động đến từ Việt Nam là người nhập cư lậu tại Hoa Kỳ....Có đuổi về được chăng?Hay là, ông Phúc sang Mỹ đón họ về?