Chơi "Moses the Freedom Fighter" và hỗ trợ Oxfam America, mặt tích cực của Thánh Kinh trong trò chơi di động phiêu lưu mới! Trò chơi Android/iOS miễn phí từ Ayotree cung cấp bảy cấp độ chơi với phong cách retro cổ điển, 100% số tiền thu được sẽ quyên góp cho người tị nạn ở sy-ri PASADENA, CA — Trong những thời điểm đầy thách thức, mọi người thường tìm kiếm cảm hứng từ những câu chuyện bất diệt, vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi những câu chuyện về Kinh thánh tiếp tục tạo ra sự giải trí mạnh mẽ và phổ biến. Nó chỉ là một trong những yếu tố tạo nên sự khác biệt trong trò chơi phiêu lưu di động mới "Moses the Freedom Fighter",phát hành miễn phí trên hai nền tảng Android và iOS từ nhà cung cấp công nghệ giáo dục Ayotree. Với “Moses the Freedom Fighter,” người chơi sẽ thưởng thức kiểu chơi khéo léo kiểm tra kĩ năng thông qua loạt bảy trò chơi theo phong cách giải trí cổ điển khi tham gia vào vai trò Moses , một nhân vật hàng đầu trong Kitô giáo, Do thái, Hồi giáo, và một số tôn giáo khác trên thế giới. Kiểu chơi xuyên suốt qua sự tiến hóa của Moses từ người tị nạn đến người lãnh đạo và anh hùng, trò chơi có hoạt hình sống động và cốt truyện kịch tính như Moses bất khuất dần trưởng thành và dẫn dắt người dân của mình tự do. Trò chơi cung cấp hàng giờ giải trí đồng thời tối đa hóa một cách trực quan cho các thiết bị di động và cảm ứng mới nhất. Mỗi cấp độ là một sự tôn kính cho một kiểu chơi retro khác nhau, với cảm hứng từ những trò kinh điển như Tetris, Space Invaders, Super Mario Bros., Punch-Out, và Sonic the Hedgehog, cung cấp từng thách thức mới và thú vị trong khi thưởng thức những chương mới kể về câu chuyện của Moses. “Moses the Freedom Fighter,” tuy vậy, hơn cả trải nghiệm chơi tuyệt vời nó còn là trò chơi đầu tiên. Đây là lần đầu tiên một công ty phi lợi nhuận đã phát hành một trò chơi di động miễn phí với 100% số tiền quyên góp vĩnh viễn gửi đến một tổ chức từ thiện của bên thứ ba—rất đặc biệt, Quỹ ứng phó khủng hoảng của Syria và người tị nạn Oxfam của Mỹ giúp đỡ những người lưu vong chạy trốn tội ác diệt chủng và áp bức. Trò chơi được hình thành bởi đồng sáng lập của Ayotree Chinh và Khoa Vu, Những người mà gia đình đã chạy trốn khỏi chế độ độc tài ở Việt Nam và nhập cư vào Mỹ vào năm 1979. Họ đã tạo ra "Moses the Freedom Fighter" như một tiếng nói mạnh mẽ chống lại sự chuyên chế, Và mỗi đô la quyên góp của người chơi và từ quảng cáo sẽ hỗ trợ Oxfam America. Ảnh hưởng của "Moses the Freedom Fighter" còn mở rộng ra ngoài giải trí, cung cấp cho người chơi ở khắp nơi cơ hội để biến thế giới thành một nơi tốt hơn, chỉ một cú nhấp chuột ở một thời điểm. Sự hỗ trợ của Ayotree cho Oxfam đưa thông điệp tức thời của trò chơi về quyền tự do đến hàng triệu người dùng di động và những người ủng hộ nhân đạo trên cả thiết bị iOS và Android. Người chơi "Moses the Freedom Fighter" có thể hỗ trợ Oxfam bằng cách xem quảng cáo tùy chọn từ trình đơn chính của trò chơi, hoặc bằng cách tặng trực tiếp thông qua trang web của trò chơi tại www.FreeMoses.org. Các lựa chọn quyên góp bao gồm $ 1,99, $ 3,99, $ 5,99 (USD), Hoặc bất kỳ số tiền quy định của nhà tài trợ. Tất cả số tiền thu được từ quảng cáo và đóng góp sẽ chuyển trực tiếp đến quỹ phúc lợi Oxfam America. Những ai muốn hiến tặng cho sự ủng hộ của Ayotree dành cho những nỗ lực giúp đỡ tị nạn của Oxfam có thể ghé thăm www.OxfamAmerica.org/Ayotree.

“Từ bộ phim kinh điển ‘The Ten Commandments,’ Cho đến những tác phẩm sử thi mới của Hollywood như ‘Exodus: Gods and Kings,’ ‘Noah,’ và hơn thế nữa, những câu chuyện lâu đời không bao giờ mất đi sức mạnh của nó,” nhật xét của đồng sáng lập Ayotree Chinh Vu. “Như những người tị nạn trước đây, Việc phát hành 'Moses the Freedom Fighter' là tuyên bố của chúng tôi—dùng ngôn ngữ của mã máy tính làm cánh buồm của mình—chống lại phân biệt chủng tộc, nô lệ, áp bức, và ủng hộ tự do cho tất cả. Như sự giúp đỡ của họ trong việc lãnh đạo phong trào thay đổi toàn cầu, Oxfam America đang thể hiện thông điệp này,Và trao quyền cho mọi người để tạo nên một tương lai an toàn, và không còn đói nghèo. Chúng tôi tự hào hỗ trợ những nỗ lực đó bằng trò chơi của mình.”

"Chúng tôi vui mừng khi được Ayotree chọn là tổ chức từ thiện của họ, và rất ấn tượng với cam kết họ sẽ giúp chúng tôi thu hút sự chú ý cho công tác nhân đạo của mình," nhận xét từ Amy Mullen, Giám đốc Hỗ trợ Tổ chức cho Oxfam America. “Sự hỗ trợ của họ sẽ giúp chiếu một tia sáng đến hoàn cảnh của người tị nạn trên toàn thế giới, một cuộc khủng hoảng hiện đang ảnh hưởng đến gần 5 triệu người cố gắng thoát khỏi xung đột và tìm kiếm sự an toàn.”

“Chúng tôi rất vui khi cho người chơi có cơ hội trở thành một phần của việc tham gia vào cuộc chiến chống bất công—cả trong trò chơi lẫn thế giới thực, và ủng hộ nhân quyền bằng một cách thật sự độc đáo,” Khoa Vu nói thêm, Người anh em của Chinh và đồng sáng lập Ayotree. “Sau cùng thì, ‘Moses the Freedom Fighter’ là một trò chơi thỏa mãn cả trái tim và tâm hồn.”

Ngoài “Moses the Freedom Fighter,” Ayotree sẽ tiếp tục tập trung vào các giải pháp quản lý trường ngoại ngữ, tuy nhiên công ty đã làm việc rất chăm chỉ để phát triển các trò chơi bổ sung, với tiêu đề đầy tiềm năng tiếp theo của họ về một câu chuyện bất diệt và sặc sỡ của cuộc phiêu lưu và danh dự (hãy theo dõi!).

“Moses the Freedom Fighter” miễn phí và hiện có sẵn cho iOS tại iTunes, tại https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=1145186524, và cho Android thông qua Google Play, tại https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ayotree.moses&hl=en. Trò chơi hiện đang có sẵn bằng tiếng Ả Rập, Trung Quốc (giản thể và phồn thể), tiếng Anh, tiếng Do Thái, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt, với các phiên bản tiếng Philipin, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Indonesia, tiếng Hàn Quốc và tiếng Nga sẽ có mặt sớm. Tìm hiểu thêm về “Moses the Freedom Fighter” bằng cách truy cập www.FreeMoses.org.

Về Oxfam:

Thành lập năm 1942, Oxfam (www.oxfam.org) đã làm việc với các cộng đồng trên toàn thế giới trong hơn 70 năm và được xem là một trong những tổ chức phi chính phủ năng động, sáng tạo và được trọng vọng nhất trên thế giới. Ngày nay, Oxfam là một liên minh toàn cầu của 20 Oxfams độc lập, bao gồm Oxfam America, làm việc với hơn 3.200 đối tác địa phương ở hơn 90 quốc gia. Tất cả công việc của Oxfam được đặt ra bởi cam kết của mình với năm mục tiêu trọng tâm: 1) Quyền được sinh kế bền vững, 2) Quyền được hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản, 3) Quyền được an toàn, 4) Quyền được lắng nghe, và 5) Quyền được đối xử bình đẳng. Với ý định này, Oxfam đưa ra một sự kết hợp của các chương trình phát triển bền vững dựa trên quyền, các chương trình giáo dục công lập và vận động chính sách, cũng như các nỗ lực trợ giúp nhân đạo trong các thảm hoạ và xung đột trên toàn thế giới. Oxfam thách thức những nguyên nhân cơ cấu đằng sau sự bất công của nghèo đói, và làm việc với các đồng minh và đối tác cả trong nước và trên toàn cầu.

Những nỗ lực của tổ chức Oxfam America cũng mở rộng đến Syria và các khu vực xung quanh, nơi giao tranh đã cướp đi hơn 300.000 sinh mạng và gây ra một cuộc di cư khổng lồ. Với gần 5 triệu người chạy trốn để thoát khỏi xung đột, Oxfam hiện đang làm việc để cung cấp viện trợ cứu hộ cho những người di tản, chủ yếu ở Lebanon, Jordan, Irac và Serbia, và cũng đang giúp đỡ các gia đình đáp ứng một số nhu cầu cơ bản của họ khi họ đi xa khỏi quốc gia để tìm kiếm sự an toàn. Để tìm hiểu thêm về những hoạt động của Oxfam ở Syria, hãy truy cập www.OxfamAmerica.org/explore/stories/7-ways-you-can-help-refugees-right-now. Để tìm hiểu thêm về Oxfam America, hãy truy cập www.OxfamAmerica.org.

Về Ayotree:



“Moses the Freedom Fighter” Là một trò chơi giáo dục miễn phí từ Ayotree, một hệ thống quản lý trường học dựa trên đám mây. Phần mềm của công ty giúp các trường ngôn ngữ quản lý các nhiệm vụ quan trọng, tiết kiệm thời gian và tiền bạc và đang được sử dụng trên khắp Châu Á, Châu Âu, Bắc Mỹ và Nam Mỹ.

Việc phát hành "Moses the Freedom Fighter" là minh hoạ cho cam kết của công ty đối với vận động nhân đạo và giáo dục trên toàn thế giới và là một sự thể hiện của sự cống hiến từ những người sáng lập Ayotree—như những người cựu tị nạn—để giúp đỡ hàng triệu người khác trên khắp thế giới đã từng bị áp bức, chế độ nô lệ và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Trò chơi hiện có bằng tiếng Ả Rập, Trung Quốc (giản thể và phồn thể), tiếng Anh, tiếng Do Thái, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt, với các phiên bản tiếng Philipin, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Indonesia, tiếng Hàn Quốc và tiếng Nga sẽ sớm có mặt.



Ayotree có trụ sở tại Pasadena, California. Tìm hiểu thêm về Ayotree tại www.Ayotree.com.



Để biết thêm thông tin về "Moses the Freedom Fighter", đánh giá trò chơi, bổ sung hình ảnh hoặc cơ hội phỏng vấn đồng sáng lập của trò chơi Chinh và khoa Vu, vui lòng liên hệ với chuyên gia Angela Mitchell tại news@paranoidpr.com hoặc (904) 982-8043.

“Moses the Freedom Fighter” Hình ảnh / Ảnh chụp màn hình

Ảnh chụp màn hình trò chơi: (Từ trái sang phải, Xuống từ trên cùng bên trái) Trình đơn chính (với nút "Xem quảng cáo cho từ thiện"), Cấp 1, Cấp độ 2, Cấp 3, Cấp 4, Cấp 5.



ẢNH CHỤP MÀN HÌNH (tiếp theo): (Từ trái sang phải, Xuống từ trên cùng bên trái) Cấp 6, Cấp 7, Liên kết màn hình Đóng góp, Màn hình Đóng góp Video (Xem quảng cáo vì từ thiện)



CHÚ THÍCH: Với 100% lợi nhuận thu được từ Quỹ ứng phó khủng hoảng của Syria và người tị nạn Oxfam của Mỹ, “Moses the Freedom Fighter”mang lại một niềm vui tôn kính đến các trò chơi điện tử cổ điển ở mỗi cấp độ, đồng thời hỗ trợ cho những người lưu vong chạy trốn nạn diệt chủng và áp bức trên toàn thế giới







Chú thích: Việc phát hành "Moses the Freedom Fighter" mang lại lợi ích cho Oxfam America điển hình là cam kết của Ayotree về vận động nhân đạo và giáo dục trên toàn thế giới.