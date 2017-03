Sài Gòn: Xếp Hàng Mua Bánh Mì Thịt Nướng Ngon Nhất Thế Giới

Khách kiên nhẫn xếp hàng chờ mua bánh mì thịt nướng của chi Gái.

Khách kiên nhẫn xếp hàng chờ mua bánh mì thịt nướng của chi Gái.

SAIGON -- Đến Sài Gòn, nhiều du khách đã được nghe về một món bánh mì thịt nướng rất đặc biệt, do từng được trang mạng Concierge.com của tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveler vinh danh là một trong “12 món ăn đường phố ngon nhất thế giới”, theo Thanh Niên (TNO).Đó là tiệm bánh mì của chị Gái - gọi là tiệm cho sang, thực ra chỉ là một xe bánh mì nhỏ nằm khuất ở đầu con hẻm số 39 Nguyễn Trãi (phường Bến Thành, quận 1).Theo TNO, do rất đắt khách nên sáng chiều gì cũng thường có cảnh xếp hàng. Ngược lại với thực khách lặng yên đứng đợi đến lượt, người bán luôn thoăn thoắt tay nướng thịt, cắt xẻ bánh mì để cho nhân, dưa chuột, tương đen... vào.Một ổ bánh mì hoàn chỉnh bao gồm 5 miếng thịt nướng vàng ươm, thêm vào đồ chua, dưa leo, ngò, chút tương ớt và một yếu tố không thể thiếu là nước xốt cực kì đậm đà. Cái vị chua chua, ngọt ngọt, thơm mùi tỏi, ớt là một trong những lý do làm biết bao người “nghiện” bánh mì nơi đây, TNO ghi nhận.TNO dẫn lời bạn Thanh Hoàng (SV ĐH Hoa Sen), cho biết: “Hồi trước người ta bán ngoài đường, giờ thì dời vô trong hẻm này. Hẻm tối mà lại nhỏ, không có chỗ cho khách dừng xe mua. Mỗi lần mua bánh mì mình phải đi chung với bạn, một đứa chạy xe ra trước đợi, một đứa vào xếp hàng mua”.TNO dẫn lời một du khách người Mỹ, đã nhiều bận kiên nhẫn xếp hàng mua bánh mì của chị Gái, nhận xét: “Khi cắn một miếng bánh mì tôi thấy như mình cảm nhận đầy đủ hương vị của Việt Nam. Vỏ bánh giòn, thịt nướng rất mềm và thơm. Tôi cũng rất thích phần rau ăn kèm. À, chỉ có nước xốt màu đen là hơi đắng một chút, nhưng ăn chung thì khá ổn”.Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen mà nhiều thực khách dành tặng xe bánh mì, cũng có chia sẻ nghiêm khắc của một du khách người Anh, tên Andrea: “Tôi thấy bánh mì ở đây rất ngon và rẻ. Nhưng dường như người bán không vui khi chúng tôi đến mua quá đông. Tôi nghĩ mình sẽ rất muốn quay lại vì hương vị của món ăn chứ không phải thái độ phục vụ của chủ quán”.Chung quan điểm với cô Andrea, nhiều bạn sinh viên cũng cho biết nếu muốn dễ mua bánh mì thì phải ghé từ sớm. Còn khi đến trễ, khách đông, chị Gái mệt bù đầu thì có thể sanh khó chịu, đôi khi gắt gỏng với khách.