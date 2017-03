Sài Gòn: Tấp Nập Ở Chợ Hoa Hồ Thị Kỷ Đêm Trước Ngày 8/3

Ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ, dịp 8-3 này giá hoa rẻ hơn nhiều so với dịp 14-2 (lễ Tình nhân) trước đây.

SAIGON -- Là đầu mối cung cấp hoa tươi cho toàn thành phố Sài Gòn, chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Quận 10) đêm ngày gì cũng luôn tấp nập người mua kẻ bán. Càng sát Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, chợ hoa này càng nhộn nhịp, theo Zing.vn.Được thành lập từ năm 1987, Hồ Thị Kỷ là chợ hoa đầu mối lớn nhất thành phố, chuyên cung cấp hoa tươi cho người dân ở Sài Gòn và các tỉnh lân cận. Chợ này náo nhiệt nhất là lúc nửa đêm về sáng, nhất là vào các dịp lễ 14-2, 8-3, Noel... Cứ từ 22 giờ là đã có hàng đoàn xe tải chở hoa về, chủ yếu từ Đà Lạt.Zing.vn. dẫn lời ông Phạm Văn Lợi, bốc xếp từ khi chợ mới thành lập, cho biết thường mỗi ngày sẽ có 22-23 xe tải 15 tấn chở hoa về chợ, riêng những dịp lễ, Tết, như đêm 7-3 rạng 8-3 này, có thể vượt quá 30 xe và ông phải làm việc từ 20 giờ.Cũng vào dịp kỷ niệm Ngày 8-3 năm nay, hoa hồng lại lên ngôi, tràn ngập sắc thắm khắp cả chợ Hồ Thị Kỷ. Chị Nguyễn Thị Hương, chủ một shop hoa trong chợ cho biết để chuẩn bị cho dịp lễ này, chị đã nhập về 2,000 bó hồng (mỗi bó 50 hoa) và các loại hoa khác như hướng dương, cẩm tú cầu... Giá mỗi bó hoa hồng đỏ Đà Lạt khoảng 300,000 đồng; hoa hồng màu hồng có giá rẻ hơn, khoảng 250,000 đồng/bó; cẩm tú cầu giá 12,000-15,000 đồng/bông.Ông Hồ Anh, chủ cửa hàng hoa Năm Vân cho biết, do việc trữ hàng là điều cần thiết để tránh tình trạng khan hàng, giá tăng cao trong mỗi dịp lễ lớn, ông cũng đã nhập về hơn 1,000 bó hồng để chuẩn bị bán dịp 8-3. Loại hoa hồng đắt nhất mà cửa hàng Năm Vân đang bày bán là hồng kem, chuyên trang trí tiệc cưới, giá 350,000 đồng/bó/50 bông.Được biết bên cạnh các loại hoa nội địa, hoa nhập khẩu từ Thái Lan, Nhật, Đài Loan... và đôi khi cả từ những nước châu Âu, Nam Mỹ, khi có mặt tại chợ Hồ Thị Kỷ thì giá bán ra thường khá mắc, như: hồng Ecuador, loại thường thôi giá đã 50,000-70,000đồng/bông - so với hồng đỏ Đà Lạt chỉ 6,000 đồng;hay hồng sa mạc giá 75,000 đồng/bông, hoa juliet của Anh giá đến 200,000 đồng/bông...Zing.vn dẫn lời chị Lê Thị Diệu Hiền (35 tuổi), chủ một cửa hàng chuyên bán các loại hoa lan, cho biết dịp 8-3 này giá hoa rẻ hơn nhiều so với ngày 14-2 (lễ Tình nhân) trước đó. Giá lan vườn khoảng 50,000 đồng/bó, hướng dương 5,000 đồng/bông, đồng tiền giá 40,000 đồng/bó/20 bông.Từ phía các bạn hàng quen mặt của chợ, chị Lê Thị Ngân, thường mua hoa sỉ về bán lẻ ở cửa hàng nhỏ của mình, cho biết ngay từ tối 5-3, chị đã mua trên 6 triệu đồng các loại hoa hồng, cúc, đồng tiền, arapang,... để chuẩn bị bán dịp 8-3.