Hòa Lan Lo Ngại Tin Tặc Nga Phá Bầu Cử Tuần Tới; Chuyên Gia: 2 Tổ Tin Tặc Nga APT 28, APT 29 Tấn Công Hòa Lan

AMSTERDAM - Cũng như các lân bang Đức và Pháp, Hòa Lan cảm thấy quan ngại về ý định gây ảnh hưởng bầu cử của chính quyền Nga bằng các hoạt động tấn công mạng và chiến dịch phao tin thất thiệt.Điều đó không gây ngạc nhiên – trong 6 tháng qua, Hoà Lan ghi nhận ít nhất 100 âm mưu xâm nhập trương mục e-mail của viên chức, theo tiết lộ của ông Rob Bertholee, đứng đầu tổng cục an ninh tình báo (AIVD). Ông này xác nhận: tin tặc Nga muốn đánh cắp thông tin nhậy cảm về các chức quyền trong chính phủ - 1 trong các mục tiêu bị tấn công mạng là Bộ công vụ, cũng là nơi đặt văn phòng của Thủ Tướng Mark Rutte. Từ Tháng 12-2016, ông Rutte đã nói tới ý định can thiệp bầu cử của ngoại bang.Ông Pim Takkenberg, giám đốc Cyber Security tại Northwave từng là viên chức AIVD, nói “Nga có tin tặc để làm việc này, là việc dễ đối với họ”.Để phòng ngừa, sau khi giới chuyên môn tuyên bố hệ thống máy của Hoà Lan đã lỗi thời, việc kiểm phiếu sẽ đuợc làm bằng tay.Các chuyên gia tin học chỉ danh các tổ tin tặc Nga tấn công Hòa Lan là APT 28 và APT 29, cũng đuợc biết với tên Fancy Bear và Cozy Bear – cùng dấu tay điện tử của họ để lại trong các tấn công phá rối bầu cử tại Hoa Kỳ, cũng như tại Đức, Pháp và 5, 6 nước Tây Âu khác.Ông Tony van der Togt, chuyên gia về Nga tại Clingendael Institute (trụ sở The Hague), tin tặc tấn công Hoà Lan từ trước tổng tuyển cử tại Hoa Kỳ. Ông van der Togt muốn nhắc lại trận tấn công mạng năm 2015 nhắm HĐ An Toàn, là thẩm quyền lập phúc trình về vụ phi cơ Malaysia bị phi đạn Buk của Nga bắn hạ ở Ukraine. Theo lời ông, Hoà Lan là đối tác kinh doanh quan trọng của Nga.Với giám đốc đồng sáng lập Ronald Prins của hãng an ninh mạng Fox-IT, bầu cử tuần tới tại Hoà Lan là cơ hội thực tập của tin tặc Nga. Công ty của ông nhận diện các tổ tin tặc APT 28 và APT 29. Ông cho biết: chiến thuật của APT 28 là “giăng câu – phishing” để gài nhu liệu gián điệp còn APT 29 gây nhiễu máy của đối tượng nào vô tình thăm trang mạng “con mồi” cho phép toàn bộ tài liệu bị trộm. Ông Prins nói: vấn đề là tin tặc Nga tìm kiếm thông tin loại nào, trước đây là về quân sự – theo diễn giải của ông, Moscow hậu thuẫn các đảng mị dân gây hoài nghi trong công luận và Liên Âu chia rẽ là thuận lợi cho quyền lợi của Nga.Moscow phủ nhận mọi tố giác và không cần biết thế giới nghĩ gì về họ, khi mọi người biết 1 đội quân tin tặc phục vụ Điện Kremlin.Trong tuyển cử kỳ này tại Hoà Lan, không ứng viên nào vận động tranh cử với chủ truơng thân Nga, nhất là sau vụ 196 công dân Hoà Lan chết mất xác trong vụ chuyến bay MH-17 bị phi đạn Nga bắn hạ.